Apple n’a plus lancé en septembre une fonctionnalité d’iOS 14, qui obligerait les développeurs d'applications à demander l'autorisation des utilisateurs pour les suivre à des fins publicitaires, suite aux protestations de développeurs comme Facebook et de réseaux publicitaires non préparés à ce changement. Huit organisations de la société civile ont récemment envoyé une lettre à Apple exprimant leur déception quant au retard de la fonctionnalité. Apple a rédigé une réponse ferme jeudi dernier confirmant son engagement en faveur de la transparence du suivi des applications.Dans sa lettre, le fabricant d’iPhone se dit préoccupé par le fait que les utilisateurs soient suivis sans leur consentement et que leurs données soient regroupées et revendues par des réseaux publicitaires. Le suivi des applications et des sites Web appartenant à plusieurs entreprises et des données vendues par des courtiers en données peut être « invasif, voire effrayant », d’après Apple.« Trop souvent, des informations vous concernant sont collectées sur une application ou un site Web appartenant à une société et combinées avec des informations collectées séparément par d'autres sociétés pour des publicités ciblées et des mesures publicitaires. Parfois, vos données sont même agrégées et revendues par des courtiers en données, qui sont des tiers que vous ne connaissez pas et avec lesquels vous n'interagissez pas », a écrit Apple.C’est en juin dernier qu’Apple a annoncé que la dernière version de son système d’exploitation pour iPhone, iOS 14, apporterait une modification obligeant les développeurs d'applications à informer les utilisateurs si leur application collecte un code unique, appelé IDFA (ID for Advertisers ou identifiant pour annonceurs), et à exiger que cette collecte soit un paramètre d'acceptation. Cependant, après la contestation de la modification de la part de Facebook et d'autres entreprises, Apple a retardé la mise en œuvre de la nouvelle politique et a lancé iOS 14 en septembre sans l'activer. La mise en œuvre de ce changement interviendrait plutôt « au début de l'année prochaine » pour donner aux développeurs plus de temps pour mettre à jour leurs applications en conséquence.Dans sa réponse aux groupes de défense des droits civils, humains et numériques, Apple soutient son plan de mise en œuvre de la nouvelle fonction de transparence du suivi des applications (ATT). Et Jane Horvath, directrice principale de la protection de la vie privée au niveau mondial chez Apple, promet aux huit organisations - dont Amnesty International, Human Rights Watch et l'Electronic Frontier Foundation - d'aller de l'avant avec la réforme.« Le suivi peut être invasif, voire effrayant, et le plus souvent il a lieu sans que l'utilisateur en soit réellement conscient ou sans son consentement », a écrit Horvath. « Ce que certaines entreprises appellent des "expériences personnalisées" est souvent des tentatives voilées de rassembler le plus de données possible sur des individus, de construire des profils complets sur eux, puis de monétiser ces profils ».« Nous ne sommes pas contre la publicité », a ajouté Horvath. « Nous pensons simplement que le suivi doit être transparent et sous le contrôle de l'utilisateur, ce qui engendrera une confiance des utilisateurs qui profitera à tous ». Apple évoque directement les pratiques publicitaires de Facebook plus loin dans la lettre après avoir mis en avant ses propres politiques axées sur la protection de la vie privée :« Les dirigeants de Facebook ont clairement indiqué leur intention de collecter le plus de données possible sur les produits de première et de seconde main afin de développer et de monétiser des profils détaillés de leurs utilisateurs, et ce mépris de la vie privée des utilisateurs continue de s'étendre pour inclure davantage de leurs produits ». « Nous considérons la mise à jour de l'iOS 14, qui met en œuvre la fonction ATT, comme une évolution naturelle, offrant à nos utilisateurs les mêmes choix explicites et respectueux de la vie privée en ce qui concerne le suivi par leurs applications que nous le faisons pour les autres fonctions clés de l'appareil ».La réaction à la lettre d’Apple ne s’est pas fait attendre. Dans une déclaration rapportée par The Independent, Facebook a déclaré que la lettre d'Apple est une « distraction » qui éloigne Apple de ses propres préoccupations de confidentialité. Facebook a également déclaré qu'Apple utilisait sa position dominante sur le marché pour collecter des données de manière autonome tout en rendant presque impossible pour ses concurrents d'utiliser les mêmes données.« Apple est accusé de surveiller et de suivre les données privées des gens à partir de leurs ordinateurs personnels à l'insu de leurs clients grâce à sa dernière mise à jour de macOS - et la lettre d'aujourd'hui est une distraction par rapport à cela. Ils ont une histoire de ce genre. La même chose s'est produite lorsqu'il a été révélé qu'Apple avait violé la vie privée des gens et avait permis l'accès à l'audio privé de millions de personnes à leur insu grâce à une vulnérabilité dans FaceTime. Dans ce cas, ils ont fait pression sur nos applications internes pour changer de sujet. Malheureusement, nous ne sommes pas parfaits et cela a fonctionné », a déclaré un représentant de Facebook.« La vérité est qu'Apple a étendu ses activités à la publicité et, par le biais des changements à venir dans iOS 14, il essaie de faire passer l'Internet gratuit dans des applications et services payants où ils en profitent », a-t-il dit, ajoutant :« En conséquence, ils utilisent leur position dominante sur le marché pour faire leur propre collecte de données tout en rendant presque impossible pour leurs concurrents d'utiliser les mêmes données. Ils prétendent que c'est une question de vie privée, mais c'est une question de profit. [...] Nous ne sommes pas dupes. Tout cela fait partie de la transformation des activités d'Apple, qui s'éloigne des produits matériels innovants pour se tourner vers les logiciels et les médias basés sur les données ».Facebook a clairement intérêt à pouvoir suivre les utilisateurs d'iOS de manière très granulaire et approfondie, et l'entreprise risque en effet de perdre sa position si les individus deviennent capables de se désengager. Après la sortie de la première version bêta d’iOS en juillet, Facebook a reconnu que le système d’exploitation pourrait entraîner une baisse remarquable de plus de 50 % de son activité de publicité sur les réseaux d'audience. Le géant des réseaux sociaux a souligné à quel point cet impact pourrait être spécifique, les publicités in-app pourraient disparaître sur l’iPhone.Un groupe de publicité et de plateformes de médias sociaux a déposé une plainte antitrust en France contre Apple fin octobre, selon le Fiancial Times, arguant qu'Apple utilisait le langage de la protection des consommateurs pour masquer une tentative délibérée d'étouffer la concurrence. « Alors que la vie privée est importante et doit être protégée, la rhétorique de la vie privée ne peut pas être utilisée comme une feuille de vigne pour justifier des pratiques anticoncurrentielles qui détruiront l'écosystème de la publicité mobile tout en profitant à Apple », a déclaré à l'époque un avocat représentant la coalition.Cette affirmation fait suite à toute une série de plaintes antitrust différentes qui ont été déposées contre Apple dans le monde entier. La Commission européenne a ouvert une enquête sur Apple Pay cet été à la suite d'une plainte de Spotify. L’application de messagerie Telegram a également déposé une plainte concernant l'App Store peu après que l'UE ait confirmé que son enquête était en cours.Aux États-Unis, Apple est impliqué dans un combat juridique de haut niveau avec Epic Games, qui a allégué dans un procès antitrust en août qu'Apple est « le mastodonte qui cherche à contrôler les marchés, à bloquer la concurrence et à étouffer l'innovation ». En septembre, Epic est devenu l'un des membres fondateurs d'un nouveau groupe commercial, la "Coalition for App Fairness" , qui cherche à forcer Apple à changer ses pratiques « exploitantes » de l’App Store.Par ailleurs, NVIDIA a lancé son service de jeux GeForce Now sur iOS , en utilisant le navigateur Web Safari, et travaille avec Epic Games pour que Fortnite soit à nouveau disponible sur iOS, avec des contrôles tactiles. Ce jeu a été retiré de l'iOS en août, en raison de l'inclusion des méthodes de paiement d'Epic conçues pour contourner la réduction standard de 30 % d'Apple.Une enquête du Congrès qui s'est conclue en octobre a donné raison aux plaintes, concluant qu'Apple liait son système de commission sur les applications et son magasin d'applications de manière anticoncurrentielle et que la société utilisait aussi injustement son contrôle sur les API, les classements de recherche et les applications par défaut pour nuire aux concurrents tiers. Le ministère de la Justice aurait ouvert une enquête antitrust sur Apple.En début de semaine, Apple a semblé essayer d'apaiser les régulateurs en réduisant de moitié la part des ventes des petits développeurs, de 30 à 15 % . Cette réduction, cependant, ne concerne que les développeurs qui génèrent moins d'un million de dollars par an sur l'ensemble de leurs applications iOS - et il s'agit d'un programme opt-in auquel les développeurs doivent s'inscrire et être acceptés.Sources : Lettre d’Apple Qu’en pensez-vous ?Partagez-vous l’avis de ceux qui s’opposent à la fonctionnalité d’iOS 14 qui exigerait que la collecte d’informations utilisateur soit un paramètre d'acceptation ?Quel commentaire faites-vous de la réaction de Facebook à la lettre d’Apple ?