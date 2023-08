New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

En 2022, le Parlement européen a annoncé qu'il imposerait l'utilisation de ports de charge USB Type-C pour tous les téléphones portables, tablettes et appareils photo dans l'UE afin de réduire les tracas pour les consommateurs et de freiner l'augmentation des déchets électroniques. Apple a longuement contesté cette loi, mais a fini par s'y conformer. Lors d'une interview l'année dernière, le vice-président senior du marketing mondial Greg Joswiak a confirmé qu'Apple devra se conformer à la nouvelle réglementation : « les gouvernements font ce qu'ils veulent et il est évident que nous devrons nous y conformer. Nous n'avons pas le choix », a déclaré Joswiak.L'Union européenne (UE) a fixé au 28 décembre 2024 la date limite à laquelle tous les nouveaux téléphones devront utiliser l'USB-C pour la recharge par câble. Cela donne deux ans aux fabricants d'équipements d'origine (OEM), qu'ils soient européens ou non, pour se conformer aux exigences de l'UE en matière d'USB-C. Apple qui a lutté pendant plusieurs années contre cette législation est désormais contraint de se conformer aux nouvelles règles au risque de voir ses équipements interdits en Europe. Le marché unique européen représenterait 95,12 milliards de dollars pour Apple, ce n'est donc pas comme si l'entreprise avait le choix.Apple a confirmé en octobre dernier qu'il se conformerait aux nouvelles règles de l'UE sur le chargeur commun et prendrait en charge l'USB-C avant la date limite du 28 décembre 2024. Ainsi, les experts ont spéculé sur le fait que l'iPhone 15, attendu pour le mois prochain, devrait être le premier modèle équipé de l'USB-C. Cependant, de nouvelles fuites suggèrent que l'appareil sera livré avec un câble à vitesse lente USB 2.0 dans sa boîte. Le câble gratuit offrira des vitesses de transfert de données de 480 Mo/s, bien en dessous des gigabits par seconde (Gb/s) que les utilisateurs de l'iPhone ont appris à apprécier avec les récents ports Thunderbolt d'Apple.Cette nouvelle n'est pas une surprise totale. À l'heure actuelle, seul l'iPad Pro d'Apple prend en charge le gigabit Thunderbolt 3 capable de 40 Go/s. Même les modèles récents comme l'iPad Air et l'iPad 10 utilisent encore les anciens modèles USB-C à des vitesses inférieures. En fait, le câble Lightning, propriété d'Apple, offre certes une compatibilité interappareils, mais il n'a jamais été une interface particulièrement rapide. Ce dernier est resté bloqué aux vitesses USB 2.0 depuis sa création, et l'on espérait que ses vitesses de transfert seraient améliorées maintenant que l'entreprise est contrainte d'adopter l'USB-C comme interface pour tous ses appareils.Selon la rumeur, cette limite concernerait le câble fourni avec les modèles de bases de l'iPhone et Apple devrait autoriser des vitesses de transfert plus élevées sur les modèles Pro. La fuite de données provient de Majin Bu qui, selon plusieurs sources, a déjà fourni des détails sur les prochains câbles d'Apple. Les informations indiquent que les téléphones de base fonctionneront à des vitesses USB 2.0, ce que les chiffres de puissance affichés sur un appareil de test semblent confirmer. Le bon côté des choses, c'est que les nouveaux câbles sont apparemment de couleur assortie, plus épais et plus longs que les câbles blancs fournis avec chaque téléphone.Bien que les nouvelles informations ne précisent pas quel type de vitesse les modèles Pro offriront, l'on s'attend à ce qu'elle soit de l'ordre de l'USB 3.2, dont la vitesse maximale est de 20 Go/s. Même si Apple optait pour l'USB 3.0 pour le modèle de base (4,8 Go/s), elle pourrait encore quadrupler ce chiffre en proposant l'USB 3.2 sur les téléphones Pro. Cependant, il semble que l'entreprise ne soit pas intéressée par des taux de transfert rapides sur ses modèles standard. Ce comportement s'inscrit dans une nouvelle tendance de l'entreprise, qui tente de différencier davantage ses gammes de téléphones afin d'encourager les mises à niveau.Il semblerait qu'Apple triple cette philosophie pour l'iPhone 15 Pro, car il a déjà été annoncé qu'il créerait un fossé encore plus grand entre les deux gammes en dotant les téléphones Pro de caractéristiques exclusives. Celles-ci incluront un châssis en titane, des bords plus fins et un tout nouveau silicium 3nm comme caractéristiques exclusives. Nous pouvons désormais ajouter à cette liste une recharge plus rapide. La nouvelle est décevante pour de nombreux utilisateurs, mais les experts pensent que la plupart des gens ne s'en soucieront pas tant que ça. De nos jours, peu de gens synchronisent leur téléphone avec un ordinateur à l'aide d'iTunes.Désormais, il suffit de sauvegarder son iPhone sur iCloud et d'acheter ce que l'on veut via LTE ou Wi-Fi. Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser iTunes comme à l'époque où on laissait son téléphone branché en permanence sur son ordinateur. Mais il n'en reste pas moins décevant de voir qu'Apple neutralise délibérément une technologie dans le seul but d'inciter les gens à passer à la vitesse supérieure et à dépenser encore plus. Par ailleurs, compte tenu de ces nouvelles informations, Apple proposera probablement des vitesses de charge différentes pour ses modèles d'iPhone 15, où seuls les modèles Pro pourraient offrir les vitesses les plus élevées.En effet, une autre fuite suggère que l'iPhone 15 supportera des vitesses de charge allant jusqu'à 35 W, ce qui est nettement plus rapide que son prédécesseur, l'iPhone 14, dont la vitesse de charge n'est que de 20 W. (La mention 35 W (watts) correspond à la quantité d'énergie fournie à la batterie d'un téléphone. Cependant, si le téléphone ne supporte pas ce taux de charge, il ne pourra pas se recharger plus rapidement et ne fera que gaspiller de l'énergie.) Cela signifie que le prochain iPhone pourrait se recharger de 0 à 100 % en seulement une heure, ce qui permettrait aux utilisateurs pressés de gagner un temps précieux.Selon la rumeur, Apple devrait dévoiler quatre variantes de l'iPhone 15 : le modèle standard, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Seuls les modèles Pro pourraient prendre en charge la charge rapide de 35 W.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des différences entre les modèles de base et les modèles Pro de l'iPhone ?