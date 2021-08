0 0

Un point que j'aurais trouvé plus intéressant c'est l'analyse, dans ce genre d'étude, qui pointe du doigt un aspect non négligeable des profils de comportement d'achat :- sur Android, la plupart des utilisateurs ont des terminaux moyen de gamme et bas de gamme, et se laissent porter par un usage le moins coûteux possible, très peu de dépenses "essai"- sur iOS, l'utilisateur moyen a un plus gros revenu, et/ou des équipements numériques bien plus cher que leurs homologues Android, ils sont bien plus prompt à dépenser pour une application utile (et pour des dépenses "essai")>> la dépense totale sur Apple Store est portée par une communauté plus petite, et, bien que 2x plus de dépenses ont été réalisé (en terme de $$), ce n'est pas 2x plus du nombre d'achat, mais concerne des transactions à un prix 2x plus haut en moyenne....et c'est principalement ce point qui oriente certains développeurs à développer pour iOS only, et pas pour Android only.Dans mon cercle proche, j'ai connu plusieurs personnes migrer vers Apple (principalement des créatifs), ils sont presque tous revenus sur Android et Windows après des pannes matérielles et des surprises logicielles (politique Apple, non comptabilité matérielle, absence de support logiciel Windows non anticipé...)...des différentes personnes que j'ai connues ayant migrés vers iOS, moins de 10% le sont restées ...concernant le desktop, c'est bien plus, mais inférieur à 50%, principalement motivé par la nécessité d'employer des logiciels métiers spécifiques. En général, ils attendent l'obsolescence de leur Mac, et veillent pour trouver une alternative Windows ou multiplateforme.NB : c'est mon expérience personnelle ...à voir si elle rejoint celle des autres.