Apple a transféré certaines parties de la production d'iPhone de la Chine vers d'autres marchés, notamment l'Inde, deuxième marché mondial pour les smartphones, et prévoit également d'y assembler des tablettes iPad.L'Inde et des pays comme le Mexique et le Vietnam deviennent de plus en plus importants pour les fabricants sous contrat qui fournissent les marques américaines, car ils tentent de diversifier leur production en dehors de la Chine.L'iPhone 13 est le quatrième modèle à être produit localement après qu'Apple a lancé des opérations de fabrication en Inde en 2017 avec l'iPhone SE.Source : AppleQu'en pensez-vous ?