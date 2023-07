Les actions d'Apple ont augmenté de plus de 2 % vendredi, atteignant le niveau record de 193,97 dollars. Avec 15,7 milliards d'actions en circulation, ce cours a permis à Apple d'atteindre sa valeur de marché historique.Apple n'en est pas à son premier coup d'essai : Le 3 janvier 2022, Apple a atteint la barre des 3 000 milliards de dollars au cours des transactions journalières, mais n'a pas réussi à clôturer à ce niveau.L'action de la société a clôturé jeudi à un niveau record pour la troisième journée consécutive, mais elle n'a progressé que de 0,2 %. Apple a facilement dépassé le niveau de 190,73 dollars nécessaire pour franchir la barre des 3 000 milliards de dollars à l'ouverture du marché vendredi.La valorisation élevée du géant de la technologie fait suite au lancement risqué de l'Apple Vision Pro au début du mois et à la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes en mai, malgré l'effondrement des ventes et des bénéfices.Le Vision Pro, qui sera mis en vente l'année prochaine, a impressionné les journalistes techniques qui ont eu un premier aperçu de l'appareil de réalité augmentée. Mais il arrive sur un marché naissant, peu adopté par le grand public. Apple prévoit de facturer un prix élevé de 3 499 dollars pour son casque, dont les applications et les expériences sont pour l'instant limitées et qui oblige les utilisateurs à rester attachés à un bloc-batterie de la taille d'un iPhone.L'action d'Apple (AAPL) a grimpé en flèche de 49 % cette année, stimulée par une hausse plus générale des actions des grandes entreprises technologiques, les investisseurs ayant pris le train de l'IA en marche. Nvidia (NVDA) est en tête du S&P 500 avec un bond de 190 % cette année, suivi par Meta (META) à 138 %.Le Nasdaq a progressé de 31,7 % au premier semestre de l'année, enregistrant ainsi sa plus forte hausse en pourcentage depuis 1983.Le succès boursier d'Apple cette année contraste fortement avec celui de 2022. Au début de l'année 2023, la capitalisation boursière d'Apple est tombée sous la barre des 2 000 milliards de dollars pour la première fois depuis le début de l'année 2021.Wall Street a terminé le premier semestre 2023 sur une note positive, le rallye technologique ayant permis aux marchés de clôturer en hausse le mois et le deuxième trimestre de l'année.Le S&P 500 a gagné 6,5 % en juin, sa meilleure performance mensuelle depuis janvier. Il a également enregistré son troisième trimestre consécutif de croissance, en hausse de 8,3 % au deuxième trimestre. Le S&P 500 est en hausse d'environ 15,9 % depuis le début de l'année, son meilleur semestre depuis 2019.Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que cette valorisation soit méritée, ou au contraire exagérée ?