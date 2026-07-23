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iOS (anciennement iPhone OS) est un système dexploitation mobile créé et développé par Apple pour sa gamme de smartphones iPhone. Il a été dévoilé en janvier 2007 en même temps que liPhone de première génération, et est sorti en juin 2007. Les versions majeures diOS sont publiées chaque année ; la version stable actuelle, iOS 26, a été mise à la disposition du public le 15 septembre 2025. iOS est basé sur macOS. À linstar de macOS, il intègre des composants du micro-noyau Mach et de FreeBSD. Il sagit dun système dexploitation de type Unix. Bien que certaines parties diOS soient open source sous la licence Apple Public Source License et dautres licences, iOS reste un logiciel propriétaire.Apple s'apprête à lancer un nouveau programme de mise à niveau des iPhone le 28 juillet, dans le cadre duquel les utilisateurs pourront louer des iPad, des Mac et des Apple Watch auprès de Klarna pour une durée de 24 à 36 mois. Apple propose déjà aux consommateurs des solutions pour mettre à niveau leurs appareils moyennant un abonnement mensuel. Mais il semble quApple sapprête à lancer une nouvelle alternative au programme de mise à niveau de liPhone, couvrant davantage de matériel.Prévu pour le 28 juillet, « Apple Upgrade » sera un programme de location soutenu par le groupe de crédit Klarna. Il permettra aux consommateurs dacquérir non seulement des iPhone, mais aussi certains modèles de Mac, diPad et dApple Watch. Lancé dans un premier temps aux États-Unis, en magasin et en ligne, « Apple Upgrade » permettra aux utilisateurs de louer un iPhone ou une Apple Watch pendant 24 mois. Pour les Mac et les iPad, les contrats sétaleront sur 36 mois.Les utilisateurs pourront payer un abonnement mensuel pour leur matériel et auront la possibilité de rembourser leur contrat par anticipation sils le souhaitent. Ils pourront également passer à un nouveau modèle pendant la durée du contrat ou, à son terme, conserver lappareil ou le restituer. Certaines de ces opérations peuvent entraîner des frais supplémentaires. Les utilisateurs devront également être acceptés dans le programme, Klarna procédant à une vérification de solvabilité sommaire.Certains produits ne feront pas partie du programme, notamment lApple Watch SE, liPad dentrée de gamme, liPhone 16 et le MacBook Neo. Il ne sera pas non plus disponible pour les achats professionnels ou éducatifs. Ce nouveau programme se distinguera également de lactuel « iPhone Upgrade Program » dans la mesure où il ninclura pas lAppleCare. Si les programmes de financement existants, tels que l« iPhone Upgrade Program », continueront dêtre proposés, Apple aurait lintention de mettre fin aux nouvelles inscriptions au profit du nouveau programme « Apple Upgrade ».Apple semble vouloir vous dissuader dacheter des iPhone au comptant, le programme de location « Apple Upgrade », dont on parle beaucoup, étant le signe le plus évident de ce changement. Mais du code caché dans la version bêta diOS 27 laisse entrevoir ce qui se passerait si vous preniez du retard dans vos paiements « Apple Upgrade »  et ce nest pas réjouissant. Daprès des informations divulguées, « Apple Upgrade » permettra aux consommateurs de payer mensuellement un iPhone, un Mac, un iPad ou une Apple Watch. Parallèlement, Apple semble travailler sur un système qui pourrait bloquer un iPhone financé en cas de retard de paiement.Du code découvert dans la version bêta 4 diOS 27 fait allusion à un système capable de verrouiller un iPhone acheté à crédit. Ce framework  appelé « App Managed Features »  permet à une application de financement agréée denregistrer votre iPhone et de vérifier létat de vos paiements au fil du temps. Si votre compte nest plus en règle, Apple pourrait activer ce quon appelle le « mode restreint ». Celui-ci bloque la plupart des applications, à lexception dun petit ensemble fixe. La liste des applications autorisées comprend lApp Store, Téléphone, Horloge, Réglages, Wallet, Mots de passe, Santé, Loupe, Lecteur daccessibilité et lécran du « Mode restreint » lui-même.Les applications proposant des services durgence, telles que Messages et Home, pourraient également rester actives, tout comme les applications liées à la sécurité et aux traitements médicaux. Toutefois, cest le prestataire de financement qui pourrait avoir le dernier mot quant aux exceptions applicables. Selon certaines informations, il ny aurait pas de nombre fixe de paiements manqués déclenchant un verrouillage, cette décision étant également laissée à lappréciation de Klarna. Il est à noter que ce code naura aucune incidence sur vos abonnements. Si vous payez un abonnement à une application au moment où le « Mode restreint » se déclenche, les factures de cette application continueront darriver  même si vous ne pouvez pas ouvrir lapplication pour lutiliser.Le code bêta introduit également une fonctionnalité appelée « Partner Finance Lock ». Ce nouveau type de verrou dactivation peut empêcher quelquun deffacer, de revendre ou de démonter un iPhone financé. Il fait partie du framework « Localiser » dApple, mais cela ne signifie pas que votre organisme de financement peut suivre votre localisation. Lintégration nexisterait, selon certaines sources, que pour maintenir le verrou actif au cas où vous effaceriez ou restaureriez lappareil.Ces références de code sont absentes de la version candidate diOS 26.6 récemment annoncée. Ce décalage peut sexpliquer de deux façons. Soit Apple pourrait encore ajouter le code à iOS 26.6 avant sa sortie. Soit le système de restriction ne sera pas mis en service avant larrivée diOS 27, prévue plus tard dans lannée. Dans tous les cas, le code de la version bêta pourrait encore évoluer avant dêtre finalisé.Ce rapport intervient alors qu'Apple a intenté une action en justice contre OpenAI, accusant l'éditeur de ChatGPT d'avoir volé des secrets d'affaires pour accélérer son expansion sur le marché du matériel grand public. Déposée devant un tribunal fédéral de Californie, la plainte cite OpenAI, io Products et deux anciens ingénieurs d'Apple en tant que défendeurs, et affirme que des documents confidentiels, des informations sur les fournisseurs et des procédés de fabrication exclusifs ont été obtenus de manière irrégulière. Cette affaire survient plusieurs mois après qu'Apple, selon ses dires, a averti directement le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) sans obtenir de réponse.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?