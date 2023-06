Des améliorations pour les contacts, les appels, le partage, la saisie, le bien-être

Une mise à jour limitée, sans changement de design ni résolution de problèmes

iOS 17, la version majeure annoncée par Apple apporte des améliorations significatives à l’expérience de communication sur le téléphone,et, facilite le partage avec AirDrop, et propose une saisie plus intelligente qui améliore la vitesse et la précision de la frappe. iOS 17 introduit également de nouvelles expériences avec, une application qui permet de pratiquer la gratitude, et, une nouvelle façon de visualiser des informations utiles lorsque l’iPhone est posé et en charge.La refonte des cartes de contacts et l’introduction des, qui transforment les informations de contact en images vives et lumineuses. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur apparence, choisir des traitements pour les photos ou les Memoji, ainsi que des typographies et des couleurs de police attrayantes.Elles fonctionnent aussi avec les applications VoIP tierces. La transcription vocale en direct permet de voir le texte d’un message vocal pendant qu’il est enregistré. On peut choisir de répondre ou non à l’appel, et tout se fait sur l’appareil. On peut aussi laisser un message sur FaceTime.La messagerie vocale en direct, qui permet aux utilisateurs de voir une transcription en temps réel du message laissé par l’appelant, et la possibilité de décrocher pendant que l’appelant laisse son message. Les appels identifiés comme du spam par les opérateurs ne s’affichent pas comme de la messagerie vocale en direct, et sont plutôt instantanément rejetés.Les messages audio et vidéo sur FaceTime, qui permettent aux utilisateurs d’envoyer un message à quelqu’un qui n’est pas disponible, et qui peut être écouté ou regardé plus tard. FaceTime devient également plus expressif avec les réactions, telles que les cœurs, les ballons, les feux d’artifice, les rayons laser, la pluie, etc.Le partage simplifié avec AirDrop, qui permet aux utilisateurs d’envoyer facilement des fichiers, des photos, des liens ou des contacts à leurs proches ou à leurs appareils Apple. AirDrop utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour détecter les appareils à proximité et affiche une liste des destinataires potentiels. Les utilisateurs peuvent également choisir de partager avec tout le monde ou seulement avec leurs contacts.La saisie plus intelligente, qui améliore le correcteur automatique et la prédiction du texte grâce à l’intelligence artificielle. iOS 17 reconnaît mieux le contexte et le ton de la conversation, et propose des mots ou des expressions adaptés. iOS 17 prend aussi en charge la saisie gestuelle sur le clavier virtuel.Journal, une nouvelle application qui permet aux utilisateurs de pratiquer la gratitude au quotidien. Journal propose des questions simples et inspirantes pour aider les utilisateurs à réfléchir à ce qui les rend heureux, à exprimer leur reconnaissance envers eux-mêmes ou les autres, et à se fixer des objectifs positifs. Journal enregistre les réponses dans un journal personnel sécurisé et accessible uniquement par reconnaissance faciale., une nouvelle fonctionnalité qui affiche des informations utiles lorsque l’iPhone est posé et en charge. Elle utilise la caméra frontale pour détecter si l’utilisateur regarde l’écran ou non, et adapte le contenu affiché en conséquence.peut montrer l’heure, la météo, le calendrier, les rappels, les notifications importantes ou encore des citations motivantes.Il suffit de poser son iPhone sur une surface plane et de le brancher pour activer ce mode. On peut aussi choisir d’afficher des informations utiles comme la météo, le calendrier ou les rappels.iOS 17 n’est pas compatible avec tous les modèles d’iPhone. Les iPhone X et antérieurs ne pourront pas bénéficier de la mise à jour. Cela signifie que ces utilisateurs devront se contenter d’iOS 16 ou changer de téléphone s’ils veulent profiter des nouvelles fonctionnalités. La mise à jour proposée par Apple ne propose pas de changements majeurs au niveau du design ou de l’interface utilisateur. L’écran d’accueil, le centre de contrôle, le centre de notifications et les widgets restent globalement inchangés par rapport à iOS 16. Certains utilisateurs pourraient donc trouver iOS 17 peu innovant ou ennuyeux sur le plan esthétique.iOS 17 ne résout pas certains problèmes ou lacunes d’iOS. Par exemple, il n’y a toujours pas de mode sombre pour l’ensemble du système ni de possibilité de personnaliser les icônes des applications. De plus, certaines applications natives commeourestent inférieures à leurs concurrents comme Chrome, Gmail ou Google Maps.En conclusion, iOS 17 est une mise à jour importante qui apporte des améliorations significatives à l’expérience de communication sur l’iPhone, facilite le partage avec AirDrop, et propose une saisie plus intelligente qui améliore la vitesse et la précision de la frappe. La mise à jour introduit également de nouvelles expériences avec, une application qui permet de pratiquer la gratitude, et, une nouvelle façon de visualiser des informations utiles lorsque l’iPhone est posé et en charge.Cependant, iOS 17 n’est pas compatible avec tous les modèles d’iPhone, ne propose pas de changements majeurs au niveau du design ou de l’interface utilisateur, et ne résout pas certains problèmes ou lacunes d’iOS 16. iOS 17 est donc une mise à jour intéressante, mais perfectible, qui plaira aux utilisateurs qui cherchent à optimiser leur communication et leur bien-être, mais qui décevra peut-être ceux qui attendaient plus d’innovation ou de personnalisation.Source : Apple Quel est votre avis sur iOS 17 ?Selon vous, en quoi iOS 17 apporte-t-il une valeur ajoutée aux utilisateurs ?Quelles sont les différences entre iOS 17 et les versions antérieures d’iOS ?Le coût élevé des appareils compatibles avec iOS 17 est-il justifié ?