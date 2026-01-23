Apple développerait un wearable AI pin de la taille d'un AirTag équipée de deux caméras, de trois microphones et d'un haut-parleur, le tout dans un boîtier fin et circulaire

Selon The Information, Apple développe actuellement un wearable AI pin (broche IA portable) de la taille d'un AirTag. L'appareil intègre deux caméras, trois microphones et un haut-parleur dans un boîtier fin et circulaire en aluminium et en verre, le tout conçu pour capturer et réagir à ce qui se passe autour de vous. La broche est équipée d'un objectif standard et d'une caméra grand angle à l'avant pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.
Humane, une entreprise fondée par d'anciens employés d'Apple, a présenté en 2023 l'AI Pin, un dispositif portable qui s'attache aux vêtements. L'AI Pin utilise des capteurs, des projecteurs et la technologie de l'IA pour offrir diverses fonctionnalités. Il s'agit d'un appareil sans écran, léger et qui peut être porté n'importe où. Il utilise des caméras, des microphones et des accéléromètres pour fournir des informations contextuelles et contrôler d'autres appareils. L'AI Pin peut prendre des photos et envoyer des textos, projeter un écran sur la paume d'une personne et dispose d'un assistant virtuel comme ChatGPT.
Cependant, les premières impressions des testeurs du dispositif portable Humane AI Pin se sont résumées en cinq mots : il ne sert à rien. Les premiers utilisateurs ont rapporté que le gadget vendu à 700 dollars souffre de nombreuses lacunes et le décrivent même comme un "cauchemar" dans certains. Beaucoup de testeurs sont tombés de haut en constatant que le Humane AI Pin est à des années-lumière de la révolution promise, n'est la solution à aucun problème technologique et ne fonctionne pas dans certains cas.
Malgré cet échec, un rapport révèle qu'Apple travaillerait sur un produit assez similaire. Selon The Information, Apple développe actuellement un wearable AI pin (broche IA portable) de la taille d'un AirTag. L'appareil intègre deux caméras, trois microphones et un haut-parleur dans un boîtier fin et circulaire en aluminium et en verre, le tout conçu pour capturer et réagir à ce qui se passe autour de vous.
La broche est équipée d'un objectif standard et d'une caméra grand angle à l'avant pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Le son est diffusé par un haut-parleur intégré, tandis que les trois micros captent les sons ambiants. Un bouton physique situé sur l'un des bords permet de contrôler l'appareil, et un socle de recharge magnétique à l'arrière fonctionne comme un chargeur Apple Watch.
Apple pourrait commercialiser ce produit dès 2027, avec un objectif de vente d'environ 20 millions d'unités au lancement. La société pourrait accélérer le développement afin de concurrencer OpenAI, qui devrait annoncer son propre matériel d'IA dans le courant de l'année. Selon un rapport, OpenAI est officiellement « en bonne voie » pour dévoiler son premier produit matériel, dont on parle beaucoup, au cours du second semestre 2026. S'exprimant à l'Axios House Davos, Chris Lehane, responsable des politiques chez OpenAI, a confirmé que l'éditeur de ChatGPT vise une révélation fin 2026 de l'appareil « secret », qui est développé en collaboration avec le légendaire ancien directeur du design d'Apple, Jony Ive.
The Information précise toutefois que le projet d'Apple en est encore à ses débuts et qu'Apple pourrait y mettre fin s'il ne répond pas aux attentes. La broche fonctionnerait probablement avec la prochaine refonte de Siri par Apple. L'assistant vocal est en train d'être transformé en un chatbot IA de type ChatGPT, alimenté en partie par le modèle Gemini de Google grâce à un partenariat annoncé récemment par Apple.
Les appareils portables IA n'ont pas vraiment connu un démarrage en douceur. L'AI pin de Humane, conçue par d'anciens employés d'Apple, a connu un échec retentissant. La société a vendu moins de 10 000 unités avant de fermer ses portes et de céder ses actifs à HP pour 116 millions de dollars. Les critiques ont dénoncé ses performances médiocres et ses fonctionnalités incomplètes. Pour Karl Guttag, expert en dispositif électronique d'affichage, le Humane AI Pin est non seulement coûteux et inutile. Il explique que le gadget intègre un projecteur laser de piètre qualité dans un appareil ressemblant à un téléphone et qu'en ajoutant la mention "IA", l'entreprise tente de le faire passer pour une innovation. Selon l'expert, Humane avait combiné des concepts qui ont échoué par le passé.
Les antécédents d'Apple dans le domaine des nouvelles catégories de produits sont évidemment plus solides, mais la société devra éviter les problèmes de confidentialité et les limites pratiques qui ont causé la perte de Humane. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur, Apple n'ayant pas commenté cette information.
Source : The Information
