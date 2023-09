L'agence gouvernementale française qui gère les fréquences de communication sans fil a émis l'ordre après que l'iPhone 12 a récemment échoué à l'un des deux types de tests pour les ondes électromagnétiques capables d'être absorbées par le corps. On ne sait pas exactement pourquoi le téléphone, qui a été commercialisé fin 2020, n'a pas passé la dernière série de tests de l'agence et pourquoi il s'agit uniquement de ce modèle particulier.Le ministre français du numérique a déclaré que les niveaux de rayonnement de l'iPhone 12 sont encore bien inférieurs aux niveaux que les études scientifiques considèrent comme pouvant nuire aux utilisateurs, et l'agence elle-même reconnaît que ses tests ne reflètent pas l'utilisation typique d'un téléphone.L'Agence Nationale des Fréquences a demandé mardi à Apple de "" pour les téléphones déjà utilisés et a déclaré qu'elle surveillerait les mises à jour des appareils. Si elles ne fonctionnent pas, "" les téléphones déjà vendus. L'agence a récemment testé 141 téléphones portables et a constaté que lorsque l'iPhone 12 est tenu dans une main ou porté dans une poche, son niveau d'absorption d'énergie électromagnétique est de 5,74 watts par kilogramme, ce qui est supérieur à la norme de l'UE de 4 watts par kilogramme. Le téléphone a passé avec succès un test distinct portant sur les niveaux de rayonnement des appareils conservés dans une veste ou dans un sac, a indiqué l'agence.Les limites de rayonnement sont fixées "", et il est donc peu probable qu'une légère augmentation au-dessus du seuil "", a déclaré Malcolm Sperrin, directeur de la physique médicale au groupe hospitalier Royal Berkshire, au Royaume-Uni. Les utilisateurs de l'iPhone 12 devraient pouvoir télécharger une mise à jour qui empêche l'exposition aux rayonnements de dépasser la limite, ajoute-t-il. On ne sait pas exactement pourquoi ce modèle particulier semble émettre des radiations plus élevées, mais cela "", a-t-il déclaré.Apple a déclaré que l'iPhone 12 a été certifié par plusieurs organismes internationaux et qu'il est conforme à toutes les réglementations et normes applicables en matière de rayonnement dans le monde entier. L'entreprise technologique américaine a déclaré avoir fourni à l'agence française de nombreux résultats de laboratoires réalisés par l'entreprise et par des laboratoires tiers, prouvant la conformité du téléphone.Jean-Noël Barrot, ministre français chargé du numérique, a déclaré à la radio France Info que l'Agence Nationale des Fréquences "". Selon lui, les niveaux de rayonnement de l'iPhone 12 sont "" aux normes européennes, mais "".Les tests de l'agence sont effectués dans un laboratoire de diagnostic qui utilise un moule rempli de liquide simulant une tête et un corps humains avec des tissus cérébraux et musculaires. Les appareils émettent à leur puissance maximale pendant les six minutes que dure le test, indique l'agence sur son site web, tout en reconnaissant que les tests "". Pendant les appels, le téléphone ne transmet que la moitié du temps, lorsque l'utilisateur parle, et les appels durent rarement six minutes, selon l'agence. L'utilisation de l'internet mobile ou de la vidéo dure plus longtemps, mais le téléphone "", ajoute l'agence.Les téléphones portables ont été qualifiés de cancérogènes "" par le service de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui les place dans la même catégorie que le café, les fumées de diesel et le pesticide DDT. Les radiations produites par les téléphones portables ne peuvent pas endommager directement l'ADN et sont différentes des radiations plus puissantes comme les rayons X ou la lumière ultraviolette.Bien que les téléphones portables soient largement utilisés depuis des années, les études n'ont pas montré de lien clair avec des effets néfastes sur la santé tels que le cancer, les maux de tête et les fonctions cognitives, a déclaré Ian Scivill, scientifique principal spécialisé dans les rayonnements à l'hôpital Royal Hallamshire du Royaume-Uni. Les experts ont recommandé aux personnes préoccupées par leur exposition aux rayonnements des téléphones portables d'utiliser des écouteurs ou d'abandonner les textos.Source : Jean-Noël Barrot, Ministre français chargé du numériquePensez-vous que l'étude de l'Agence Nationale des Fréquences est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?