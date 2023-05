Sur la base de cette enquête menée auprès d'un peu moins de 16 000 consommateurs, 15 881 pour être précis, il semble qu'Apple soit le fabricant de smartphones le plus populaire en termes de satisfaction des consommateurs. Le taux de satisfaction global pour les smartphones s'élève à environ 79 %, soit le même que l'année dernière. Malgré cela, Apple a réussi à obtenir un taux de satisfaction de 81 %.Le taux de satisfaction d'Apple l'année dernière était d'environ 80 %. Cela signifie que l'entreprise a réussi à augmenter d'un point le taux de satisfaction de ses clients et qu'elle devance tous ses concurrents.Par exemple, Samsung n'a pas réussi à augmenter son taux de satisfaction par rapport aux 80 % de l'année dernière. L'augmentation d'un point d'Apple a permis à l'entreprise de dépasser son principal rival, et aucune autre entreprise ne s'est approchée d'elle non plus.Google arrive en troisième position avec 78 %, et le géant de la technologie a également vu son taux de satisfaction augmenter d'un point au cours de la même période. Cependant, certaines entreprises n'ont pas obtenu d'aussi bons résultats, ce qui signifie que la satisfaction de la clientèle a été plus faible qu'elle ne l'aurait été autrement.Motorola a vu son taux de satisfaction baisser de 2 points, passant de 77 % l'année dernière à 75 % cette année. Par ailleurs, d'autres marques de smartphones, à l'exception d'Apple, de Google et de Samsung, ont vu leur taux de satisfaction passer de 74 % à 71 % seulement, ce qui laisse penser que le secteur compte vraiment sur les trois grands pour garantir des taux de satisfaction élevés.Apple affiche désormais des taux de satisfaction similaires à ceux des boissons non alcoolisées et d'autres produits comme les chaussures, et c'est l'une des rares entreprises à surpasser son secteur d'activité.Source : Index de satisfaction des clients aux États-Unis Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que les résultats de cette enquête sont fiables et pertinents ?Pensez-vous que les taux élevés de satisfaction de la clientèle d'Apple traduisent une qualité de produit et une expérience utilisateur supérieures à celles des autres marques de smartphones ?