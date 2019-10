Apple censure l'émoji du drapeau taïwanais pour les utilisateurs iOS de la ville de Hong-Kong Mais il y a toujours un moyen de l'utiliser 8PARTAGES 10 0 Dans une récente mise à jour d’iOS 13.1, le système d’exploitation pour iPhone d’Apple, la société aurait retiré l’emoji du drapeau taïwanais de son clavier pour les utilisateurs iOS de la ville de Hong Kong. Ceci aurait été une décision impulsée par le gouvernement chinois qui tente d’établir sa souveraineté sur les zones qu’elle considère sous son contrôle. En raison du statut politique de Taiwan, la République populaire de Chine considère que toute mention ou allusion à son indépendance est une offense à sa souveraineté.



En effet, Taiwan est une démocratie autonome, mais la Chine considère qu’elle fait partie de son territoire. Et bien qu’Apple ne l’ait pas déclaré, il est évident que la société ait subi des pressions du gouvernement chinois. Ce changement dans la mise à jour d’iOS 13.1, a été remarqué pour la première fois par le développeur iOS Hiraku Wang, qui l’explique dans un article de son blog. Hiraku fait savoir que ce changement s’applique à tous les iPhone achetés à Hong Kong, ainsi qu’aux iPhone internationaux possédant une région de périphérique iOS définie à Hong Kong ou à toute autre région de la Chine continentale.





Il faut savoir que cette mise à jour a supprimé l’émoji du drapeau taïwanais du clavier émoji à Hong-Kong, mais il reste tout de même encore accessible par d’autres moyens. Par exemple lors de la rédaction d’un message, il vous suffit de taper le mot Taiwan pour que la prédiction de frappe vous suggère le drapeau du pays. Et aussi lorsque cet émoji apparaît sur un document, il est possible de l’utiliser par copier/coller. Voilà autant de possibilités de contournements dont disposent les utilisateurs iOS de Hong-Kong, contrairement à ceux de la Chine continentale qui ne peuvent utiliser cet émoji dans aucune application.



Bien que jusqu’à présent l’émoji du drapeau de Taiwan soit encore accessible par des moyens de contournements, il est fort probable que lors des prochaines mises à jour, il soit totalement supprimé. Beaucoup de voix se sont levées pour dénoncer le comportement de ces entreprises qui se soumettent aux gouvernements autoritaires juste pour des intérêts économiques au détriment des libertés des citoyens. Mais quand on sait ce que représente le marché chinois, peut-on vraiment en vouloir à Apple ?



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous?

Pensez-vous qu’Apple avait vraiment le choix face aux pressions du gouvernement chinois ?



Voir aussi :



Apple et Foxconn auraient enfreint le droit du travail en Chine pour fabriquer les nouveaux iPhones qui doivent sortir bientôt Rapporte China Labor Watch dans son récent rapport

Apple a commencé à exporter des iPhones fabriqués en Inde vers les marchés européens Et à diversifier son empreinte industrielle hors de Chine

Apple déplace la production de son Mac Pro du Texas vers la Chine Selon le Wall Street Journal Dans une récente mise à jour d’iOS 13.1, le système d’exploitation pour iPhone d’Apple, la société aurait retiré l’emoji du drapeau taïwanais de son clavier pour les utilisateurs iOS de la ville de Hong Kong. Ceci aurait été une décision impulsée par le gouvernement chinois qui tente d’établir sa souveraineté sur les zones qu’elle considère sous son contrôle. En raison du statut politique de Taiwan, la République populaire de Chine considère que toute mention ou allusion à son indépendance est une offense à sa souveraineté.En effet, Taiwan est une démocratie autonome, mais la Chine considère qu’elle fait partie de son territoire. Et bien qu’Apple ne l’ait pas déclaré, il est évident que la société ait subi des pressions du gouvernement chinois. Ce changement dans la mise à jour d’iOS 13.1, a été remarqué pour la première fois par le développeur iOS Hiraku Wang, qui l’explique dans un article de son blog. Hiraku fait savoir que ce changement s’applique à tous les iPhone achetés à Hong Kong, ainsi qu’aux iPhone internationaux possédant une région de périphérique iOS définie à Hong Kong ou à toute autre région de la Chine continentale.Il faut savoir que cette mise à jour a supprimé l’émoji du drapeau taïwanais du clavier émoji à Hong-Kong, mais il reste tout de même encore accessible par d’autres moyens. Par exemple lors de la rédaction d’un message, il vous suffit de taper le mot Taiwan pour que la prédiction de frappe vous suggère le drapeau du pays. Et aussi lorsque cet émoji apparaît sur un document, il est possible de l’utiliser par copier/coller. Voilà autant de possibilités de contournements dont disposent les utilisateurs iOS de Hong-Kong, contrairement à ceux de la Chine continentale qui ne peuvent utiliser cet émoji dans aucune application.Bien que jusqu’à présent l’émoji du drapeau de Taiwan soit encore accessible par des moyens de contournements, il est fort probable que lors des prochaines mises à jour, il soit totalement supprimé. Beaucoup de voix se sont levées pour dénoncer le comportement de ces entreprises qui se soumettent aux gouvernements autoritaires juste pour des intérêts économiques au détriment des libertés des citoyens. Mais quand on sait ce que représente le marché chinois, peut-on vraiment en vouloir à Apple ?Source : emojipedia Qu’en pensez-vous?Pensez-vous qu’Apple avait vraiment le choix face aux pressions du gouvernement chinois ?