iOS (anciennement iPhone OS) est un système dexploitation mobile créé et développé par Apple pour sa gamme de smartphones iPhone. Il a été dévoilé en janvier 2007 en même temps que liPhone de première génération, et est sorti en juin 2007. Les versions majeures diOS sont publiées chaque année ; la version stable actuelle, iOS 26, a été mise à la disposition du public le 15 septembre 2025. iOS est basé sur macOS. À linstar de macOS, il intègre des composants du micro-noyau Mach et de FreeBSD. Il sagit dun système dexploitation de type Unix. Bien que certaines parties diOS soient open source sous la licence Apple Public Source License et dautres licences, iOS reste un logiciel propriétaire.
Apple s'apprête à lancer un nouveau programme de mise à niveau des iPhone le 28 juillet, dans le cadre duquel les utilisateurs pourront louer des iPad, des Mac et des Apple Watch auprès de Klarna pour une durée de 24 à 36 mois. Apple propose déjà aux consommateurs des solutions pour mettre à niveau leurs appareils moyennant un abonnement mensuel. Mais il semble quApple sapprête à lancer une nouvelle alternative au programme de mise à niveau de liPhone, couvrant davantage de matériel.
Prévu pour le 28 juillet, « Apple Upgrade » sera un programme de location soutenu par le groupe de crédit Klarna. Il permettra aux consommateurs dacquérir non seulement des iPhone, mais aussi certains modèles de Mac, diPad et dApple Watch. Lancé dans un premier temps aux États-Unis, en magasin et en ligne, « Apple Upgrade » permettra aux utilisateurs de louer un iPhone ou une Apple Watch pendant 24 mois. Pour les Mac et les iPad, les contrats sétaleront sur 36 mois.
Les utilisateurs pourront payer un abonnement mensuel pour leur matériel et auront la possibilité de rembourser leur contrat par anticipation sils le souhaitent. Ils pourront également passer à un nouveau modèle pendant la durée du contrat ou, à son terme, conserver lappareil ou le restituer. Certaines de ces opérations peuvent entraîner des frais supplémentaires. Les utilisateurs devront également être acceptés dans le programme, Klarna procédant à une vérification de solvabilité sommaire.
Certains produits ne feront pas partie du programme, notamment lApple Watch SE, liPad dentrée de gamme, liPhone 16 et le MacBook Neo. Il ne sera pas non plus disponible pour les achats professionnels ou éducatifs. Ce nouveau programme se distinguera également de lactuel « iPhone Upgrade Program » dans la mesure où il ninclura pas lAppleCare. Si les programmes de financement existants, tels que l« iPhone Upgrade Program », continueront dêtre proposés, Apple aurait lintention de mettre fin aux nouvelles inscriptions au profit du nouveau programme « Apple Upgrade ».
« Apple Upgrade » pourrait inclure un « mode restreint » en cas de retard de paiement
Apple semble vouloir vous dissuader dacheter des iPhone au comptant, le programme de location « Apple Upgrade », dont on parle beaucoup, étant le signe le plus évident de ce changement. Mais du code caché dans la version bêta diOS 27 laisse entrevoir ce qui se passerait si vous preniez du retard dans vos paiements « Apple Upgrade » et ce nest pas réjouissant. Daprès des informations divulguées, « Apple Upgrade » permettra aux consommateurs de payer mensuellement un iPhone, un Mac, un iPad ou une Apple Watch. Parallèlement, Apple semble travailler sur un système qui pourrait bloquer un iPhone financé en cas de retard de paiement.
Du code découvert dans la version bêta 4 diOS 27 fait allusion à un système capable de verrouiller un iPhone acheté à crédit. Ce framework appelé « App Managed Features » permet à une application de financement agréée denregistrer votre iPhone et de vérifier létat de vos paiements au fil du temps. Si votre compte nest plus en règle, Apple pourrait activer ce quon appelle le « mode restreint ». Celui-ci bloque la plupart des applications, à lexception dun petit ensemble fixe. La liste des applications autorisées comprend lApp Store, Téléphone, Horloge, Réglages, Wallet, Mots de passe, Santé, Loupe, Lecteur daccessibilité et lécran du « Mode restreint » lui-même.
Les applications proposant des services durgence, telles que Messages et Home, pourraient également rester actives, tout comme les applications liées à la sécurité et aux traitements médicaux. Toutefois, cest le prestataire de financement qui pourrait avoir le dernier mot quant aux exceptions applicables. Selon certaines informations, il ny aurait pas de nombre fixe de paiements manqués déclenchant un verrouillage, cette décision étant également laissée à lappréciation de Klarna. Il est à noter que ce code naura aucune incidence sur vos abonnements. Si vous payez un abonnement à une application au moment où le « Mode restreint » se déclenche, les factures de cette application continueront darriver même si vous ne pouvez pas ouvrir lapplication pour lutiliser.
Le code bêta introduit également une fonctionnalité appelée « Partner Finance Lock ». Ce nouveau type de verrou dactivation peut empêcher quelquun deffacer, de revendre ou de démonter un iPhone financé. Il fait partie du framework « Localiser » dApple, mais cela ne signifie pas que votre organisme de financement peut suivre votre localisation. Lintégration nexisterait, selon certaines sources, que pour maintenir le verrou actif au cas où vous effaceriez ou restaureriez lappareil.
Ces références de code sont absentes de la version candidate diOS 26.6 récemment annoncée. Ce décalage peut sexpliquer de deux façons. Soit Apple pourrait encore ajouter le code à iOS 26.6 avant sa sortie. Soit le système de restriction ne sera pas mis en service avant larrivée diOS 27, prévue plus tard dans lannée. Dans tous les cas, le code de la version bêta pourrait encore évoluer avant dêtre finalisé.
Ce rapport intervient alors qu'Apple a intenté une action en justice contre OpenAI, accusant l'éditeur de ChatGPT d'avoir volé des secrets d'affaires pour accélérer son expansion sur le marché du matériel grand public. Déposée devant un tribunal fédéral de Californie, la plainte cite OpenAI, io Products et deux anciens ingénieurs d'Apple en tant que défendeurs, et affirme que des documents confidentiels, des informations sur les fournisseurs et des procédés de fabrication exclusifs ont été obtenus de manière irrégulière. Cette affaire survient plusieurs mois après qu'Apple, selon ses dires, a averti directement le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) sans obtenir de réponse.
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