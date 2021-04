l'affichage de publicités ciblées dans en fonction des données utilisateur collectées à partir d'apps et des sites Web appartenant à d'autres entreprises ;

le partage des données de localisation des appareils ou des listes d'e-mails avec un courtier en données ;

partager une liste d'e-mails, d'identifiants publicitaires ou d'autres identifiants avec un réseau publicitaire tiers qui utilise ces informations pour suivre ces utilisateurs dans les applications d'autres développeurs ou pour trouver des utilisateurs similaires ;

placer un SDK tiers dans son application qui combine les données utilisateur de son application avec celles des applications d'autres développeurs pour cibler la publicité ou mesurer l'efficacité de la publicité, même si le SDK n'est pas utilisé à ces fins.

lorsque les données de l'utilisateur sont liées à des données de tiers uniquement sur l'appareil de l'utilisateur et ne sont pas envoyées hors de l'appareil d'une manière qui peut identifier l'utilisateur ou l'appareil ;

lorsque le courtier en données avec lequel le développeur partage les données utilise les données uniquement à des fins de détection de la fraude, de prévention de la fraude ou de sécurité, et uniquement au nom du développeur. Par exemple, l'utilisation d'un courtier en données uniquement pour prévenir la fraude par carte de crédit.

« Assurez-vous que vos applications sont prêtes pour iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5. Avec la prochaine version publique, toutes les apps doivent utiliser le frameworkpour demander à l'utilisateur l'autorisation de le suivre ou d'accéder à l'identifiant publicitaire de son appareil. Si vous ne recevez pas l'autorisation de l'utilisateur d'activer le suivi, la valeur de l'identifiant publicitaire de l'appareil sera égale à zéro et vous ne pourrez pas le suivre », a déclaré Apple sur son site web.Avec ces nouvelles règles, l’entreprise entend faire de sa plateforme le système d’exploitation le plus fiable sur le marché pour ses utilisateurs. « Les applications sur l'App Store sont tenues à un niveau élevé de confidentialité, de sécurité et de contenu, car rien n'est plus important que de maintenir la confiance des utilisateurs. Plus tard dans l'année, vous, les développeurs, devrez fournir des informations sur certaines des pratiques de collecte de données de votre application sur votre page produit. Et avec iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5, vous devrez demander aux utilisateurs la permission de les suivre à travers des applications ainsi que des sites Web appartenant à d'autres sociétés », pouvait-on lire sur le site web d’Apple.Ce n’est plus un secret pour personne que Facebook et Google tirent une grande partie de leurs chiffres d’affaires de la publicité, un marché de plusieurs milliards de dollars par an. Il est alors primordial pour ces géants du Web de s’assurer de la bonne santé de cette activité. Selon une analyse de John Koetsier du magazine Forbes, avec cette décision, Apple pourrait paralyser l'IDFA (Identifier For Advertisers, en français identifiant pour annonceurs) et mettre également en bouleversement une industrie d’environ 80 milliards de dollars. De même, PollFish, un cabinet de recherche en marketing, a estimé qu’en raison du paysage des applications mobiles qui devient de plus en plus unifié sur la façon de gérer la confidentialité, ces changements pourraient aussi très vite arriver sur Android. Les impacts pourraient être dévastateurs pour les développeurs et les annonceurs.Derrière cette annonce d’Apple, Facebook a réagi en déclarant que la mise à jour de la marque à la pomme nuira gravement à une partie de ses activités , dont le suivi des utilisateurs. « Les mises à jour prévues par Apple rendraient Audience Network tellement inefficace sur iOS 14 qu'il ne serait pas logique de le proposer sur iOS 14 », avait déclaré Facebook dans un billet. Facebook estime que plus d'un milliard de personnes regardent au moins une publicité du réseau d'audience chaque mois, bien que beaucoup d'entre elles utilisent probablement des téléphones Android et ne seront pas touchées par ce changement. Ainsi, la société craint que les utilisateurs n'optent pas pour le suivi lorsqu'ils en ont le choix.« Bien qu'il soit difficile de quantifier l'impact pour les éditeurs et les développeurs à ce stade avec autant d'inconnues, nous avons relevé, lors des tests, une baisse de plus de 50 % des revenus des éditeurs d'Audience Network lorsque nous avions retiré la fonction de personnalisation des campagnes d'installation des publicités mobiles », indique l’entreprise de Mark Zuckerberg. « En réalité, l'impact pour Audience Network sur iOS 14 pourrait être bien plus important, c'est pourquoi nous travaillons sur des stratégies à court et long terme pour soutenir les éditeurs dans ces changements ».Dans une de ces déclarations, Facebook a indiqué qu'elle pense que la consultation de l'industrie est essentielle pour modifier les politiques de la plateforme : « nous pensons que la consultation de l'industrie est essentielle pour modifier les politiques de la plateforme, car ces mises à jour ont un impact considérable sur l'écosystème des développeurs. Nous sommes encouragés par les conversations et les efforts déjà en cours dans le secteur, y compris au sein du World Wide Web Consortium (W3C) et du Partnership for Responsible Addressable Media (PRAM) récemment annoncé. Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec ces groupes industriels pour que cela soit juste pour les particuliers et les petites entreprises ».Bien que ces outils soient destinés à être utilisés par les développeurs de logiciels, Apple a ajouté mercredi des informations à leur sujet dans l'un de ses guides de confidentialité destinés aux consommateurs. L’entreprise indique que le suivi se fera via le framework. Voici, ci-dessous quelques exemples de suivi comme l’entend Apple :Les cas d'utilisation suivants ne sont pas considérés par Apple comme du suivi et ne nécessitent pas l'autorisation de l'utilisateur viaLes exigences s'appliquent à toutes les applications à partir de la version publique d'iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5. Pour rappel, la collecte de données relatives aux appareils et à l'utilisation dans le but d'obtenir une représentation unique d'un utilisateur, ou empreinte digitale, constitue une violation du programme de développement d'Apple.Suite aux différentes plaintes et à un stratagème public de Facebook pour rallier les développeurs d'applications et les spécialistes du marketing contre Apple au sujet du changement, Apple avait reporté l'application complète de la règle sur la prochaine mise à jour de son système d’exploitation. Avec son annonce d'hier qui indique que dans les semaines à venir, elle commencerait à appliquer les nouvelles règles de notification de confidentialité, la société à la pomme semble plus que jamais résolue à faire respecter ses mesures.Les notifications uniques obligeront les développeurs d'applications à demander la permission de l'utilisateur avant que l'application ne suive ses activités « sur les applications et les sites web d'autres entreprises ». Les experts du secteur de la publicité numérique ont déclaré que l'avertissement pourrait inciter de nombreux utilisateurs à refuser cette autorisation.Source : Apple Quels commentaires faites-vous de cette mesure d'Apple ?Quel est votre avis sur la réaction de Facebook ?Que pensez-vous de la décision d'Apple de faire appliquer sa politique de confidentialité ?