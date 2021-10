Apple est toujours la société de smartphones la plus rentable au monde avec 40 % du revenu total

Cela dit, il est important de noter qu'Apple reste la société de smartphones la plus rentable au monde, et que des ventes inférieures à celles de ses concurrents ne font pas grand-chose pour nuire à sa position à cet égard.Dans ce contexte, il convient tout d'abord d'examiner la part d'Apple dans les expéditions mondiales de smartphones, qui ne représentent que 13 %, comme le souligne Counterpoint.Il s'agit d'un chiffre très faible, mais indépendamment de cela, elle détient une part de 40 % du revenu total, grâce notamment au coût élevé de ses appareils, qui a permis à Apple d'obtenir 75 % des bénéfices totaux sur ce marché.Cela montre la valeur de l'iPhone pour les consommateurs et la façon dont la grande majorité des concurrents d'Apple opèrent avec des marges très étroites pour obtenir la part de marché qu'ils détiennent actuellement. La façon dont Apple fait les choses est généralement très différente. En effet, le géant de la technologie ne se soucie pas de vendre moins de téléphones, car cela n'a pas d'impact sur ses résultats. Dans le même trimestre de l'année dernière, l'entreprise a obtenu 86% des bénéfices totaux des smartphones.Source : Counterpoint Qu'en pensez-vous ?