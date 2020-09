Apple va retarder l'application d'un élément de sa politique de confidentialité sur iOS 14 Qui menace Facebook et le marché de la publicité mobile sur son écosystème 5PARTAGES 6 0 Apple a reporté l'application complète d'une fonctionnalité d’iOS 14, la prochaine mise à jour de son système d’exploitation sur iPhone, qui obligerait les développeurs d'applications à demander l'autorisation des utilisateurs pour les suivre à des fins publicitaires. Cette annonce fait suite à une plainte de Facebook selon laquelle la politique de confidentialité pourrait avoir un impact négatif sur le marché publicitaire dans l'écosystème d'Apple.



La fonctionnalité, annoncée lors de la conférence annuelle des développeurs d'Apple en juin, obligerait les développeurs d'applications à informer un utilisateur de l'intention d'une application de suivre l'IDFA (ID for Advertisers) de l'utilisateur. IDFA est utilisé pour suivre le comportement de l'utilisateur sur plusieurs applications et diffuser des publicités ciblées en fonction de ce comportement. Le changement obligerait également l'utilisateur à accepter ce suivi.



Apple explique désormais que, bien que les développeurs puissent mettre en œuvre cette notification et cette demande d'autorisation, cela ne sera plus obligatoire lorsque iOS 14 sera lancé dans les deux prochains mois. Cependant, Apple a pris soin de préciser qu'il entend toujours établir l'exigence dans le futur, et qu'il ne s'agit que d'un délai « pour donner aux développeurs le temps d'apporter les modifications nécessaires » :



« Chez Apple, nous pensons que la vie privée est un droit de l’homme fondamental. Comme annoncé lors de la WWDC20, les pages produits de l'App Store comporteront une nouvelle section d'informations sur la confidentialité pour aider les utilisateurs à comprendre les pratiques de confidentialité d'une application. Aujourd'hui, nous publions plus de détails pour les développeurs sur ce qui sera couvert dans cette nouvelle section de confidentialité. D'ici la fin du mois prochain, vous pourrez soumettre vos informations via App Store Connect pour préparer le déploiement de cette fonctionnalité aux utilisateurs d'ici la fin de l'année.



« En outre, sur iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14, les applications devront recevoir l'autorisation de l'utilisateur pour suivre les utilisateurs sur des applications ou des sites Web appartenant à d'autres sociétés, ou pour accéder à l'identifiant publicitaire de l'appareil. Nous nous engageons à faire en sorte que les utilisateurs puissent choisir d'autoriser ou non une application à les suivre. Pour donner aux développeurs le temps d'apporter les modifications nécessaires, les applications devront obtenir l'autorisation de suivre les utilisateurs à partir du début de l'année prochaine. Plus d'informations, y compris une mise à jour des directives d'examen de l'App Store, suivront cet automne. »





Ce retard fait suite à un stratagème public de Facebook pour rallier les développeurs d'applications et les spécialistes du marketing contre Apple au sujet du changement prévu, car le changement menacerait fondamentalement la viabilité du modèle commercial de Facebook sur iOS. Le numéro un des médias sociaux a publié un mémo public avertissant que la nouvelle politique d'Apple ne menacerait pas seulement les perspectives des spécialistes du marketing et des annonceurs sur l'iPhone (Facebook lui-même inclus), mais cela remettrait en question son support du programme Audience Network (qui utilise les IDFA et est l'un des principaux services de Facebook pour les développeurs d'applications et les annonceurs).



Ce dernier permet aux annonceurs d'étendre leurs campagnes Facebook et Instagram à l'ensemble d'Internet via des milliers d'applications de haute qualité. Ce réseau d'audience de l’entreprise aide les développeurs de logiciels pour les plateformes mobiles à fournir des publicités in-app ciblées aux utilisateurs en fonction des données de Facebook. Facebook prétend qu’il ne serait plus d’aucune utilité si iOS 14 voyait le jour ainsi.



« Les mises à jour prévues par Apple rendraient Audience Network tellement inefficace sur iOS 14 qu'il ne serait pas logique de le proposer sur iOS 14 », a déclaré Facebook dans un billet de blogue.



Facebook estime que plus d'un milliard de personnes regardent au moins une publicité du réseau d'audience chaque mois, bien que beaucoup d'entre elles utilisent probablement des téléphones Android et ne seront pas touchées par ce changement. Ainsi, la société craint que les utilisateurs n'optent pas pour le suivi lorsqu'ils en ont le choix.





« Bien qu'il soit difficile de quantifier l'impact pour les éditeurs et les développeurs à ce stade avec autant d'inconnues, nous avons relevé, lors des tests, une baisse de plus de 50 % des revenus des éditeurs d'Audience Network lorsque nous avions retiré la fonction de personnalisation des campagnes d'installation des publicités mobiles », a déclaré Facebook. « En réalité, l'impact pour Audience Network sur iOS 14 pourrait être bien plus important, c'est pourquoi nous travaillons sur des stratégies à court et long terme pour soutenir les éditeurs dans ces changements ».



Toutefois le réseau social précise « Nous prévoyons un impact moindre sur notre propre activité publicitaire et nous nous engageons à soutenir les annonceurs et les éditeurs grâce à ces mises à jour ».



« Nous pensons que la consultation de l'industrie est essentielle pour modifier les politiques de la plateforme, car ces mises à jour ont un impact considérable sur l'écosystème des développeurs. Nous sommes encouragés par les conversations et les efforts déjà en cours dans le secteur, y compris au sein du World Wide Web Consortium (W3C) et du Partnership for Responsible Addressable Media (PRAM) récemment annoncé. Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec ces groupes industriels pour que cela soit juste pour les particuliers et les petites entreprises ».



Ces mesures semblent placer la vie privée et la confidentialité des données des utilisateurs au-dessus des intérêts des annonceurs et de ceux des développeurs. Cependant, certains ont donné une projection de ce que cela peut représenter pour l’avenir. Selon ces critiques, ces mises à jour révèlent que la publicité en tant que modèle de monétisation des applications est en train d'être décimée. Dans ce cas, en tant qu'utilisateur, il faut se préparer à payer désormais pour ces applications qui étaient autrefois gratuites. Il ne faut pas oublier qu’Apple perçoit une commission de 30 % de tous les paiements in-app.



D'autres fonctionnalités de confidentialité d'iOS 14, telles que les nouvelles notifications qui indiqueront quelles applications ont récemment accédé à des fonctionnalités telles que la localisation GPS ou le microphone de l'appareil, restent sur la bonne voie.



