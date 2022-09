Le ministère de la Justice a infligé à Apple une amende de 12,275 millions de réals (2,38 millions de dollars) et lui a ordonné d'annuler les ventes de l'iPhone 12 et des modèles plus récents, en plus de suspendre la vente de tout modèle d'iPhone qui n'est pas livré avec un chargeur.Dans l'ordonnance, publiée mardi dans le journal officiel du pays, le ministère a fait valoir que l'iPhone manquait d'un composant essentiel dans le cadre d'une "."Les autorités ont rejeté l'argument d'Apple selon lequel cette pratique avait pour but de réduire les émissions de carbone, affirmant qu'il n'existe aucune preuve que la vente du smartphone sans chargeur permet de protéger l'environnement.Apple a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec l'agence brésilienne de protection des consommateurs Senacon afin de "", tout en affirmant qu'elle ferait appel de la décision.", a déclaré Apple.L'ordonnance intervient un jour avant qu'Apple ne doive annoncer son nouveau modèle d'iPhone.Source : Gouvernement brésilienQu'en pensez-vous ?