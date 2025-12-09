Apple connaît son plus grand remaniement de direction depuis la mort de Steve Jobs : l'équipe de direction qui a fait d'Apple un géant de 4 000 milliards de dollars s'en va

Jeudi, Apple a annoncé que Lisa Jackson, sa vice-présidente chargée de l'environnement, de la politique et des initiatives sociales, ainsi que Kate Adams, la directrice juridique de l'entreprise, prendront toutes deux leur retraite en 2026. Adams est directrice juridique d'Apple depuis 2017 et Jackson a rejoint Apple en 2013. Adams quittera ses fonctions à la fin de l'année prochaine, tandis que Jackson partira le mois prochain.
« Kate fait partie intégrante de l'entreprise depuis près d'une décennie. Elle a fourni des conseils essentiels tout en défendant sans relâche le droit à la vie privée de nos clients et le droit d'Apple à innover », a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. « Je lui suis extrêmement reconnaissant pour son leadership, pour sa détermination remarquable face à une multitude de questions très complexes, et surtout pour sa prévenance, son esprit profondément stratégique et ses conseils avisés. »
« Je suis profondément reconnaissant envers Lisa pour sa contribution. Elle a joué un rôle déterminant en nous aidant à réduire nos émissions mondiales de gaz à effet de serre de plus de 60 % par rapport aux niveaux de 2015 », a déclaré Tim Cook. « Elle a également été une partenaire stratégique essentielle pour dialoguer avec les gouvernements du monde entier, défendre les intérêts de nos utilisateurs sur une multitude de sujets et promouvoir nos valeurs, de l'éducation et l'accessibilité à la confidentialité et la sécurité. »
Jackson et Adams rejoignent une liste croissante de cadres supérieurs qui ont quitté l'entreprise ou annoncé leur départ cette année. Le directeur de l'IA, John Giannandrea, a annoncé sa retraite au début du mois, et le responsable du design, Alan Dye, qui a pris en charge la conception de l'interface utilisateur, élément essentiel d'Apple, après le départ de Jony Ive en 2019, a été débauché par Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, la semaine dernière.
L'ampleur de ces départs est sans précédent dans l'ère Tim Cook. En juillet, Jeff Williams, directeur général d'Apple, longtemps considéré comme le successeur de Cook au poste de PDG, a décidé de prendre sa retraite après 27 ans au sein de l'entreprise. Un mois plus tard, le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a également décidé de se retirer de ses fonctions. Et la division conception, qui vient de perdre Dye, a également perdu Billy Sorrentino, directeur principal de la conception, qui a rejoint Meta avec Dye. La situation a été particulièrement mouvementée pour l'équipe IA d'Apple : Ruoming Pang, qui dirigeait l'équipe chargée des modèles de base de l'IA, a rejoint Meta en juillet, emmenant avec lui une centaine d'ingénieurs. Ke Yang, qui dirigeait la recherche web basée sur l'IA pour Siri, et Jian Zhang, responsable de la robotique IA chez Apple, ont également rejoint Meta.
Les vétérans quittent le navire : une page se tourne dans lhistoire interne dApple
La particularité de ce mouvement nest pas seulement son ampleur, mais la nature des profils concernés. Plusieurs dirigeants comptant vingt à trente années dancienneté sapprêtent à partir, laissant derrière eux un savoir institutionnel difficilement remplaçable. Ces cadres ont participé à des lancements structurants, de liPod à liPhone, et ont traversé les crises internes, les mutations technologiques et les succès fulgurants de lentreprise. Leur départ simultané constitue un choc culturel interne, car Apple sest construite sur une vision centralisée et incarnée, portée par des personnalités emblématiques.
Certains dentre eux dirigeaient des segments critiques comme les opérations globales, lingénierie logicielle, les équipes industrielles ou les services. Leur influence dépassait le périmètre de leur fonction car, chez Apple, la culture du consensus restreint confère un rôle démesuré aux figures historiques, parfois bien au-delà de leur titre officiel. La disparition de ces piliers remet en question léquilibre interne entre tradition, secret, innovation et contrôle.
Les causes profondes : évolution naturelle, tensions stratégiques ou repositionnement à long terme ?
À première vue, Apple évoque un renouvellement naturel après des décennies de service. Toutefois, lampleur et la simultanéité de cette vague interrogent. Plusieurs observateurs évoquent la pression liée aux défis récents : ralentissement des ventes diPhone, montée en puissance de la concurrence chinoise, dépendance logistique complexe, transition vers lIA générative et nécessité de réinventer une stratégie produit après léchec relatif du Vision Pro à simposer massivement.
Le contexte réglementaire international et lérosion progressive de la croissance dans certains segments forcent également lentreprise à revoir son modèle. Les exécutifs sortants auraient pu être en désaccord avec certains arbitrages ou tout simplement éprouver la fatigue dun cycle de haute intensité prolongé. Dautres hypothèses évoquent une volonté orchestrée de Tim Cook de moderniser sa garde rapprochée avant de préparer sa propre succession.
Les dirigeants ayant bâti lère post-Jobs approchent pour beaucoup de la fin dun cycle professionnel. Le renouvellement pourrait être interprété comme une volonté de réinjecter de laudace, du rythme, voire une nouvelle sensibilité technologique centrée sur les services, lIA et lécosystème plutôt que sur les produits iconiques.
Les discussions sur la succession s'intensifient
Il y a 2 ans, en novembre 2023, Tim Cook, PDG d'Apple, a fait allusion au plan de succession à la direction de l'entreprise au cours d'une interview accordée à la chanteuse britannique Dua Lipa. Il a déclaré que l'entreprise avait élaboré une vision claire de l'avenir et a souligné que sa principale responsabilité était de constituer un vivier de successeurs potentiels au sein même d'Apple pour le poste de prochain PDG. Le patron d'Apple s'est toutefois gardé de révéler l'identité précise des personnes susceptibles de diriger l'entreprise à l'avenir.
Selon un rapport du Financial Times, Apple se prépare à ce que Tim Cook quitte son poste de PDG de l'entreprise « dès l'année prochaine ». Le conseil d'administration et les cadres supérieurs de l'entreprise « ont récemment intensifié les préparatifs en vue du départ de Cook », indique le rapport. Pourtant, Mark Gurman, de Bloomberg, a réfuté cette information. « Je n'ai pas l'impression que quelque chose soit imminent, contrairement à ce que prétend le [Financial Times] », a-t-il déclaré.
Si tous ces départs sont importants pour Apple, leur timing n'est peut-être pas une coïncidence. Bloomberg et le Financial Times ont tous deux rapporté qu'Apple intensifiait ses efforts en matière de plan de succession en prévision du départ à la retraite en 2026 de Tim Cook, qui dirige l'entreprise depuis 2011. Tim Cook a fêté ses 65 ans en novembre et a fait passer la capitalisation boursière d'Apple d'environ 350 milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars sous sa direction. Bloomberg rapporte que John Ternus est apparu comme le principal candidat interne pour le remplacer.
Le choix de John Ternus par Apple marquerait un changement radical par rapport à la stratégie qui a fait le succès de l'entreprise au cours de la dernière décennie, qui consistait à confier la direction de l'entreprise à une personne ayant une expérience opérationnelle et une solide connaissance de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ternus, quant à lui, se concentre sur le développement de matériel, en particulier pour l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch. Mais c'est cette expertise technique qui fait de lui...[/financial times]
