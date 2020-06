Hey, un nouveau produit de messagerie électronique, affirme qu'Apple rejette ses corrections de bugs dans l'App Store, A moins de payer une commission de 15 à 30 % 42PARTAGES 4 0 Alors qu’Apple fait face à deux enquêtes antitrust de l’UE suite à des plaintes relatives à ses pratiques commerciales anticoncurrentielles impliquant App Store et Apple Pay, le fabricant d’iPhone brandit de nouvelles menaces de retirer Hey.com de l'App Store si le nouveau service de messagerie ambitieux ne commence pas à proposer un abonnement in-app et à verser une commission à la boutique, selon un responsable de Basecamp qui est à l’origine de l’application. Apple est déjà confronté à une soudaine réaction publique de la part des développeurs, grands comme petits, contre cette taxe qu'il impose sur certains achats effectués via les applications hébergées dans son magasin en ligne.



En effet, bien que les applications puissent être hébergées gratuitement sur l'App Store, Apple facture une commission de 15 à 30 % sur certains achats effectués. Le prélèvement s'applique aux autres achats de contenu numérique, tels que les articles virtuels ou les livres électroniques. Mardi, un nouveau service d'abonnement e-mail appelé Hey a déclaré qu'Apple essayait de le forcer à intégrer la procédure d’achats in-app dans l'application afin d'obtenir cette commission, comme l'a signalé David Heinemeier Hansson, directeur technique de Basecamp, dans une série de tweets.





Hey.com a été lancé lundi pour offrir une alternative à Gmail. Pour le moment l'accès est sur invitation uniquement. L'ouverture à tous sera faite courant juillet. Une manière de tester le service à petite échelle, puis de monter progressivement en charge. Vous pouvez essayer le service pendant 14 jours, sans avoir à donner de numéro de carte bancaire. Après quoi, deux possibilités s’offrent à vous. Soit vous quittez le service, auquel cas votre compte n'existera plus sous 90 jours, soit vous payez pour un an, et l'adresse e-mail utilisée « sera la vôtre à tout jamais ». Même en cas de coupure d'abonnement, elle ne sera pas récupérable par un tiers. Une fois cette période écoulée, le service vous coûtera 99 dollars par an (avec 100 Go de stockage).



Si vous choisissez de continuer à utiliser l'application sur iOS, vous devez vous inscrire sur le site Web de la société, a rapport la société. Peu après le lancement, Hey a essayé de lancer une mise à jour corrigeant quelques bugs dans son application iOS. Elle a ensuite reçu un courriel d'Apple rejetant la mise à jour. Selon Heinemeier Hansson, Apple a initialement approuvé l'application vendredi, mais après examen de la mise à jour de correction de bogue lundi, Hey a été rejeté pour ne pas avoir inclus une option d'inscription dans l'application elle-même.





Le courrier a cité la règle 3.1.1 des lignes directrices d'Apple pour les développeurs d'applications, qui dit en substance que si vous voulez que les gens puissent acheter des choses dans votre application, vous devez le faire en utilisant la procédure de paiement d'Apple. Le courriel suggérait que Hey avait enfreint cette règle en ne mettant pas en œuvre le système d'achat in-app d'Apple, qui prend automatiquement le prélèvement de 15 à 30 %.



Basecamp a corrigé d'autres bogues et a soumis une nouvelle version et a espéré que tout irait pour le mieux. Mais l'application est restée dans la file d'attente pour être examinée, puis dans le statut "en cours d'examen" pendant beaucoup plus longtemps que d'habitude. Puis un responsable de Basecamp a reçu un appel téléphonique. Selon Hansson, lors de l’appel téléphonique, Apple a demandé à Hey, de s'engager à ajouter un abonnement à l'application, dans le cas contraire l’application sera supprimée de la boutique. « J'ai été stupéfait du caractère effronté de cette menace », a déclaré Hansson. « Je croyais que vous deviez envelopper les menaces dans des euphémismes ou autres choses. Mais c'était assez clair », a-t-il dit dans un tweet.



L’Application de la directive d’Apple est incohérente, d’après Hey



Les dirigeants de Hey avaient pensé que la règle ne s'appliquait pas à eux, car l'application est destinée à permettre aux gens de se connecter à quelque chose auquel ils sont déjà abonnés, comme c'est le cas avec des plateformes comme Netflix et Slack. Hansson a déclaré que l'application de cette politique est incohérente. En effet, « L'application Basecamp est dans l'App Store depuis des années, offrant l'accès à un abonnement acheté ailleurs. Le magasin est rempli d'applications qui font exactement cela. Même les autres applications de messagerie électronique ! »





Apple autorise ce type d'applications client - où vous ne pouvez pas vous inscrire, mais seulement vous connecter - pour les services aux entreprises, mais pas pour les produits de consommation. C'est pourquoi Basecamp, que les entreprises paient généralement, est autorisé sur l'App Store alors que Hey, que les utilisateurs paient ne l'est pas. Toute personne ayant acheté Hey depuis un autre endroit pouvait y accéder sur iOS, a déclaré la société, mais l'application doit permettre aux nouveaux utilisateurs de s'inscrire et de payer via l'infrastructure d'Apple.



« Il n'y a aucune chance que nous payions la rançon d'Apple. Je brûlerai cette maison moi-même, avant de laisser des gangsters comme ça le faire tourner à leur avantage. C'est profondément perversement abusif et injuste », a tweeté Hansson.



Apple fait face à une vague d’insurrections de la part de nombreux développeurs à propos de sa taxe dans l’App Store



L'impasse entre Apple et Hey s'est produite le jour même où



Les développeurs essaient donc d'éviter autant que possible d'inscrire les utilisateurs dans leur application afin d'éviter la forte taxe. Rakuten, une société de services internet, a déposé une plainte similaire auprès de l'UE en début de cette année, alléguant qu'il est anticoncurrentiel pour Apple de prendre une commission de 30 % sur les livres électroniques vendus sur l'App Store tout en faisant la promotion de son propre service Apple Books. Selon Business Insider, Kobo, une société canadienne qui vend des livres électroniques s'est jointe à la plainte mardi, qualifiant également d'anticoncurrentiel le fait qu'Apple exploite sa propre librairie et facture une commission de 30 % sur toutes ses ventes sur les appareils Apple.



Hansson a déclaré qu'il entend des histoires comme celle-ci de la part des développeurs depuis des années - il a même témoigné au Congrès plus tôt cette année sur les pratiques anticoncurrentielles de la Big Tech,



L'analyste en stratégie Ben Thompson a déclaré sur Twitter suite à la nouvelle qu'il avait reçu de nombreux e-mails de développeurs disant avoir vécu une expérience similaire et a suggéré qu'il s'agissait d'une réinterprétation récente de la politique d'Apple.





Apple a « obtenu un rôle de "gardien" en ce qui concerne la distribution des applications et du contenu aux utilisateurs des appareils les plus populaires d'Apple », a déclaré mardi Margrethe Vestager, chef de la division antitrust de l'UE. « Nous devons nous assurer que les règles d'Apple ne faussent pas la concurrence sur les marchés où Apple est en concurrence avec d'autres développeurs d'applications, par exemple avec son service de streaming de musique, Apple Music, ou avec Apple Books ».



Apple a répété à chaque fois qu’il exigeait de tous les développeurs qu'ils suivent des directives strictes concernant les modèles commerciaux. En réponse aux enquêtes ouvertes mardi, Apple s’est indigné en déclarant : « Il est décevant que la Commission européenne avance des plaintes sans fondement de la part d'une poignée d'entreprises qui veulent simplement un voyage gratuit, et ne veulent pas jouer selon les mêmes règles que tout le monde ».



Match Group, une société Internet américaine qui possède une multitude d'applications de rencontres populaires, dont Tinder, OKCupid et Hinge, a publié une déclaration critiquant la taxe d'achat sur les applications, selon Business Insider.



« Nous sommes très conscients de leur pouvoir sur nous. Ils prétendent que nous demandons un "voyage gratuit" alors qu'en réalité, les "services numériques" (les applications tierces dans l’App Store) sont la seule catégorie d'applications qui doivent payer les frais de l'App Store. L'écrasante majorité des applications, y compris les mastodontes de l'Internet qui connectent les gens (applications de covoiturage/gig), ou qui monétisent en vendant de la publicité (réseaux sociaux), n'ont jamais été soumises aux systèmes de paiement et aux frais d'Apple, et ce n'est pas normal. Nous sommes heureux de pouvoir en discuter avec Apple et de créer une répartition équitable des frais sur l'ensemble de l'App Store, ainsi qu'avec les parties intéressées dans l'UE et aux États-Unis ».



Selon un commentateur, il sera, cependant, « difficile de réglementer Apple sur ce front sans une réglementation radicale des marchés téléphoniques en général. Le marché des applications d’Apple est le plus rentable, mais ils ne contrôlent pas le marché, ils le partagent avec Google et, dans une moindre mesure, avec Amazon. On peut difficilement prétendre qu'il s'agit d'un monopole ». Il propose à Basecamp de vendre Hey pour, par exemple, 129 dollars par an sur le magasin d'Apple et 99 dollars partout ailleurs. Et vous, qu’en pensez-vous ?



Sources : Fils de discussion de David Hansson (



Et vous ?



Que pensez-vous de la vague d'insurrections des développeurs contre la taxe d'Apple ?

Pensez-vous qu'Apple pourrait revoir la taxe sur les achats dans l'App Store, qui a généré à elle seule 519 milliards de dollars en 2019 ?



