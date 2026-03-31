La fonctionnalité de Google Translate pour la traduction en temps réel via les écouteurs s'étend désormais à iOS et à d'autres pays, notamment à la France

Google a étendu la fonctionnalité de traduction en temps réel via des écouteurs de Google Translate aux appareils iOS, tout en élargissant son accès à plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne et le Japon. Cette fonctionnalité permet de traduire instantanément plus de 70 langues via des écouteurs connectés, ce qui rapproche les fonctionnalités d'iOS de celles d'Android. Pour l'utiliser, il suffit de sélectionner « Traduction en temps réel » dans l'application Translate, puis de brancher les écouteurs.
Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de Google visant à intégrer l'IA au cur de ses services. En décembre 2025, Google a annoncé l'intégration de son modèle Gemini dans Search et dans son application Translate, offrant ainsi une traduction de texte améliorée et une version bêta de la traduction vocale en temps réel via des écouteurs sans fil dans plus de 70 langues. Le nouveau système utilise Gemini 3 pour traiter les expressions idiomatiques, l'argot et les expressions locales avec une meilleure prise en compte du contexte.
Le 26 mars dernier, Google a annoncé que la fonctionnalité de traduction instantanée de Google Translate via les écouteurs était désormais officiellement disponible pour les utilisateurs d'iOS. Ce déploiement met les propriétaires d'appareils Apple sur un pied d'égalité : ils peuvent désormais accéder à la traduction en temps réel via leurs écouteurs, rejoignant ainsi les utilisateurs d'Android dans l'utilisation de cette fonctionnalité.
« La fonctionnalité « Traduction en temps réel via les écouteurs » de Google Translate arrive officiellement sur iOS ! La traduction en temps réel vous aide à comprendre instantanément ce qui se dit autour de vous et à communiquer avec le monde entier via n'importe quelle paire d'écouteurs, dans plus de 70 langues », a déclaré Google dans un communiqué.
Parallèlement au lancement sur iOS, Google étend l'accès à la traduction en temps réel sur les plateformes iOS et Android à davantage de régions. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Espagne, en Thaïlande et au Royaume-Uni, élargissant ainsi son accessibilité à l'échelle mondiale.
La traduction instantanée permet aux utilisateurs de comprendre et de communiquer dans plus de 70 langues à l'aide de n'importe quel casque connecté. Cette fonctionnalité peut s'avérer particulièrement utile :
- Lors des voyages, car elle aide à comprendre les conseils, à écouter les annonces dans les transports en commun et à échanger avec les autres voyageurs.
- Pour renforcer les liens avec les proches qui parlent une autre langue ou pour suivre en temps réel une conversation lors d'une soirée.
Pour utiliser la traduction en temps réel, les utilisateurs doivent ouvrir l'application Google Translate, appuyer sur « Traduction en temps réel » et brancher leurs écouteurs. Selon Google, cette fonctionnalité préserve non seulement les mots, mais aussi le ton et le rythme d'origine de l'orateur, améliorant ainsi l'expérience d'écoute globale des utilisateurs à la recherche d'interactions authentiques.
Source : Google
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