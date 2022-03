Cette amende est liée au fait que les créateurs d'applications de rencontres ne peuvent pas faire appel à des tiers, mais sont liés à l'API iOS intégrée s'ils veulent recevoir des paiements.Cela peut être restrictif car pourrait potentiellement empêcher les créateurs d'applications de vraiment profiter de leurs applications sans donner à Apple une part des recettes. Il est important de noter que si Apple a payé les amendes, elle n'a pas suivi les directives des autorités néerlandaises visant à permettre aux créateurs d'applications de faire appel à des tiers pour recevoir des paiements, et la société a toujours essayé d'affirmer qu'elle se conformait en fait à l'ordonnance en question.Si les autorités néerlandaises ne sont pas satisfaites d'ici la semaine prochaine, elles pourraient finir par prélever une dixième amende qui portera le montant total à 50 millions d'euros, chaque amende étant assortie de 5 millions d'euros. L'ACM, (Autorité des consommateurs et des marchés), a infligé des amendes à Apple sur une base plus ou moins hebdomadaire depuis janvier. L'ACM n'aurait pas été satisfaite des réclamations d'Apple et tente d'inciter la société technologique à se montrer plus proactive en ce qui concerne le respect des ordres qu'elle a donnés.Cependant, Apple pourrait adopter une approche différente cette fois-ci, compte tenu des nouvelles propositions qu'elle a faites à l'autorité. Il reste à voir si cette proposition s'avérera fructueuse et efficace, mais elle peut certainement être considérée comme un pas dans la bonne direction.Il sera intéressant de voir si cette saga se poursuit la semaine prochaine.A votre avis, Apple va-t-elle écoper d'une dixième amende ou va-t-elle finalement suivre les directives des autorités néerlandaises ?