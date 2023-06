Apple has officially made the developer betas available for free.



iOS 17, la version majeure annoncée par Apple apporte des améliorations significatives à l’expérience de communication sur le téléphone, FaceTime et Messages, facilite le partage avec AirDrop, et propose une saisie plus intelligente qui améliore la vitesse et la précision de la frappe. iOS 17 introduit également de nouvelles expériences avec Journal, une application qui permet de pratiquer la gratitude, et StandBy, une nouvelle façon de visualiser des informations utiles lorsque l’iPhone est posé et en charge.Cette année, les choses ont changé. Toute personne se connectant au site des développeurs d'Apple avec son identifiant Apple aura accès gratuitement aux versions bêta d'iOS 17, de macOS Sonoma et des autres systèmes d'exploitation d'Apple. Soumettre des applications à Apple pour qu'elles soient distribuées dans l'App Store (ou, sur Mac, les signer pour pouvoir les distribuer en dehors de l'App Store sans déclencher les nombreux messages d'avertissement de macOS concernant les applications non signées) coûtera toujours 99 dollars par an. Mais les passionnés et les testeurs qui utilisent des comptes de développeurs pour obtenir un accès anticipé à la version bêta n'auront plus besoin de payer pour le faire.Il est possible d’apprendre à développer des applications pour les plateformes Apple gratuitement sans vous inscrire. Avec un simple identifiant Apple, il est possible d’accéder à Xcode, aux téléchargements de logiciels, à la documentation, aux exemples de code, aux forums et à Feedback Assistant, et tester vos applications sur des appareils.Si vous souhaitez créer des applications à distribuer sur l'App Store, Apple Business Manager ou Apple School Manager, vous devez rejoindre l'. L'adhésion comprend l'accès aux versions bêta du système d'exploitation, aux fonctionnalités avancées des applications et aux outils nécessaires au développement, au test et à la distribution d'applications et d'extensions Safari.Il est un peu ennuyeux de devoir se connecter avec un identifiant Apple pour accéder aux bêtas, bien qu’il soit possible de se déconnecter une fois que vous avez installé le logiciel et faire une réinitialisation d'usine si vous voulez une nouvelle installation "propre" du nouveau système d'exploitation. Vous devrez également utiliser une version récente de macOS ou d'iOS sur vos appareils, ce qui pourrait allonger le temps de mise à jour si vous utilisez un téléphone, une tablette ou un Mac de test que vous n'utilisez pas toujours activement et que vous ne mettez pas à jour.Il est possible d’apprendre à développer des applications pour les plateformes Apple gratuitement sans vous inscrire. Avec un simple identifiant Apple, il est possible d’accéder à Xcode, aux téléchargements de logiciels, à la documentation, aux exemples de code, aux forums et à l'assistant de rétroaction, et tester vos applications sur des appareils.Mais ce nouveau système permet de résoudre un problème que certaines personnes ont parfois rencontré en testant des logiciels. À cette époque de l'année, Apple teste généralement deux systèmes d'exploitation bêta différents - actuellement, iOS 17 et macOS 14 sont disponibles aux côtés d'iOS 16.6 et macOS 13.5, par exemple. Le nouveau système permet de savoir exactement à quelle version bêta vous participez et de passer facilement d'un programme bêta à l'autre. Avant d'installer un nouveau logiciel, il est conseillé de sauvegarder votre Mac.Pour vérifier la présence de nouveaux logiciels, ouvrez Software Update. Elle se trouve dans Réglages système (ou Préférences système), que vous pouvez ouvrir à partir du menudans le coin de votre écran :Pendant l'installation, votre Mac peut afficher une barre de progression ou un écran vide à plusieurs reprises, et vous devez éviter de le mettre en veille ou de fermer son couvercle.Apple propose toujours des images de restauration IPSW complètes pour de nombreux appareils. Il s'agit du même type d'images d'exploitation que macOS ou le logiciel Apple Configurator téléchargeraient pour ranimer un appareil bloqué, et vous pouvez démarrer votre appareil en mode de récupération et l'installer directement sans avoir besoin de vous connecter. C'est également le moyen le plus rapide d'obtenir une installation propre, si vous préférez faire table rase lorsque vous commencez à tester un nouveau logiciel, et le seul véritable moyen de revenir à une version non bêta du système d'exploitation.Cela dit, les images de restauration ne sont disponibles que pour les iPhones, les iPads, les Mac Apple Silicon et l'ancienne Apple TV HD. Les Mac Intel, les Apple Watches et les Apple TV plus récentes devront être mis à jour via Software Update. Les Apple Watches et les Apple TV plus récentes ne peuvent pas être rétrogradées après avoir été mises à jour, c'est pourquoi il convient de redoubler de prudence.Une mise à jour est une version plus récente du macOS actuellement installé, comme une mise à jour de macOS Monterey 12.5 vers macOS Monterey 12.6. Une mise à niveau est une nouvelle version majeure de macOS avec un nouveau nom, comme une mise à niveau de macOS Monterey vers macOS Ventura. Si une mise à jour ou une mise à niveau n'est pas compatible avec votre Mac, elle n'apparaîtra pas dans la mise à jour des logiciels.Source : Apple Quel est votre avis sur le sujet ?