Apple recommande aux utilisateurs d'iPhone de mettre à jour leur logiciel à la suite de campagnes de piratage menées par les services de renseignement russes, des cybercriminels chinois et d'autres pirates

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iOS (anciennement iPhone OS) est un système d'exploitation mobile créé et développé par Apple pour sa gamme de smartphones iPhone. Il a été dévoilé en janvier 2007 en même temps que l'iPhone de première génération, et a été lancé en juin 2007. Les versions majeures d'iOS sont publiées chaque année ; la version stable actuelle, iOS 26, a été mise à la disposition du public le 15 septembre 2025. Outre l'iPhone, iOS sert de base à trois autres systèmes d'exploitation développés par Apple : iPadOS, tvOS et watchOS. iOS est le deuxième système d'exploitation mobile le plus installé au monde, après Android.Des recherches en cybersécurité suggérant que les services de renseignement russes, des cybercriminels chinois et d'autres piratent des iPhone fonctionnant sous d'anciennes versions du système d'exploitation iOS, Apple invite les utilisateurs à mettre à jour leurs téléphones. Les recherches montrent que les pirates utilisent des outils surnommés DarkSword et Coruna pour accéder aux téléphones fonctionnant sous d'anciennes versions d'iOS.», a écrit la société de cybersécurité iVerify dans un communiqué de presse.Selon la société de cybersécurité Lookout et Google, les pirates utilisent des outils appelés « kits d'exploitation » pour collecter les informations personnelles des utilisateurs. La porte-parole d'Apple, Sarah O'Rourke, a publié un communiqué invitant les utilisateurs d'Apple à mettre à jour leurs iPhones. «», a-t-elle déclaré.Les recherches menées par Google et les équipes de cybersécurité nont pas fait état de piratages visant des Américains, mais ont révélé que les services de renseignement russes pirataient des Ukrainiens, des utilisateurs chinois de cryptomonnaies, ainsi que des personnes en Arabie saoudite, en Turquie et en Malaisie.Selon John Scott-Railton, chercheur senior au Citizen Lab de l'université de Toronto, un laboratoire de cybersécurité, n'importe qui, n'importe où, peut être piraté s'il utilise un ancien système iOS. «», a déclaré Scott-Railton. «», a-t-il ajouté.Il note que 26 % des utilisateurs d'iPhone utilisent iOS 18 ou une version plus ancienne. Le piratage se produit lorsqu'un utilisateur visite un site web compromis. En exploitant la manière dont les téléphones traitent le trafic web, des outils comme DarkSword peuvent collecter des informations personnelles. «», a-t-il ajouté.Selon Google, des cybercriminels chinois ont utilisé un outil de piratage pour créer «», afin de collecter des cryptomonnaies. Google a également noté que plusieurs entreprises vendant des outils de piratage aux gouvernements ont adopté loutil DarkSword. La société a noté que «».Concernant DarkSword, Google explique : "