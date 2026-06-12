Apple dévoile des frameworks d'IA et des outils de codage agentique dans Xcode 27, les développeurs peuvent accéder aux modèles Apple Foundation ainsi qu'à des modèles tiers, notamment Claude et Gemini

Apple accélère le développement dapplications grâce à de nouveaux frameworks dintelligence et à des outils avancés



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Xcode est une suite d'outils de développement permettant de créer des applications pour les appareils Apple. Elle comprend un environnement de développement intégré (EDI) du même nom pour macOS, utilisé pour développer des logiciels pour macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et visionOS. Elle a été initialement lancée fin 2003 ; la dernière version stable est la version 26.5, sortie le 11 mai 2026, et est disponible gratuitement via le Mac App Store et le site web Apple Developer. Xcode comprend des outils en ligne de commande qui permettent un développement de type UNIX via l'application Terminal sous macOS. Ils peuvent également être téléchargés et installés sans l'interface graphique.Récemment, Apple a dévoilé une suite de nouveaux frameworks dintelligence artificielle (IA), doutils de développement et de ressources de développement de jeux afin daccélérer la création dapplications sur toutes les plateformes. La société a dévoilé des améliorations apportées à Apple Intelligence, notamment des mises à jour du framework App Intents qui permettent aux développeurs de connecter des applications aux nouvelles capacités de l'IA Siri, telles que la compréhension du contexte personnel, les actions d'application et la reconnaissance de l'écran.Pour les développeurs de jeux, Apple a présenté Managed Background Assets, Game Porting Toolkit 4, de nouveaux plug-ins Unity et des mises à jour de Reality Composer Pro 3, conçus pour simplifier le portage de jeux et d'expériences spatiales sur les plateformes Apple. Le fabricant de l'iPhone a également étendu son framework Foundation Models pour prendre en charge les modèles sur appareil, l'entrée d'images, les modèles basés sur serveur et les compétences personnalisées via une seule API Swift native.Les développeurs peuvent intégrer des modèles provenant d'Apple, d'Anthropic, de Google, d'OpenAI et d'autres fournisseurs prenant en charge le nouveau protocole de modèle linguistique d'Apple. Un nouveau framework Core AI permettra aux développeurs d'exécuter des modèles linguistiques à grande échelle directement sur les appareils Apple. Par ailleurs, Xcode 27 introduit des capacités de codage agentique étendues, permettant aux développeurs de travailler avec des agents de codage IA grâce à une planification interactive, des conversations à plusieurs tours, des aperçus de code et des workflows de tests automatisés.», a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations mondiales avec les développeurs chez Apple. «Voici l'annonce d'Apple :Apple a présenté aujourdhui de nouvelles capacités dintelligence, des fonctionnalités de productivité étendues dans Xcode et des améliorations de la plateforme qui rendent les applications plus rapides, plus adaptatives et plus faciles à développer.« Les développeurs sont au cur de lécosystème Apple, et notre objectif est de leur fournir les meilleurs outils et technologies possibles pour construire lavenir », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs mondiaux chez Apple. « Grâce aux nouveaux frameworks dintelligence et au codage agentique dans Xcode 27, les développeurs disposent des outils dont ils ont besoin pour se concentrer sur ce quils font le mieux : donner vie à leurs idées incroyables. »Grâce aux dernières améliorations apportées à Apple Intelligence et à lintroduction de Siri AI, les développeurs peuvent rendre le contenu et les fonctionnalités de leurs applications plus faciles à découvrir et plus accessibles à travers le système. Les mises à jour du framework App Intents permettent aux développeurs de connecter leurs applications aux capacités de Siri AI, telles que la compréhension du contexte personnel, les actions dapplication et la reconnaissance de lécran, afin daider leurs utilisateurs à en faire plus.Les nouveaux frameworks dintelligence permettent aux développeurs dintégrer des fonctionnalités dIA dans leurs applications plus facilement et de manière plus flexible, en exploitant les puissants modèles dApple et dautres fournisseurs. S'appuyant sur le framework Foundation Models lancé l'année dernière, les développeurs disposent de nouvelles options pour intégrer l'IA dans leurs applications. Le framework se présente désormais sous la forme d'une API Swift native unique qui prend en charge des modèles sur appareil plus puissants avec entrée d'images, la prise en charge des modèles serveur et la possibilité de créer des compétences personnalisées.Grâce à cette API, les développeurs peuvent exploiter la nouvelle génération de modèles Apple Foundation, conçus sur mesure en collaboration avec Google et ses modèles Gemini pour offrir des expériences intégrées sur toutes les plateformes Apple. Afin de rendre le développement avec des modèles linguistiques de grande envergure aussi accessible que possible pour ceux qui débutent dans lIA, les développeurs inscrits au programme App Store Small Business et dont le nombre total de téléchargements sur lApp Store est inférieur à 2 millions peuvent accéder à la nouvelle génération de modèles Apple Foundation fonctionnant sur Private Cloud Compute sans frais dAPI cloud. Les développeurs peuvent également exploiter facilement les modèles de leur choix, tels que Claude et Gemini, ou ceux de tout autre fournisseur mettant en uvre le nouveau protocole de modèle linguistique. Afin daider les développeurs à créer des expériences dIA adaptatives plus facilement et avec plus de flexibilité, le framework introduit également des fonctionnalités telles que les profils dynamiques, permettant aux développeurs de mettre à jour à la volée la manière dont les modèles interagissent avec leurs applications.Pour les développeurs qui souhaitent intégrer leurs propres modèles personnalisés dans leur application, Core AI est un tout nouveau framework conçu pour offrir la meilleure solution dexécution de modèles sur appareil. Core AI fournit une architecture optimisée pour la mémoire unifiée et le Neural Engine de la puce Apple, permettant aux développeurs de déployer localement des LLM à grande échelle.Xcode est le meilleur outil pour développer sur les plateformes Apple, et le meilleur outil pour coder avec des agents. Xcode 27 franchit une nouvelle étape majeure dans le codage agentique. La version de cette année intègre directement dans le flux de travail des développeurs toute la puissance des meilleurs modèles et agents actuels dAnthropic, de Google et dOpenAI. Les conversations avec les agents de codage incluent une planification interactive, des sessions de questions-réponses à plusieurs tours, ainsi quun canevas capable de rendre le Markdown et dafficher les modifications de code et les aperçus en parallèle.Xcode 27 fournit également aux développeurs dagents les outils nécessaires pour valider leur propre travail, afin quils puissent travailler de manière autonome plus longtemps : ils peuvent notamment écrire et exécuter des tests, tester des idées en isolation avec Playgrounds, vérifier les modifications visuelles à laide daperçus et interagir avec le simulateur dans le nouveau Device Hub.Grâce aux plug-ins, les développeurs peuvent étendre les fonctionnalités de Xcode avec des compétences personnalisées, intégrer les outils quils utilisent au quotidien via le Model Context Protocol et connecter nimporte quel agent compatible avec lAgent Client Protocol. GitHub et Figma sont les premiers à proposer une installation transparente entre leurs outils et Xcode.Outre les fonctionnalités daide au codage, Xcode 27 apporte des améliorations à tous les niveaux. Lapplication est désormais exclusivement destinée à Apple Silicon, son encombrement est réduit de 30 %, et elle offre des performances accrues ainsi quun processus dinstallation simplifié. Elle est également plus personnalisable que jamais, avec une barre doutils entièrement personnalisable et un nouveau système de thèmes qui étend les couleurs à lensemble de léditeur.Xcode Cloud est désormais jusquà deux fois plus rapide, avec une nouvelle prise en charge des applications utilisant Metal et des builds visionOS, le tout optimisé par Apple silicon.Liquid Glass offre une conception visuelle unifiée qui rend les applications plus expressives et immédiatement familières sur toutes les plateformes Apple. Cette année, la conception continue dévoluer, avec des améliorations en matière de lisibilité, de personnalisation et de cohérence. Un nouveau curseur de transparence dans les Réglages permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience visuelle en ajustant lapparence selon leurs préférences, tandis que la conception sadapte également de manière transparente à divers réglages daccessibilité que les utilisateurs peuvent choisir.SwiftUI est conçu pour gérer les complexités de la mise en page, de lanimation et de lintégration des plateformes afin que les développeurs puissent se concentrer sur ce qui rend leur application unique. Cette année, SwiftUI rend les applications plus réactives sans obliger les développeurs à modifier leur code, grâce à une initialisation détat plus efficace et un rendu de mise en page plus rapide. Les développeurs peuvent désormais écrire moins de code personnalisé en utilisant de nouveaux conteneurs réorganisables, et le nouveau framework Spatial Preview permet de visualiser spatialement les modèles 3D des applications Mac lorsquils sont diffusés sur Apple Vision Pro.Swift unifie le développement full-stack, offrant la vitesse, lexpressivité et la sécurité mémoire dont les développeurs ont besoin pour créer tout type dapplication, des applications mobiles complètes et des micrologiciels embarqués aux plateformes au-delà de lécosystème Apple. Il privilégie la facilité dutilisation et une syntaxe intuitive, permettant aux développeurs ditérer facilement sur leurs idées tandis que le compilateur détecte les erreurs en cours de route. S'appuyant sur ces fondements, Swift 6.4 est conçu pour faciliter les tâches quotidiennes. Il rationalise l'expérience quotidienne des développeurs en introduisant la suppression ciblée des avertissements, des attributs de disponibilité simplifiés tels que « anyAppleOS » et des diagnostics du compilateur améliorés.Pour les développeurs de jeux et d'applications spatiales, de nouveaux outils et ressources faciliteront la mise à disposition de titres de haute qualité sur les plateformes Apple et offriront des expériences fluides aux joueurs.- Les ressources en arrière-plan gérées réduisent la taille dinstallation des jeux grâce à une distribution intelligente et localisée. Le système identifie désormais automatiquement la langue préférée du joueur et ne télécharge que les packs de ressources spécifiques requis pour cette langue, en se rabattant sur la correspondance la plus proche si nécessaire. De plus, un nouveau convertisseur de ressources Steam simplifie le processus dadaptation des jeux PC pour iOS, iPadOS, macOS, tvOS et visionOS.- Game Porting Toolkit 4 accélère le développement des jeux Mac en introduisant des compétences open source à utiliser avec des agents, en les dotant des meilleures pratiques spécifiques à Apple pour le développement Metal et en réduisant considérablement le temps nécessaire pour porter les jeux sur les plateformes Apple.- Les plug-ins Unity officiels apportent une intégration native Apple à lun des moteurs de jeu les plus populaires. Les développeurs ont désormais accès aux plug-ins fournis par Apple pour StoreKit et Background Assets, ce qui leur permet dimplémenter nativement les achats intégrés sur toutes les plateformes Apple au sein de leur workflow Unity existant.- Reality Composer Pro 3 permet aux développeurs de créer des expériences spatiales complètes à laide dun seul outil. Grâce aux nouveaux aperçus en direct combinés à laffichage virtuel Mac, les développeurs peuvent désormais voir les résultats de leurs modifications immédiatement au fur et à mesure quils les effectuent.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?