En 2020, le salaire médian était de 57 783 dollars et le ratio de rémunération était de 256 fois le salaire de Cook.Le fabricant de l'iPhone a bénéficié d'une forte demande au cours des deux dernières années, les consommateurs travaillant à domicile ayant fait des folies pour des mises à niveau. Le chiffre d'affaires d'Apple a augmenté de plus de 30 % pour atteindre 365,82 milliards de dollars pour son exercice fiscal 2021 et ses actions ont brièvement dépassé les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière cette année.Cook, dont le salaire est resté à 3 millions de dollars, a reçu 82,3 millions de dollars en actions, 12 millions de dollars pour avoir atteint les objectifs d'Apple et 1,4 million de dollars pour les voyages en avion, le plan 401(k), les primes d'assurance et autres.Au total, il a gagné 98,7 millions de dollars, contre 14,8 millions de dollars en 2020.Cook a pris la tête de l'entreprise en août 2011 après que le cofondateur de l'entreprise, Steve Jobs, se soit retiré quelques mois avant sa disparition. L'action a bondi de plus de 1 000 % depuis que Cook est aux commandes.En septembre, Cook a reçu 333 987 unités d'actions restreintes, lors de sa première attribution d'actions depuis 2011 dans le cadre d'un plan d'actions à long terme. Il sera éligible pour recevoir des unités supplémentaires en 2023.Cook a déclaré au magazine Fortune en 2015 qu'il prévoyait de faire don de sa fortune à des œuvres de charité.Les PDG des États-Unis ont été payés 351 fois plus que le travailleur type en 2020, selon un rapport de l'Economic Policy Institute, tandis que la rémunération des PDG de haut niveau a augmenté environ 60 % plus vite que le marché boursier de 1978 à 2020, éclipsant la lente croissance de 18 % du salaire annuel d'un travailleur type.Source : Apple Qu'en pensez-vous ?