La FTC de Donald Trump souhaite qu'Apple News fasse davantage la promotion de Fox News, affirmant qu'Apple News supprime les actualités conservatrices de droite et favorise celles de gauche

Le président de la Commission fédérale du commerce (FTC) a envoyé une lettre d'avertissement à Apple pour lui demander de revoir sa sélection d'articles d'actualité afin de vérifier si son service Apple News exclut les médias conservateurs, et de prendre des « mesures correctives » si tel est le cas. S'appuyant sur une étude réalisée par un groupe pro-Trump, Andrew Ferguson affirme qu'Apple News a « systématiquement promu des articles provenant de médias de gauche et supprimé du contenu provenant de publications conservatrices » et appelle le service d'Apple à promouvoir davantage les sources de droite, comme Fox News. Cette lettre est le dernier exemple en date des efforts déployés par l'administration Trump pour faire pression sur les entités privées concernant leurs choix de contenu.
La Federal Trade Commission (Commission fédérale du commerce) est une agence indépendante du gouvernement américain dont la mission principale est de faire respecter la législation civile (non pénale) en matière d'antitrust et de promouvoir la protection des consommateurs. Elle partage la compétence en matière d'application de la législation civile fédérale antitrust avec la division antitrust du ministère américain de la Justice. La FTC a son siège dans le bâtiment de la Federal Trade Commission à Washington, D.C. La FTC est composée de cinq commissaires nommés par le président américain et soumis à la confirmation du Sénat. Un membre de l'organisme occupe le poste de président de la FTC à la discrétion du président. Le commissaire Andrew N. Ferguson occupe ce poste depuis janvier 2025.
Dans le cadre de cette récente affaire, Andrew Ferguson a cité une étude du Media Research Center (MRC), un groupe de surveillance conservateur qui surveille les choix d'actualités sur Apple News. Selon le MRC, en janvier, Apple News « s'est abstenu d'utiliser des médias de droite dans les 20 articles les plus lus de ses éditions matinales entre le 1er et le 31 janvier 2026 ». Les sources de droite identifiées étaient Fox News, le New York Post, le Daily Mail, Breitbart et The Gateway Pundit.
Au lieu de cela, selon le MRC, Apple News a présenté « des articles provenant de médias élitistes qui amplifient le discours de la gauche, tels que : The Washington Post, The Associated Press et NBC News, ainsi que des médias centristes comme The Wall Street Journal et Reuters ». Le MRC a déclaré avoir utilisé les évaluations de partialité médiatique d'AllSides.
« Aujourd'hui, j'ai envoyé une lettre à Tim Cook pour lui faire part de mes inquiétudes concernant les allégations selon lesquelles Apple News aurait, à l'insu de ses utilisateurs, systématiquement promu des articles provenant de médias de gauche et supprimé du contenu provenant de publications conservatrices », a déclaré Andrew Ferguson dans une publication sur X.
Des médias tels que le Post, le Journal et l'Associated Press se sont depuis longtemps positionnés comme non partisans. Bien qu'ils aient été attaqués par Donald Trump et la Maison Blanche, l'administration les cite comme sources lorsque les articles sont favorables au président.
Dans sa lettre adressée au PDG d'Apple, Tim Cook, Ferguson soulève la possibilité que le choix des articles par Apple News puisse enfreindre la FTC Act, arguant que la suppression ou la promotion d'articles « en fonction du point de vue idéologique ou politique perçu de l'article ou de la publication » peut être « incompatible » avec les conditions d'utilisation d'Apple ou les « attentes raisonnables des consommateurs ».
« La FTC n'est pas la police de la parole ; nous n'avons pas le pouvoir d'exiger d'Apple ou de toute autre entreprise qu'elle prenne position sur une question politique, ni de sélectionner des informations conformes à une idéologie particulière. Mais le Congrès nous a chargé de protéger les consommateurs contre les fausses déclarations ou omissions importantes, y compris lorsque le produit ou le service proposé aux consommateurs est un produit lié à la liberté d'expression », a écrit Andrew Ferguson.
Bien que le président de la FTC ait cité les conditions d'utilisation d'Apple de manière générale, il n'a pas cité de termes spécifiques qui pourraient mettre l'entreprise en situation de violation potentielle de la FTC.
Depuis qu'il est devenu président de la FTC, Andrew Ferguson a cherché à enquêter sur Media Matters, un organisme progressiste de surveillance des médias. Un juge fédéral a estimé que la demande d'enquête civile de la FTC sur Media Matters constituait une mesure de représailles contraire au premier amendement, et une cour d'appel a refusé d'infirmer cette décision.
La semaine dernière, le service d'évaluation des médias NewsGuard a poursuivi Ferguson et la FTC en justice, affirmant que son enquête antitrust visait à utiliser le pouvoir réglementaire de l'agence pour étouffer sa liberté d'expression. Newsmax avait attribué une note de fiabilité faible à Newsmax, le média conservateur.
Tim Cook a cherché à faire l'éloge de Trump, lui offrant l'année dernière une plaque en verre avec un socle en or de 24 carats, alors que l'entreprise cherchait à se protéger des droits de douane imposés par le président.
La fiabilité des données du MRC a été remise en question. Apple Insider a jugé les données du MRC « erronées » et a souligné que certains sites de droite ne publient tout simplement pas sur Apple News.
Ari Cohn, avocat principal chargé de la politique technologique à la Foundation for Individual Rights and Expression, a déclaré que la FTC n'avait « pas plus à contrôler les décisions éditoriales d'Apple News sous prétexte de "protection des consommateurs" qu'elle n'avait à contrôler "l'impartialité et l'équité" de la couverture médiatique de Fox News ».
Il a écrit sur X : « Le premier amendement n'aurait aucun sens si la FTC pouvait utiliser la "protection des consommateurs" comme un talisman pour réglementer tout ce qu'elle veut. »
Alors que la FTC remet actuellement en cause les choix éditoriaux dApple News, le groupe fait également face à une offensive judiciaire concernant son modèle économique.
En mars 2024, le Department of Justice (DOJ) a engagé une vaste procédure antitrust contre Apple, accusant lentreprise dexploiter un monopole illégal sur le marché des smartphones en enfermant les utilisateurs dans le jardin clos de liPhone. La plainte, soutenue par 16 procureurs généraux dÉtats et de districts, affirme que ce modèle exclut les concurrents, freine linnovation et maintient des prix artificiellement élevés au détriment des consommateurs, des développeurs et des fabricants rivaux. Les autorités reprochent également à Apple dimposer des restrictions contractuelles sélectives et de limiter laccès à certaines fonctionnalités clés afin dempêcher lémergence dalternatives. Selon le DOJ, cette stratégie aurait contribué à la valorisation exceptionnelle du groupe.
Source : Andrew Ferguson, président de la FTC
