Envoyé par Apple Envoyé par Gérer la détection des accidents sur les modèles d’iPhone 14



Qu’est-ce que la détection des accidents ?



Si votre iPhone 14 détecte un grave accident de voiture, il peut vous aider à contacter les secours et avertir vos contacts d’urgence.



Fonctionnement de la détection des accidents



Lorsque votre iPhone détecte un grave accident de voiture, il affiche une alerte et lance automatiquement un appel d’urgence au bout de 20 secondes, sauf si vous annulez l’opération. Si vous ne réagissez pas, votre iPhone lira un message audio destiné aux secours, qui les informera que vous avez été victime d’un grave accident et leur donnera vos coordonnées latitudinales et longitudinales avec un rayon de recherche approximatif.



En cas de détection d’accident, la détection des accidents ne remplace pas les appels d’urgence existants passés par d’autres moyens.



Activer ou désactiver la détection des accidents



La détection des accidents est activée par défaut. Vous pouvez désactiver les alertes et les appels d’urgence automatiques d’Apple après un grave accident de voiture en accédant à Réglages > Appel d’urgence, puis en désactivant « Appeler après un accident grave ». Si des apps tierces sont enregistrées sur votre appareil pour détecter les accidents, elles seront malgré tout averties.



Avec CarPlay ou l’Apple Watch



Si la détection des accidents est installée sur votre iPhone et si votre iPhone est connecté à votre véhicule via CarPlay, les fonctionnalités de détection des accidents (appel des secours) passeront par votre iPhone.



Si vous portez une Apple Watch au moment de l’évènement, l’appel des secours sera émis par l’iPhone, mais les fonctionnalités de détection des accidents se feront par l’Apple Watch.

L'un des avantages de vivre en 2022 est toute la technologie vitale que nous avons au poignet ou dans nos poches. Si vous portez une Apple Watch, une Galaxy Watch ou, bientôt, une Pixel Watch, votre appareil sera capable de déterminer quand vous êtes tombé et d'appeler à l'aide lorsque vous n'en êtes pas capable. Les appareils Android et Apple peuvent également détecter quand vous avez été impliqué dans un accident de voiture.Voici comment Apple a présenté sa fonctionnalité dans une page d'assistance :Cela dit, un certain nombre de propriétaires d'Apple Watch et d'iPhone ont constaté que leur fonction de détection des accidents était peut-être un peu trop désireuse d'appeler le 911.Un centre de répartition du comté de Warren, dans l'Ohio, a partagé six appels avec le Wall Street Journal provenant d'iPhone dont les propriétaires n'étaient pas impliqués dans un accident de voiture, mais faisaient des manèges à Kings Island, le parc d'attractions local. Des rapports ont également signalé des amateurs de parc à Six Flags Great America près de Chicago.Lorsqu'un appareil de la série iPhone 14, une Apple Watch Series 8, une Apple Watch SE de 2génération ou une Apple Watch Ultra détecte un accident basé sur le capteur et les données de localisation, l'appareil lance le mode SOS d'urgence et, si l'opération n'est pas annulée dans les 20 secondes, l'appareil appellera le 911. Les répartiteurs entendront un message automatisé indiquant que le propriétaire de l'appareil est « dans un grave accident de voiture » et qu'il est incapable de répondre. Le son ambiant autour de l'appareil s'estompe à mesure que le message se répète et que les données de localisation sont envoyées. D'autres mesures peuvent avoir lieu selon la façon dont l'utilisateur a configuré le SOS d'urgence, y compris l'envoi d'un SMS à un contact d'urgence.Diverses anecdotes sont partagées concernant le détail de différents malentendus mécaniques, des personnes faisant des manèges à sensations fortes à un iPhone 14 Pro Max tombant de la poche d'un motocycliste. Bien que le nombre de faux positifs générés par cette fonctionnalité boguée puisse être relativement faible, n'importe lequel d'entre eux peut immobiliser les premiers intervenants et les ressources d'une autre urgence potentielle qui nécessite réellement une réponse.Un porte-parole d'Apple a défendu la technologie auprès du Journal, affirmant qu'elle s'améliorera avec le temps et que cette fonctionnalité offre une tranquillité d'esprit.Les faux positifs se produisent occasionnellement dans la vie de tous les jours et sont sans doute mieux que de ne pas être déclenchés du tout. Mais dans le cas des montagnes russes, de telles erreurs pourraient être évitées en laissant les appareils dotés de fonctions de type détection d'accident dans un casier ou avec quelqu'un qui ne fait pas le manège, même si, dans les deux cas, cela demande à l'utilisateur de se séparer de son smartphone. Sinon, vous pouvez choisir de mettre votre téléphone en mode avion ou simplement de désactiver complètement la fonction.Quoi qu'il en soit, des tests indépendants ont offert des résultats mitigés en ce qui concerne la détection d'un accident sur iPhone 14, certains ayant plus de succès que d'autres.Les smartphones Android de Google à partir de la série Pixel 3 avec Android 13 ou version ultérieure interprètent le son ambiant en plus d'analyser les données de capteur et de localisation pour déterminer si un accident s'est produit. L'entreprise a un avantage avec sa profonde expérience dans l'analyse automatique du son via Google Assistant et d'autres fonctionnalités ambiantes.Les méthodes d'Apple et de Google génèrent des rapports valides d'accidents, mais comme il est reporté plus de problèmes provenant d'un camp que de l'autre, il serait juste de penser qu'Apple pourrait faire mieux ici.Dans un tweet, la journaliste du WSJ, Joanna Stern, partage un exemple de l'un des appels au 911 passés alors que le propriétaire d'un iPhone 14 était dans des montagnes russes au parc d'attractions Kings Island de Cincinnati. Pendant la lecture du message automatisé, vous pouvez entendre des cris étouffés en arrière-plan pendant que les montagnes russes suivent leur cours.Le mois dernier, Stern a mis à l'épreuve la fonction de détection des accidents d'Apple dans le cadre d'une expérience de type derby de démolition et a constaté qu'elle n'était pas entièrement fiable. Bien que la fonctionnalité ait récemment aidé à détecter et à alerter les autorités sur un accident mortel dans le Nebraska, la fonctionnalité a clairement ses défauts.Stern dit que le comté de Warren, où se trouve Kings Island, a reçu six appels d'urgence déclenchés par des manèges depuis la sortie de l'iPhone 14. Elle souligne également que d'autres utilisateurs ont rencontré des problèmes similaires dans des parcs d'attractions à travers le pays.Sources : Johanna Stern Que pensez-vous de cette fonctionnalité ?La garderiez-vous activée sur votre smartphone ? Pourquoi ?Comment interprétez-vous les faux positifs déclenchés par exemple sur des montagnes russes ou sur des autos tamponneuses ?Que suggérez-vous pour y remédier côté Apple ?Que peut faire l'utilisateur pour ne pas les déclencher ?