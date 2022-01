Selon un rapport , l'année dernière, le directeur général de l'entreprise a reçu une rémunération de près de 98 730 000 dollars par rapport au revenu de 2020 qui était à peine d'environ 14 à 15 millions de dollars. Certains éléments incitatifs de Tim Cook sont également inclus. La majeure partie de cette valeur massive provient d'une action accordée au début de 2021, soit environ 82 000 000 de dollars américains, 12 000 000 de dollars pour avoir atteint l'objectif de l'entreprise et 1 400 000 de dollars à d'autres fins.Une partie de la rémunération des actions officielles n'est pas encore incluse, soit environ 754 millions de dollars. D'après les recherches, le revenu de 2021 de Cook est mille fois supérieur à celui d'un employé moyen travaillant dans une entreprise technologique. Il est également dit que le salaire médian a augmenté au cours des deux dernières années de 58 000 dollars à 68 000 dollars.Il a été révélé qu'Apple a multiplié ses revenus par 30 et a réalisé un chiffre d'affaires de 365 millions de dollars américains entre le dernier trimestre de 2020 et celui de 2021. Il s'agit d'une augmentation massive qui se produit après des années.Le salaire de base de Tim Cook est de 30,00,000 dollars avec le bonus de 12,000,000 dollars. 1,390,000$ d'autres compensations et la dernière partie, mais non la moindre, est ses attributions d'actions qui lui donnent environ 82,350,000 dollars ces dernières années, faisant de lui un milliardaire.Il recevra la partie initiale de l'action dans l'année prochaine en 3 portions, et la deuxième partie qu'il a reçue dans l'année suivante, en octobre, qui est 44.850.000 dollars américains. Toutefois, le comité officiel a le pouvoir d'arrêter ce paiement.Et en 2015, il a également déclaré qu'il envisageait de donner ses voitures de fortune à des fins caritatives. Il a également déclaré que les conseils de rémunération tiennent compte de l'entreprise Apple par rapport aux autres entreprises géantes. Cette fois, la société a également ajouté Tesla, célèbre pour ses produits et son développement reconnaissables. En gardant à l'esprit les réalisations de l'année dernière. L'entreprise sera également plus performante à l'avenir.Source : Apple Qu'en pensez-vous ?