Un premier aperçu d'une analyse en cours sur la fonctionnalité ATT d'Apple montre que Facebook, qui tire une grande partie de leurs chiffres d’affaires de la publicité, a de bonnes raisons d’être désespéré dans sa lutte contre les mesures de protection de la vie privée d’Apple. En effet, la grande majorité des utilisateurs d'iPhone laissent le suivi des applications désactivé depuis que la fonctionnalité a été mise en place le 26 avril avec la sortie d'iOS 14.5.Jusqu’à 96 % des utilisateurs d'iPhone ont activement choisi de désactiver le suivi des applications après avoir mis leur appareil à jour avec iOS 14.5 aux Etats-Unis. Ces données sont basées sur un échantillon de 2,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Si l'on considère les utilisateurs du monde entier, 88 % des utilisateurs d’iPhone ont fait de même sur un échantillon de 5,3 millions d'utilisateurs.« Jusqu'à présent, les applications pouvaient s'appuyer sur l'identifiant de l'annonceur (IDFA) d'Apple pour suivre les utilisateurs à des fins de ciblage et de publicité. Avec le lancement d'iOS 14.5 cette semaine, les applications mobiles doivent désormais demander aux utilisateurs qui ont effectué la mise à niveau vers iOS 14.5 l'autorisation de collecter des données de suivi. Le taux d'acceptation devrait être faible », a écrit Flurry dans son rapport actualisé vendredi. La société d’analyse s'attend à ce que ce changement crée des défis pour la publicité personnalisée, « ce qui aura un impact sur le secteur de la publicité mobile, qui représente 189 milliards de dollars dans le monde ».« Flurry Analytics, propriété de Verizon Media, est utilisé dans plus d'un million d'applications mobiles, fournissant des informations agrégées sur 2 milliards d'appareils mobiles par mois. Pour ce rapport, Flurry mettra à jour chaque jour de la semaine à 10 heures, heure normale du Pacifique, le taux d'acceptation quotidien ainsi que la part des utilisateurs que les applications ne peuvent pas demander à suivre (statut "restreint"), à la fois aux États-Unis et dans le monde entier, afin de vous tenir informé de la version d'iOS la plus importante à ce jour pour l'industrie ».L’App Tracking Transparency, lancée avec iOS 14.5, est la nouvelle fonction de confidentialité d'Apple qui oblige les applications à demander la permission de vous suivre. Les utilisateurs peuvent également désactiver le suivi pour toutes les applications par défaut.« L’App Tracking Transparency exige que les applications obtiennent l'autorisation de l'utilisateur avant de suivre ses données sur des applications ou des sites Web appartenant à d'autres entreprises à des fins publicitaires, ou de partager ses données avec des courtiers en données. Les applications peuvent demander l'autorisation aux utilisateurs, et dans Réglages, les utilisateurs pourront voir quelles applications ont demandé l'autorisation de faire du suivi, afin qu'ils puissent modifier leur choix à tout moment ».Au fur et à mesure que les propriétaires d'iPhone passeront à iOS 14.5, nous commencerons à mieux comprendre le nombre moyen d'utilisateurs qui acceptent ou refusent le suivi par les applications. Ces premiers chiffres sont toutefois très révélateurs : la grande majorité des gens veulent préserver leur vie privée.Facebook, un farouche opposant à l’ATT, a déjà commencé à tenter de convaincre les utilisateurs qu'ils doivent activer le suivi dans iOS 14.5 s'ils veulent contribuer à garder Facebook et Instagram "gratuits". Ce sentiment semblerait aller à l'encontre de l'affirmation antérieure du réseau social selon laquelle l’ATT aura un impact "gérable" sur ses activités et pourrait même profiter à Facebook à long terme.Le géant des réseaux sociaux, qui a jugé les actions d'Apple de néfastes pour les développeurs d'application qui fournissent du contenu gratuit à leurs utilisateurs avec des publicités pleine page, est désormais impuissant à empêcher l'inévitable. Cependant, il n'a pas renoncé. Facebook tente de convaincre les utilisateurs de Facebook/Instagram sur iPhone d'activer le suivi de ses applications à l'aide de pop-ups plein écran montrant comment cela leur permettrait de conserver ces services « gratuitement », tout en demandant aux utilisateurs de « soutenir les entreprises qui comptent sur les publicités pour atteindre leurs clients ».Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré à plusieurs reprises que les applications de l'entreprise resteront gratuites, via son modèle financé par la publicité. Témoignant devant le Congrès en 2018, Zuckerberg a expliqué que :« Oui, il y aura toujours une version de Facebook qui est gratuite [...] Nous pensons qu'offrir aux gens un service soutenu par la publicité est le plus aligné avec notre mission d'essayer de connecter tout le monde dans le monde, parce que nous voulons offrir un service gratuit que tout le monde peut se permettre. C'est le seul moyen pour nous de toucher des milliards de personnes ».Il ne s'agit donc pas d'une simple approche philosophique, mais bien d'une partie du modèle économique de l'entreprise - ce qui rend assez creuse l'implication selon laquelle le fait de laisser le suivi des données activé, lorsque la nouvelle alerte ATT d'Apple le demande, pourrait avoir une quelconque influence sur un tel modèle. Mais là encore, si l'entreprise peut inciter quelques personnes de plus à laisser le suivi des données actif en faisant naître un petit élément de peur dans leur cœur Facebook a déclaré dans un communiqué, lorsqu’il annonçait son nouvel élément : « Comme Apple a dit que fournir un contexte supplémentaire est autorisé, nous montrerons un écran éducatif avant de présenter l'invite d'Apple pour aider les gens à prendre une décision éclairée sur la façon dont leurs informations sont utilisées. Il fournit plus de détails sur la façon dont nous utilisons les données pour les publicités personnalisées, ainsi que sur les moyens de limiter l'utilisation de l'activité que d'autres apps et sites Web nous envoient si les gens n'activent pas ce paramètre de l'appareil. Notre écran permet également aux gens de savoir qu'ils voient l'invite d'Apple en raison des exigences d'Apple pour iOS 14.5 ».Les actions d’Apple ont mis en évidence le genre de coût que ses utilisateurs paient pour utiliser Facebook et Instagram. Il y a quelques jours, la plateforme de messagerie populaire Signal, via une campagne publicitaire intelligente sur Instagram, a montré à ses utilisateurs comment elle utilise les données des utilisateurs pour cibler les publicités spécifiquement pour eux, ce qui n'était rien de moins qu'une révélation. Les publicités ont rapidement été retirées et le compte publicitaire de Signal a été désactivé.Source : Flurry Quel commentaire faites-vous du nombre d’utilisateurs qui ont refusé le suivi des applications ?Avez-vous mis à jour votre iPhone à la dernière version ? Avez-vous également désactivé le suivi sur votre iPhone ?Selon vous, le nombre de ceux qui ont accepté le suivi des applications va-t-il augmenter ou diminuer ?