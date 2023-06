Envoyé par Apple Envoyé par L'App Store continue de créer des opportunités incroyables pour les développeurs du monde entier, avec plus de 90 % des facturations et des ventes revenant uniquement aux développeurs et aux entreprises de toutes tailles, sans aucune commission versée à Apple. De plus, une nouvelle analyse du Progressive Policy Institute a révélé que l'économie des applications iOS prend désormais en charge plus de 4,8 millions d'emplois aux États-Unis et en Europe, avec environ 2,4 millions dans chaque région.

Facturations et ventes aux développeurs en 2022 : plus de 1100 milliards de dollars

Part des développeurs sur lesquels il n'a pas été prélevée de commission : plus de 90 %

Croissance annuelle des facturations et ventes : 29 %

Croissance des revenus des petites entreprises : 71 %

Nombre d’applications disponibles : près de 1,8 million

Revenus cumulés des développeurs iOS depuis 2008 : plus de 320 milliards de dollars

Téléchargements cumulés d’applications depuis 2008 : plus de 370 milliards

Envoyé par Apple Envoyé par Les facturations et les ventes des développeurs ont augmenté de 27 % entre 2019 et 2020 ; 27 % entre 2020 et 2021 ; et 29% entre 2021 et 2022. Les petits développeurs en particulier ont rencontré un énorme succès sur l'App Store - dépassant les grands développeurs en augmentant leurs revenus de 71% entre 2020 et 2022. Les économistes d'Analysis Group estiment que des taux de croissance de ce type sont des indicateurs positifs, compatible avec un marché florissant plein de dynamisme, d'innovation et de concurrence.



Au total, depuis 2019, les facturations et les ventes des développeurs américains ont augmenté de plus de 80 %. En Europe, les facturations et les ventes des développeurs depuis 2019 ont connu une augmentation supérieure à la moyenne de 116 %.



Le moteur de commerce de l'App Store offre aux développeurs Apple du monde entier une plate-forme de distribution mondiale qui prend en charge plus de 195 méthodes de paiement locales et 44 devises sur 175 vitrines. Cela a également permis aux développeurs d'atteindre les utilisateurs au-delà des frontières : en 2022, 54 % des téléchargements ont eu lieu dans des vitrines en dehors des pays d'origine des développeurs. L'App Store a attiré plus de 650 millions de visiteurs hebdomadaires moyens dans le monde en 2022, selon de nouvelles données d'Apple. Et les utilisateurs ont téléchargé et retéléchargé des applications en moyenne plus de 747 millions et 1,5 milliard de fois par semaine en 2022, respectivement.

Forte croissance des facturations et des ventes dans toutes les catégories d'applications

Envoyé par Apple Envoyé par La croissance généralisée des entreprises de développement - dans toutes les catégories d'applications - témoigne des nombreuses façons dont les utilisateurs d'Apple en sont venus à s'appuyer sur leurs applications préférées dans tant d'aspects de leur vie. Que ce soit pour les jeux ou la productivité, l'éducation ou les médias sociaux, les applications aident les gens du monde entier à rester connectés, créatifs et divertis.

L'App Store souffle sur sa quinzième bougie

Envoyé par Apple Envoyé par Quinze ans après son lancement en 2008, l'App Store n'a jamais offert aux développeurs plus d'opportunités, ni aux utilisateurs d'Apple plus d'applications qui enrichissent leur vie. Ce succès intervient alors qu'Apple continue d'investir dans l'avenir de l'économie des applications. En offrant un marché sûr et fiable aux utilisateurs et des outils puissants qui aident les développeurs à créer de superbes applications, l'App Store a créé une opportunité économique incroyable pour les créateurs d'applications mondiaux.



Au total, les développeurs iOS ont gagné plus de 320 milliards de dollars sur l'App Store de 2008 à 2022. L'étude d'Analysis Group a révélé que les utilisateurs d'iOS ont téléchargé des applications plus de 370 milliards de fois entre 2008 et 2022. Et aujourd'hui, l'App Store compte plus de 123 fois plus d'applications - près de 1,8 million - parmi lesquelles choisir, par rapport aux milliers disponibles sur l'App Store à la fin de 2008.



Les développeurs d'aujourd'hui ont également plus d'options pour monétiser leurs entreprises, y compris les achats et les abonnements intégrés ; plus d'outils de développement, dont plus de 40 SDK et 250 000 API ; et des ressources pédagogiques telles que les Developer Academies d'Apple, Entrepreneur Camp et d'autres programmes qui enseignent les compétences en matière de codage et de développement commercial.



Les technologies et les services de l'App Store prennent en charge un large éventail d'entreprises d'applications, y compris les développeurs qui vendent des biens et des services physiques. Cela inclut l'intégration avec Apple Pay, l'authentification biométrique avec Face ID et Touch ID, la sécurité des comptes et d'autres technologies qui aident les développeurs à se connecter en toute sécurité avec les utilisateurs Apple.

Conclusion

Selon une étude récente d'Analysis Group, l'ensemble de l'écosystème de l'App Store d'Apple a généré plus de 1 100 milliards de dollars de facturation et de ventes pour les développeurs rien qu'en 2022. Cupertino affirme que ces chiffres mettent en évidence « l'incroyable opportunité » que représente son App Store pour les développeurs du monde entier, car plus de 90% des facturations et des ventes vont apparemment uniquement aux développeurs - sans commission versée à Apple.Apple organisera sa conférence mondiale des développeurs la semaine prochaine ; Pendant ce temps, les chiffres fournis dans l'étude Analysis indiquent que 910 milliards de dollars sur l'ensemble des plus de 1 100 milliards de dollars générés par l'écosystème d'Apple proviennent des ventes de biens et de services physiques, 109 milliards de dollars de la publicité intégrée aux applications et 104 milliards de dollars des biens et services numériques.« Nous n'avons jamais été aussi optimistes - ou plus inspirés par - l'incroyable communauté de développeurs du monde entier », a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. « Comme le montre ce rapport, l'App Store est un marché dynamique et innovant où les opportunités se multiplient, et nous sommes plus que jamais déterminés à investir dans le succès des développeurs et l'avenir de l'économie des applications ».Voici les chiffres clés de l’App Store :L’étude du groupe Analysis examine de plus près les principaux moteurs de la croissance de l’écosystème de l’App Store, notamment la reprise de la demande pour des secteurs comme le voyage et le covoiturage, et la forte croissance des dépenses publicitaires dans des applications comme les médias sociaux et les applications de vente au détail. Les facturations et les ventes facilitées par l’App Store ont augmenté de 29 % d’une année sur l’autre.L'étude des économistes d'Analysis Group, intitulée « La croissance continue et la résilience de l'écosystème de l'App Store d'Apple », s'appuie sur un large éventail de données économiques qui témoignent de la croissance des développeurs sur l'App Store. L'étude a révélé que la facturation et les ventes des développeurs facilitées par l'App Store ont augmenté dans une grande variété de catégories.Par exemple, à mesure que les restrictions se sont assouplies dans de nombreuses régions du monde, les catégories d'applications telles que les voyages et le covoiturage ont vu la demande rebondir de manière significative. Les ventes de voyages réalisées sur les applications iOS ont augmenté de 84 % en 2022, parallèlement à une augmentation de 45 % des ventes sur les applications de covoiturage.Les ventes de produits alimentaires et d'épicerie figuraient également parmi les catégories d'applications à la croissance la plus rapide. Depuis 2019, les ventes de livraison et de ramassage de nourriture basées sur l'application iOS ont plus que doublé, et les ventes d'épicerie ont plus que triplé. De plus, les applications d'entreprise ont gagné en popularité auprès des entreprises du monde entier au cours des dernières années. En 2022, ces applications représentaient l'une des catégories de biens et services numériques à la croissance la plus rapide dans l'estimation des facturations et des ventes d'Analysis Group. La plus forte croissance des biens et services numériques a été observée dans la catégorie des divertissements basés sur des applications, car des tendances notables telles que l'économie des créateurs ont émergé ces dernières années, ainsi que l'importance des applications qui prennent en charge ce domaine.L’App Store est sans aucun doute une activité florissante qui offre de nombreuses opportunités aux développeurs du monde entier. Les chiffres impressionnants présentés par Apple témoignent de la vitalité et de la diversité de l’écosystème des applications iOS.Cependant, il ne faut pas oublier que l’App Store est aussi le sujet de nombreuses controverses et critiques, notamment sur les pratiques anticoncurrentielles, les commissions élevées, la censure ou la protection des données.En avril, une cour d'appel américaine a confirmé l'ordonnance d'un tribunal fédéral qui pourrait forcer Apple à modifier les pratiques de paiement dans son App Store . Datant de 2021, cette ordonnance a été émise dans le cadre d'une affaire antitrust intentée par le créateur de "Fortnite" Epic Games et pourrait obliger Apple à autoriser les développeurs à fournir des liens et des boutons pour des options de paiement tiers intégrés, ce qui leur permettrait d'éviter de payer des commissions de vente à Apple.Le fait qu'Apple indique que 90 % des développeurs n'ont pas payé des commissions pourrait être une tentative pour Apple d'indiquer aux autorités que cette mesure n'est pas nécessaire. Rappelons qu'Apple va faire appel de la décision et indiquer un tel élément pourrait être utile dans son dossier.Source : Apple Qu'en pensez-vous ?Le fait qu'Apple travaille avec la même société d'analyse depuis 2020 est-il problématique selon vous ?Que pensez-vous du fait qu'Apple indique ne pas avoir prélevé de commissions auprès de 90% des développeurs ?Avez-vous développé une application iOS ? Si oui, êtes-vous dans la population concernée ?Trouvez-vous ce type de statistiques (total) pertinent ? N'est-ce pas un peu trompeur de se contenter de déclarer que l'App Store a généré plus de 1 100 milliards de dollars et que 90 % des développeurs n'ont pas payé de commission ? Cela ne pourrait-il pas faire croire que le plus gros des 1 100 milliards de dollars est allé directement dans la poche des développeurs ? Pourtant, ces mêmes 10 % facturés peuvent être à l'origine de la plus grosse partie de ce montant (ce qui est probablement la situation réelle)