La France et sept autres pays européens pourront désormais bénéficier du programme

Le programme fonctionne exactement de la même manière pour les utilisateurs d'Apple dans les pays nouvellement pris en charge. Il est possible d'acheter des pièces de rechange directement auprès d'Apple, d'obtenir des manuels de réparation et même de louer les outils nécessaires pour effectuer le travail.L'extension du programme amène le libre-service de réparation en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Bien que tout le monde soit libre de profiter de ce service, Apple suggère qu'il est vraiment destiné aux "clients qui ont l'expérience des complexités de la réparation des appareils électroniques".En annonçant l'expansion européenne, Jeff Williams, directeur de l'exploitation d'Apple, a déclaré :Sources : Apple Quel est votre avis sur le sujet ?Cette décision d'Apple peut-elle ouvrir de nouvelles opportunités ?