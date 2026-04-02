Apple a retiré l'application de vibe coding « Anything » de l'App Store, car l'application enfreignait la section 2.5.2 de sa règle d'autonomie figurant dans ses directives de révision des applications

Apple a retiré l'application Anything de son App Store pour une violation présumée des règles, selon The Information. Anything est un application de « vibe coding » permettant en théorie aux utilisateurs sans compétences en programmation de générer des applications grâce à une aide au codage fournie par les grands modèles de langage. Le problème serait une violation de la directive 2.5.2 de lApp Store dApple. Selon cette directive, « une application ne peut pas exécuter de code modifiant son propre fonctionnement ou celui d'autres applications ». Cependant, le retrait dAnything est perçu comme une intensification des mesures à lencontre des applications de vibe coding en tant que catégorie, bien quApple affirme simplement appliquer les règles.
En programmation informatique, le « vibe coding » est une pratique de développement logiciel assistée par l'intelligence artificielle (IA), notamment par des chatbots (programmes simulant une conversation). Le développeur de logiciels décrit un projet ou une tâche dans une instruction générative adressée à un grand modèle de langage (LLM), qui génère automatiquement le code source. Le « vibe coding » peut impliquer d'accepter le code généré par l'IA sans le réviser, en s'appuyant plutôt sur les résultats et les invites de suivi pour guider les modifications.
Les partisans du « vibe coding » affirment qu'il permet même aux programmeurs amateurs de produire des logiciels sans la formation approfondie et les compétences requises pour l'ingénierie logicielle. Les détracteurs soulignent un manque de responsabilité, de maintenabilité et le risque accru d'introduire des failles de sécurité dans les logiciels ainsi créés. Du côté d'Apple, un évènement récent semble révéler sa position.
Récemment, Apple a retiré l'application Anything de son App Store pour une violation présumée des règles, selon The Information. La page Anything sur l'App Store d'Apple vantait « le moyen le plus rapide de créer des applications ». Le retrait dAnything est perçu comme une intensification des mesures à lencontre des applications de vibe coding en tant que catégorie, bien quApple affirme simplement appliquer les règles.
Dhruv Amin, PDG et cofondateur dAnything, a déclaré à The Information que son application avait été utilisée pour créer des applications désormais disponibles sur lApp Store dApple, qui servent par exemple à gérer les équipes durgence ou à permettre aux travailleurs indépendants de suivre leurs dépenses. Anything affirme également pouvoir aider les utilisateurs à générer du matériel marketing pour leurs applications.
BREAKING: vibe coding just went superhuman!— Anything (@anything) March 27, 2026
Anything now generates assets and handles complex tasks in the background while you do nothing
ship apps in your sleep pic.twitter.com/KQjoOjyCUt
Les applications de « vibe coding » permettent en théorie aux utilisateurs sans compétences en programmation de générer des applications grâce à une aide au codage fournie par les grands modèles de langage qui alimentent Claude dAnthropic et Codex dOpenAI. Si tout se passe comme prévu, les applications sont créées directement sur le téléphone de lutilisateur et peuvent être utilisées et déboguées sans avoir à taper sur un ordinateur, ni même à en utiliser un.
Plus tôt ce mois-ci, les applications de vibe coding Replit et Vibecode ont été bloquées par Apple, qui a exigé que des modifications soient apportées avant que les applications puissent être réintégrées. The Information a rapporté qu'Apple bloquait les mises à jour d'applications, affirmant qu'elles enfreignaient « les règles de longue date de l'App Store selon lesquelles une application ne peut pas exécuter de code modifiant son propre fonctionnement ou celui d'autres applications ».
Le problème serait une violation de la directive 2.5.2 de lApp Store dApple, qui stipule notamment : « Les applications doivent être autonomes au sein de leurs paquets et ne doivent pas lire ou écrire des données en dehors de la zone de conteneur désignée, ni télécharger, installer ou exécuter du code qui introduit ou modifie les caractéristiques ou fonctionnalités de lapplication, y compris dautres applications. »
Il semble donc que la création dune application qui installe une autre application sur un iPhone, que vous devrez peut-être ensuite modifier, soit considérée comme une violation de cette exigence d« autonomie ». Selon The Information, les mesures coercitives antérieures prises à l'encontre des applications de vibe coding invoquaient la même règle. Pourtant, Xcode, loutil dApple basé sur OSX destiné aux développeurs dapplications, a introduit le mois dernier une fonctionnalité de codage autonome. Les agents IA de Xcode peuvent effectuer des tâches telles que la révision de code et la modification de fichiers à laide de Claude dAnthropic et de Codex dOpenAI.
Apple a indiqué que le problème ne concernait pas les applications de vibe coding en soi, mais plutôt les applications qui enfreignent certaines sections des directives de révision des applications et de la licence du programme pour développeurs. Plus précisément, Apple a contesté les applications qui, selon elle, enfreignent la section 2.5.2 des directives de révision des applications. Apple a également renvoyé à la section 3.3.1(B) de la licence du programme pour développeurs, qui stipule : « Du code interprété peut être téléchargé dans une application, mais uniquement si ce code : (a) ne modifie pas l'objectif principal de l'application en fournissant des fonctionnalités incompatibles avec l'objectif prévu et annoncé de l'application. »
Pour le cas de « Anything », The Information rapporte que lapplication a été retirée après que le développeur Dhruv Amin ait tenté de remédier à la situation. Dhruv Amin a déclaré : « Suite à la couverture de cette affaire par The Information au début du mois, Anything a cherché à mettre à jour lapplication afin de permettre aux utilisateurs de loutil de prévisualiser leurs applications vibe codées dans un navigateur web plutôt que dans lapplication Anything. Apple a rejeté cette mise à jour et a retiré lapplication de lApp Store. »
En d'autres termes, Apple semble accepter les applications qui aident les utilisateurs à créer d'autres applications, mais pas celles qui peuvent modifier leur propre comportement en générant et en exécutant du code en dehors du processus de validation de l'App Store, ce qui fait parfois partie du processus du vibe coding, selon le flux de travail de l'application. Depuis l'essor d'outils d'IA, le « vibe coding » gagne du terrain dans les milieux technologiques. Mais David Farley pour sa part est davis que cest la pire idée en 2025.
Source : The Information
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