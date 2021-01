Dans une déclaration, Altroconsumo a déclaré qu'elle demandait des dommages et intérêts de 60 millions d'euros (73 millions de dollars) au nom des consommateurs italiens victimes de cette pratique qui avait également été reconnue par les autorités italiennes.Selon Altroconsumo, le procès concerne les propriétaires des iPhone 6 et 6 Plus, 6S et 6S Plus, dont les ventes en Italie ont totalisé environ 1 million de téléphones entre 2014 et 2020.Apple a déclaré dans un courriel qu'elle n'avait jamais rien fait pour réduire intentionnellement la durée de vie d'un produit Apple, ou pour dégrader l'expérience de l'utilisateur afin d'inciter les clients à effectuer des mises à niveau.Deux procès similaires contre Apple ont été intentés en Belgique et en Espagne pour l'obsolescence programmée des iPhones.L'association européenne de consommateurs Euroconsumers, qui coordonne les trois procès, a déclaré qu'elle prévoyait également de lancer une action collective au Portugal dans les prochaines semaines.Source : Italian consumer associationQu'en pensez-vous ?Pensez-vous qu'Apple pratique l'obsolescence planifiée de ces appareils ?En avez-vous personnellement fait l'expérience ?