iOS presente quelques garanties

Les points forts d'Android

Il serait plus facile de passer d'Android à iOS que l'inverse

Pendant des années, les critiques ont proclamé que l'iPhone avait atteint son apogée. Et depuis des années, Apple prouve que ces critiques ont tort. Après un rapport publié la semaine dernière sur la durée pendant laquelle les utilisateurs d'Apple conservent leur iPhone, CIRP publie aujourd'hui une nouvelle étude. En examinant le nombre d’utilisateur Android qui passe à l’iPhone, l’étude montre qu'Apple attire le plus grand nombre d'utilisateurs d'Android au cours des cinq dernières années.Tout récemment, le rapport d'Apple sur les bénéfices du deuxième trimestre a révélé que l'iPhone a représenté plus de 51,3 milliards de dollars de revenus. Ce chiffre exorbitant représente le revenu le plus élevé qu'Apple ait jamais généré à partir de l'iPhone au cours du trimestre de mars.Comme le montre le graphique ci-dessous, 15 % des nouveaux propriétaires d'iPhone déclarent que leur dernier téléphone intelligent était un appareil Android. Il s'agit d'une augmentation de 4 % par rapport à ce que le CIRP a observé l'année dernière, et de 5 % par rapport aux données observées en 2020 et 2021. Deux pour cent des nouveaux acheteurs d'iPhone ont déclaré qu'ils venaient d'un téléphone de base, « autre », ou qu'ils étaient propriétaires d'un iPhone pour la première fois. Et 83 % d'entre eux ont déclaré avoir déjà possédé un iPhone.La dernière fois que les nouveaux acheteurs d'Android ont représenté 15 % des nouveaux acheteurs d'iPhone - selon le CIRP - c'était en 2018. Le taux de changement le plus élevé au cours des neuf dernières années a été de 21 % en 2016.Dans un de ses articles, le NYT expose les avantages d’iOS par rapport à Android en termes de mises à jour logicielles, de valeur à long terme, de support client, de sélection d’applications et de sécurité et de confidentialité. Il explique que iOS prend en charge les nouveaux iPhones et iPads pendant cinq à six ans avec des mises à jour qui apportent des nouvelles fonctionnalités, des correctifs de sécurité et de compatibilité. l'article ajoute que iOS conserve mieux sa valeur de revente et qu’il est facile d’obtenir de l’aide en cas de problème.le NYT affirme que iOS propose des applications et des jeux de meilleure qualité, surtout pour la création et l’édition de contenus. Il met en avant que iOS protège les données des utilisateurs grâce au chiffrement et à l’anonymisation, contrairement à Android qui recueille beaucoup d’informations personnelles pour les analyser.Bien qu'Apple recueille et analyse les données des utilisateurs pour étudier les comportements et améliorer ses produits, l'entreprise anonymise ces données afin de pouvoir identifier les tendances chez tous les utilisateurs de ses produits sans pouvoir voir comment chaque personne utilise son téléphone. En revanche, un rapport rédigé par Douglas Schmidt, professeur d'ingénierie à Vanderbilt, et commandé par le groupe commercial Digital Context Now, montre qu'Android recueille de grandes quantités de données sur les habitudes de navigation, la localisation et l'utilisation des applications, que vous utilisiez ou non activement le téléphone (ou les applications de Google).Les bons téléphones Android sont disponibles dans beaucoup plus de formes et de tailles que les iPhones, et bien que les meilleurs d'entre eux coûtent à peu près le même prix qu'un iPhone, vous pouvez en acheter de bons pour moins de 200 dollars et des fantastiques pour moins de 400 dollars. La plateforme Android était autrefois lente lorsqu'il s'agissait de mises à jour logicielles et de sécurité rapides et cohérentes, mais elle s'est améliorée depuis. Elle est également beaucoup plus personnalisable qu'iOS. Voici, ci-dessous, quelques points forts d'Android :Le plus grand avantage d'Android réside en fait dans le matériel, et non dans le logiciel. Bien que notre guide des meilleurs téléphones Android recommande des téléphones rapides et bien équilibrés, Android est disponible sur une grande variété de matériel, y compris des options pour les personnes qui veulent des stylets et des écrans plus grands, une autonomie de batterie fantastique ou même un clavier physique. Et si le fabricant de votre téléphone préféré supprime une fonctionnalité à laquelle vous tenez, comme la prise casque ou le capteur d'empreintes digitales, vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin ailleurs. Avec iOS, les choix d'Apple sont vos seuls choix.Vous disposez également d'une plus grande marge de manœuvre en matière de prix. Un iPhone phare de niveau professionnel coûte plus de 1 000 dollars, et même si l'iPhone SE, relativement abordable, coûte 429 dollars, vous ne bénéficiez pas des grands écrans et des améliorations de l'appareil photo en cas de faible luminosité, qui ne sont disponibles que sur les iPhones les plus coûteux. Un téléphone Android haut de gamme de Google ou de Samsung est tout aussi cher, mais le Pixel 6a de Google, qui coûte 450 $, est une offre exceptionnelle qui ne fait aucun compromis sur l'appareil photo, et d'autres excellents téléphones Android économiques - dont certains bénéficieront de mises à jour logicielles rapides - sont disponibles pour 200 $ ou moins.Si vous aimez avoir la liberté de personnaliser vos ordinateurs, tablettes et téléphones en fonction de vos besoins, iOS n'est peut-être pas assez souple pour vous. Apple a facilité la personnalisation de votre iPhone ces dernières années : vous pouvez modifier la taille du texte, réorganiser les icônes de votre écran d'accueil, installer des claviers tiers, utiliser des widgets et installer un fond d'écran de verrouillage, entre autres améliorations. Vous pouvez même personnaliser l'apparence des icônes de vos applications, moyennant quelques efforts.Mais tous les appareils d'Apple ont toujours la même apparence et fonctionnent à peu près de la même manière. Android offre des personnalisations similaires, mais il est également possible de remplacer complètement l'écran d'accueil de votre appareil par un certain nombre de lanceurs d'applications flexibles et personnalisables. Android vous permet également de choisir vos propres applications par défaut pour gérer différentes tâches ou types de fichiers, à l'instar d'un PC. iOS 14 a ajouté la possibilité de modifier le navigateur web et l'application de messagerie par défaut, mais le reste du système d'exploitation est toujours verrouillé.Bien qu'il ne soit pas possible d'étendre le stockage interne d'un iPhone - ce que vous achetez est ce avec quoi vous êtes coincé - certains téléphones Android disposent d'un emplacement pour carte microSD qui vous permet d'augmenter la quantité de stockage interne disponible pour les applications, les photos et les films, et vous pouvez utiliser l'espace de Google Drive pour stocker tout ce que vous voulez, des photos aux documents. Le service iCloud d'Apple peut également être utilisé pour transférer des photos et des vidéos, et iOS propose quelques autres astuces (comme la suppression des applications et des jeux rarement utilisés sans perdre les données sauvegardées) pour gagner de l'espace.Mais il n'est toujours pas possible d'ajouter un espace de stockage local à un iPhone après coup, et la version gratuite de Google Drive vous offre 15 Go d'espace de stockage dans le nuage (partagés entre Google Drive, Google Photos et Gmail) gratuitement, contre 5 Go pour Apple. Les caractéristiques les plus importantes, comme la taille de l'écran et la qualité de l'appareil photo, sont actuellement assez similaires entre les téléphones de la même gamme de prix. Les iPhone avaient autrefois des appareils photo nettement plus performants et les téléphones Android des écrans beaucoup plus grands, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.Il est un peu plus facile de passer d'Android à iOS que l'inverse, car vous n'avez pas à déplacer la plupart de vos données si vous ne le souhaitez pas. Google propose des versions de ses applications les plus populaires, notamment Chrome, Gmail, Photos, Maps, Drive et Google Play Books, Movies et Music, pour iOS, ce qui facilite la transition. L'application Move to iOS d'Apple peut vous aider à transférer le reste de vos données. Ce n'est pas le cas lorsque l'on quitte iOS : Apple Music et Apple TV+ mis à part, Apple rend difficile l'utilisation des services iCloud ou l'accès à vos médias sur des appareils autres que ceux d'Apple.Google recommande d'utiliser l'application Switch-To-Android, un câble Lightning-USB-C pour le transfert direct des données ou la fonction de sauvegarde de l'application Google One pour iOS afin de transférer vos contacts, vos événements de calendrier et vos photos de votre téléphone vers les applications de Google.Pour passer d'iOS à un appareil Samsung Galaxy, Samsung dispose de sa propre application Smart Switch. Si vous changez d'appareil, vous perdrez vos notes, vos rappels et certaines autres données stockées sur iCloud, mais les photos et les vidéos pourront être transférées sur Google Photos. Vous ne pourrez pas non plus communiquer avec les utilisateurs d'iOS par iMessage ou FaceTime, ce qui peut constituer un obstacle majeur si vous avez beaucoup d'amis et de membres de votre famille qui utilisent l'iPhone.Les données de CIRP ont montré une dynamique positive pour l'iPhone ce printemps, le smartphone atteignant par exemple un nouveau prix de vente moyen record, tout près de 1 000 dollars. En examinant le nombre de nouveaux acheteurs d'iPhone aux États-Unis en provenance de la plateforme de Google, la nouvelle étude montre qu'Apple attire le plus grand nombre d'utilisateurs d'Android au cours des cinq dernières années.La capacité d'Apple à augmenter le chiffre d'affaires de l'iPhone est d'autant plus impressionnante que les cycles de mise à niveau se sont allongés ces dernières années. L'époque où les consommateurs achetaient de nouveaux modèles d'iPhone tous les deux ans est révolue. Néanmoins, Apple a réussi à augmenter ses revenus grâce à une série de facteurs.Outre les utilisateurs d'Android, le prix de vente moyen de l'iPhone n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Cela s'explique en grande partie par l'augmentation de la demande pour les modèles iPhone Pro d'Apple, plus favorables aux marges. Et ceci, bien sûr, est le résultat du fait qu'Apple garde ses fonctions et technologies les plus avancées exclusives à sa ligne iPhone Pro.Plus précisément, le prix de vente moyen de l'iPhone en 2023 est d'environ 988 dollars, contre 825 dollars deux ans auparavant.Il n'est pas surprenant de constater que la tendance d'Apple à réserver ses fonctionnalités les plus intéressantes aux nouveaux modèles d'iPhone Pro n'est pas près de s'arrêter. À l'avenir, le prochain iPhone 15 Pro pourrait être le premier iPhone à disposer d'une caméra périscopique. Cette fonction améliorerait de manière impressionnante les capacités de zoom optique.Sources : Consumer Intelligence Research Partners, The New York TimesQuels sont les facteurs qui expliquent l’attrait des utilisateurs d’Android pour l’iPhone ?Quels sont les biais potentiels ou les limites de cette enquête de CIRP ?