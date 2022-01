Les AirTags d'Apple sont-ils utilisés pour suivre les personnes et voler des voitures ?

Les autorités s'en mêlent

L'AirTag est un dispositif de suivi développé par Apple, annoncé le 20 avril 2021 lors de l'événement « Spring Loaded ». Les AirTags sont des accessoires à attacher aux sacs à dos, aux bagages et à d'autres articles. Combinant un retour visuel, haptique et audio, les AirTags visent à simplifier le suivi de vos affaires qui comptent pour vous.« Nous sommes ravis d'offrir cette nouvelle capacité incroyable aux utilisateurs d'iPhone avec le lancement d'AirTag, qui tire parti du vaste réseau Find My, pour les aider à suivre et à trouver les objets importants de leur vie », a déclaré Kaiann Drance , vice-présidente du marketing mondial des produits iPhone chez Apple à la période du lancement de l'appareil. « Avec son design, son expérience de recherche inégalée et ses fonctions intégrées de confidentialité et de sécurité, AirTag offrira aux clients un autre moyen de tirer parti de la puissance de l'écosystème Apple et d'améliorer la polyvalence de l'iPhone ».Le prix d'un AirTag est de 29 dollars, et un paquet de quatre AirTags peut être acheté pour 99 dollars. Les AirTags d'Apple utilisent la technologie ultra-large bande (ULB) et tirent parti du réseau existant d'appareils de la société, qui fonctionnent comme des balises collectives pour se contacter les uns les autres afin de déterminer l'emplacement de votre objet disparu. « AirTag est un moyen très facile de garder la trace de vos affaires. Attachez-en un à vos clefs, glissez-en un autre dans votre sac à dos », explique Apple.L'outil n'a pas tardé à montrer son utilité.En août, Dan Guido, fondateur de la société de cybersécurité Trail of Bits, a annoncé dans une série de tweets qu'il a pu retrouver sa trottinette électrique volée grâce à deux Airtags dissimulés dans les recoins de l'engin . Le premier AirTag était placé comme un leurre et le second était bien caché.« Ma trottinette a été volée la semaine passée. À l'insu du voleur, j'y avais caché deux AirTags. J'ai pu utiliser le réseau Find My d'Apple et la radiogoniométrie UWB pour retrouver le scooter aujourd'hui », a-t-il écrit. Guido a expliqué qu'il s'est rendu dans un restaurant et a laissé la trottinette attachée dehors avec des menottes, qui selon lui sont plus faciles à utiliser qu'un cadenas, mais il a apparemment oublié d'en menotter un. Lorsqu'il est sorti du restaurant, il a remarqué qu'elle n'était plus là. Mais Guido a déclaré qu'il ne s'est pas inquiété, car il avait pris des dispositions pour localiser sa trottinette à tout moment.Chaque médaille ayant son revers, des individus mal intentionnés s'en servent aussi à leurs comptes.Un dimanche soir de septembre, Ashley Estrada se trouvait chez une amie à Los Angeles lorsqu'elle a reçu une étrange notification sur son iPhone : « AirTag Detected Near You ». Estrada, 24 ans, n'en possédait pas, pas plus que les amis avec qui elle était. La notification sur son téléphone indiquait que l'AirTag avait été repéré pour la première fois avec elle quatre heures plus tôt. Une carte de l'histoire de l'AirTag montrait le chemin en zigzag qu'Estrada avait parcouru à travers la ville en faisant des courses.« Je me suis sentie comme violée », a-t-elle déclaré. « Je me suis demandé qui me traque ? Quelle est son intention avec moi ? C'était effrayant ».Estrada n'est pas la seule à avoir vécu cette expérience. Ces derniers mois, des personnes ont indiqué sur TikTok, Twitter et d'autres plateformes qu'elles ont trouvé des AirTags sur leurs voitures et dans leurs effets personnels. On craint de plus en plus que les appareils ne favorisent une nouvelle forme de harcèlement criminel, ce qui, selon les groupes de protection de la vie privée, pouvait se produire lorsque Apple a introduit les appareils en avril.La TikTokeuse Erika Torres qui a reçu une notification sur son iPhone disant qu'un « accessoire inconnu » a été « détecté » près de son téléphone le 10 décembre. Lorsqu'elle a essayé d'obtenir plus d'informations sur l'accessoire et a même essayé de le désactiver, son téléphone était « incapable de se connecter au serveur ». « Je l'ai immédiatement reconnu parmi tous les TikToks viraux que j'ai vus sur des femmes trouvant des AirTags et d'autres dispositifs de suivi plantés sur leurs biens ou leurs voitures », a déclaré Torres dans un TikTok qu'elle a publié le mois dernier. « J'ai vérifié tous mes vêtements, mes affaires, mon sac à main. Je n'ai pas réussi à le trouver ». Elle a montré sur une carte que l'appareil l'avait suivie depuis sa voiture garée jusqu'à un bar où elle s'était rendue, puis sur le chemin du retour. Après avoir appelé la police, on lui a dit de les alerter si « quelqu'un venait à la blesser ».La tiktokeuse @angel.edge95 a reçu une notification indiquant qu'un accessoire inconnu s'était déplacé avec elle pendant « un certain temps ». Son iPhone l'a également alertée que le propriétaire de l'accessoire avait accès à son emplacement. Elle a indiqué que la sœur d'un ami avait été suivie via un AirTag placé sous sa plaque d'immatriculation, et les commentateurs de sa vidéo ont précisé qu'ils avaient eu des expériences similaires.Certaines autorités ont commencé à examiner de plus près la menace posée par les AirTags. Le département de police de West Seneca à New York a récemment averti sa communauté du potentiel de suivi des appareils après la découverte d'un AirTag sur un pare-chocs de voiture. Apple s'est conformé à une assignation à comparaître pour obtenir des informations sur l'AirTag dans l'affaire, ce qui pourrait entraîner des accusations, a déclaré la police de West Seneca.Les chercheurs pensent maintenant que les AirTags, qui sont équipés de la technologie Bluetooth, pourraient révéler un problème plus répandu de suivi technologique. Ils émettent un signal numérique qui peut être détecté par les appareils exécutant le système d'exploitation mobile d'Apple. Ces appareils signalent ensuite où un AirTag a été vu pour la dernière fois. Contrairement aux produits de suivi similaires de concurrents tels que Tile, Apple a ajouté des fonctionnalités pour éviter les abus, notamment des notifications comme celle qu'Estrada a reçue et des bips automatiques. (Tile prévoit de publier une fonctionnalité pour empêcher le suivi des personnes l'année prochaine, a déclaré une porte-parole de cette société.)Mais les AirTags présentent une menace « uniquement nuisible », car l'omniprésence des produits Apple permet une surveillance plus précise des mouvements des personnes, a déclaré Eva Galperin, directrice de la cybersécurité à l'Electronic Frontier Foundation. « Apple a automatiquement transformé chaque appareil iOS en une partie du réseau que les AirTags utilisent pour signaler l'emplacement d'un AirTag », a déclaré Galperin. « Le réseau auquel Apple a accès est plus vaste et plus puissant que celui utilisé par les autres traceurs. C’est plus puissant pour le suivi et plus dangereux pour le harcèlement ».Apple ne divulgue pas les chiffres de vente, mais les minuscules AirTags à 29 $ se sont révélés populaires, se vendant régulièrement depuis leur présentation.Un porte-parole d'Apple, Alex Kirschner, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise prend la sécurité des clients « très au sérieux » et est « engagée pour la confidentialité et la sécurité d'AirTag ». Il a déclaré que les petits appareils ont des fonctionnalités qui informent les utilisateurs si un AirTag inconnu pourrait être avec eux et qui dissuadent les mauvais acteurs d'utiliser un AirTag à des fins néfastes.« Si les utilisateurs sentent que leur sécurité est menacée, ils sont encouragés à contacter les forces de l'ordre locales qui peuvent travailler avec Apple pour fournir toutes les informations disponibles sur l'AirTag inconnu », a déclaré Kirschner.En juin, après que des inquiétudes concernant le harcèlement aient été soulevées, Apple a poussé une mise à jour des AirTags pour qu'ils commencent à émettre des bips dans la journée s'ils venaient à être éloignés des appareils avec lesquels ils étaient liés, contre trois jours auparavant. Pourtant, « ils ne bipent pas très fort », a déclaré Galperin.Une personne qui ne possède pas d'iPhone peut avoir plus de mal à détecter un AirTag indésirable. Les AirTags ne sont pas compatibles avec les smartphones Android. Plus tôt ce mois-ci, Apple a publié une application Android capable de rechercher des AirTags, mais vous devez être suffisamment vigilant pour la télécharger et l'utiliser de manière proactive.Apple a refusé de dire s'il travaillait avec Google sur une technologie qui permettrait aux téléphones Android de détecter automatiquement ses traceurs.Les personnes qui ont déclaré avoir été suivies ont qualifié les garanties d'Apple d'insuffisantes. Estrada a déclaré qu'elle avait été informée quatre heures après que son téléphone eut remarqué pour la première fois le gadget. D'autres ont déclaré qu'il leur a fallu des jours avant d'être informés d'un AirTag inconnu. Selon Apple, le moment des alertes peut varier en fonction du système d'exploitation et des paramètres de localisation de l'iPhone.Les incohérences des appareils ont semé la confusion chez les personnes qui n'étaient pas nécessairement suivies de manière néfaste. Mary Ford, une lycéenne de 17 ans de Cary, en Caroline du Nord, a reçu fin octobre une notification indiquant qu'elle était suivie par un AirTag inconnu après avoir conduit à un rendez-vous. Elle a paniqué en fouillant sa voiture.Source : Erika Torres Que pensez-vous des outils de localisation comme les AirTag dans l'absolu ?Vous servez-vous d'un outil similaire ? Si oui, lequel ?Que pensez-vous des garanties apportées par Apple concernant les abus de son dispositif ?Que pensez-vous des réponses données par Apple suite aux inquiétudes des victimes ?Les personnes qui ont détecté les AirTag disposaient d'un iPhone, qu'en est-il des personnes qui sont sur Android étant donné que les AirTag ne sont pas compatibles ? Apple devrait-il les rendre compatibles ?