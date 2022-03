Selon un mémo interne envoyé lundi aux employés des Apple Store et aux fournisseurs de services agréés Apple, la société utilisera désormais la base de données GSMA Device Registry pour vérifier si un appareil est enregistré comme perdu avant de le réparer. Si les systèmes internes de l'entreprise indiquent que l'appareil a été "signalé comme perdu", les techniciens doivent refuser la réparation.La GSM Association (GSMA ou Global System for Mobile Communications), autrefois dénommé Groupe Spécial Mobile est une association internationale représentant les intérêts de plus de 750 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile de 220 pays du monde, auquel s'ajoutent 400 autres entreprises de la sphère de la téléphonie mobile plus large, qui sont membres associés.Pour ceux qui ne le savent pas, le GSMA Device Registry est une base de données mondiale qui permet aux propriétaires de smartphones d'enregistrer des événements tels que la perte, le vol, la fraude ou d'indiquer que l'appareil est soumis à un plan de paiement. Avec l'IMEI du téléphone, les entreprises ayant accès à cette plateforme peuvent facilement vérifier si un appareil a été affecté à l'une de ces catégories.Ce registre est une base de données de numéros de série d'appareils contenant des informations sur le statut de chaque appareil. Par exemple, si quelqu'un signale son téléphone comme volé aux forces de l'ordre, les autorités peuvent signaler l'appareil par l'intermédiaire de la GSMA, ce qui peut aider les fournisseurs de services de réparation à identifier un appareil comme manquant si jamais il se présente dans leur magasin.La nouvelle politique d'Apple est conçue pour empêcher ses prestataires de réparation de réparer des téléphones qui pourraient être tombés entre de mauvaises mains (entre autre, empêcher que les iPhones volés soient remplacés par des appareils neufs si la fonction Find My n'a jamais été activée auparavant). Elle s'appuie sur ses règles existantes qui interdisent aux techniciens de retirer le verrou d'activation d'un appareil. Apple refusera également d'effectuer une réparation si les utilisateurs mettent leur appareil en mode Perdu via l'application Find My, qui verrouille l'appareil et affiche les informations de contact sur l'écran de verrouillage.Il convient de noter que, dans certains cas, Apple peut accepter la facture de votre appareil comme preuve d'achat pour le réparer ou le remplacer si, pour une raison quelconque, vous avez perdu l'accès à votre identifiant Apple. Vous trouverez plus d'informations sur le site web d'Apple sur la façon de préparer votre appareil iOS pour un service de réparation. Apple n'a toujours pas confirmé publiquement les conclusions de MacRumors.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?