Le rapport d'Apple pour ce trimestre a fourni une perspective de 90 milliards de dollars de revenus générés tandis que les bénéfices ont atteint la barre des 20 milliards de dollars.Les ventes d'iPhone ont augmenté de 9,8 % et celles de Mac de 25 %, tandis que les ventes d'iPad ont diminué de 13 %.Dans le même temps, les wearables et les accessoires ont également enregistré une hausse de 10 %, tandis que les services ont connu une augmentation de 5 %.Les chiffres ont été définitivement mitigés et ils se sont bien maintenus par rapport aux prévisions des experts. Selon eux, les actions devaient être fixées à 1,27 dollar par action et Apple a battu ce chiffre de peu. Mais les estimations pour l'iPad et les services ont vraiment dérapé. De la même manière, les revenus de l'iPhone n'ont pas non plus atteint la valeur prévue, et ce de peu. Mais dans l'ensemble, les revenus des différents produits ont été une grande victoire pour la société qui a réussi à obtenir 70,96 milliards de dollars contre 69 milliards de dollars prévus.Il s'agit de l'un des rapports trimestriels les plus importants pour le géant technologique de Cupertino, qui a dévoilé et lancé plusieurs nouvelles offres au public. En effet, plusieurs nouveaux iPhones ont été lancés, notamment la nouvelle gamme iPhone 14 et la nouvelle Apple Watch. Le très attendu Macbook Air a également fait son entrée sur le marché.Cela étant dit, de nombreux produits ont été mis en vente pendant plusieurs jours au cours du trimestre. Donc, bien que les chiffres soient importants, ils ne jouent pas un rôle énorme dans le rapport sur les résultats financiers. Ce qui sera le plus important, ce sont les chiffres perçus lors de la prochaine saison des fêtes, qu'Apple estime devoir attendre avec impatience et tirer le meilleur parti.Le PDG d'Apple, Tim Cook, a pris le temps de dire ce qu'il pensait des récents résultats. Il a commencé par souligner l'engagement de la société à offrir aux utilisateurs des innovations et des améliorations dans le monde par rapport au passé. Il a également fait la lumière sur les fêtes de fin d'année à venir et sur le fait que l'entreprise propose certains des appareils les plus puissants.Il a également évoqué les objectifs d'Apple en matière de protection de l'environnement, ainsi que sa priorité absolue, qui est de protéger la vie privée des utilisateurs et de fabriquer des produits qui libèrent le véritable potentiel du monde.Le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a également mentionné comment Apple a été confronté à d'innombrables défis pendant cette période difficile. De nombreux investissements ont été réalisés et plus de 24 milliards de dollars ont été générés dans le cadre du flux de trésorerie, tandis que les actionnaires et les investisseurs ont obtenu d'excellents résultats.De nombreux éloges ont été adressés à l'écosystème solide d'Apple et à sa volonté de protéger les clients à tout prix, ce qui a permis de réaliser des ventes record et d'installer de nouveaux appareils.Il s'est dit satisfait des résultats et espère voir l'entreprise poursuivre sa réussite au cours du prochain trimestre, alors que les records continuent d'être battus et que les revenus continuent de monter en flèche par rapport aux années précédentes.Source : AppleQu'en pensez-vous ?