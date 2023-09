L'iPhone 15 abandonne enfin le connecteur Lightning d'Apple au profit du port USB-C

un port de charge harmonisé pour les appareils électroniques : le port USB Type-C sera le port universel. Cela permettra aux consommateurs de charger leurs appareils avec le même chargeur USB Type-C, quelle que soit la marque de l'appareil ;

Apple limite la vitesse de transfert du port USB-C de l'iPhone 15 à celle de l'USB 2

Quelques autres nouveautés et caractéristiques importantes de l'iPhone 15

l'iPhone 15 de 6,1 pouces (à partir de 799 $) et l'iPhone 15 Plus de 6,7 pouces (à partir de 899 $) sont dotés de l'îlot dynamique, une fonction auparavant exclusive à l'iPhone 14 Pro. Elle permet de visualiser plus facilement les alertes et les activités en direct ;

l'écran peut désormais atteindre une luminosité de 2 000 nits en plein soleil, soit le double de ce qu'offrait l'iPhone 14 ;

Apple a fait de la vitre arrière un matériau d'une seule couleur. Elle présente également un léger contour pour une prise en main plus douce ;

les couleurs disponibles sont le rose, le jaune, le bleu, le noir et le vert ;

l'iPhone 15 contient davantage de matériaux recyclés, notamment du cobalt recyclé à 100 % dans la batterie et de l'aluminium recyclé à 75 % dans le cadre ;

Apple a amélioré l'appareil photo principal en le dotant d'une unité de 48 Mpx, ce qui permet de prendre des photos plus détaillées ou plus lumineuses, selon les besoins. Il peut prendre des images de 24 Mpx au lieu de 12 Mpx seulement, et peut zoomer jusqu'à 2 fois sans perdre de sa netteté ;

le mode portrait de l'appareil photo a été amélioré pour pouvoir être activé pendant ou après la prise de vue, ou pour vous permettre de changer de sujet lors de la retouche. Il existe désormais des commandes dédiées à la mise au point et à la profondeur, des couleurs HDR plus intelligentes et des tons chair plus "fidèles à la réalité" ;

l'iPhone 15 est équipé de la puce A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro. Elle offre des performances accrues en matière de CPU, de GPU et d'apprentissage automatique ;

Apple promet une "autonomie d'une journée", mais l'iPhone 15 Plus durera plus longtemps grâce à sa batterie plus grande ;

les capacités ultra large bande de l'iPhone 15 ont été améliorées et permettent de se connecter à des distances trois fois plus grandes ;

la voix devrait être plus claire lors des appels sur l'iPhone 15 grâce à des améliorations en matière d'apprentissage automatique. L'utilisateur peut également activer un mode d'isolation vocale pour éliminer davantage de bruits extérieurs ;

le SOS d'urgence par satellite peut désormais être utilisé pour appeler l'assistance routière (actuellement assurée par l'AAA aux États-Unis), même si vous êtes loin d'un signal cellulaire. Cette fonction est disponible gratuitement pendant deux ans.

Apple pourrait avoir du mal à convaincre les consommateurs d'acheter l'iPhone 15

Apple a fini par plier son processus créatif et son extravagance marketing aux exigences de conception des régulateurs européens, qui ont adopté l'année dernière une loi imposant la recharge USB-C pour tous les appareils électroniques. La règle sur le chargeur unique de l'UE vise à réduire les déchets électroniques en encourageant la réutilisation des chargeurs et à faire économiser de l'argent aux consommateurs en rendant un seul port compatible avec toute une série d'appareils. Bien qu'Apple ait résisté dans un premier temps à ce changement, prévenant que cette réglementation pourrait étouffer l'innovation, la société a finalement accepté de s'y conformer.Ainsi, l'iPhone 15 a été présenté le 12 septembre 2023 avec un port USB-C en lieu et place du connecteur Lightning d'Apple. Ce changement met les nouveaux iPhone en phase avec d'innombrables autres téléphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils électroniques qui utilisent déjà le port USB-C pour l'alimentation électrique et la connectivité filaire. (Récemment, Apple a lancé un adaptateur USB-C vers Lightning au prix de 36 dollars. Ce produit permet de connecter les accessoires à port Lightning aux appareils munis d’un port USB-C ou Thunderbolt 3 (USB-C). Ce câble permet également aux utilisateurs de recharger votre appareil iOS.)Le principal avantage lié à changement est l'interopérabilité, car il sera désormais beaucoup plus facile pour les utilisateurs d'iPhone de recharger leur téléphone à l'aide des mêmes câbles que ceux qu'ils utilisent pour les ordinateurs portables et d'autres appareils. L'UE a fixé le 28 décembre 2024 comme date limite à laquelle tous les nouveaux téléphones devront utiliser l'USB-C pour l'alimentation électrique. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM), qu'ils soient européens ou non, ont encore un peu plus d'un an pour se conformer aux exigences de l'UE en matière de charge unique. La Commission a proposé notamment :L'USB-C existe depuis de nombreuses années et constitue une version actualisée de la norme originale USB-A. En plus d'un taux de transfert plus rapide, la principale amélioration de l'USB-C est sa conception symétrique à 24 broches. Cela signifie que la face à laquelle l'utilisateur branche le câble n'a pas d'importance. Il s'agit de la même approche que pour la norme Lightning, ce qui ne change rien pour les utilisateurs d'iPhone. Ainsi, la question se résume très souvent à déterminer la technologie la plus rapide entre les deux. L'USB-C est plus rapide en fonction de la génération des spécifications USB à laquelle appartient le matériel USB-C en question.Les câbles et ports USB-C qui respectent les spécifications de la génération actuelle, l'USB 3.2, peuvent prendre en charge des transferts de fichiers aussi rapides que 20 gigabits par seconde, et les spécifications de l'USB 4 à venir pourraient faire grimper cette vitesse jusqu'à 120 gigabits par seconde. Le matériel Lightning limite les vitesses de transfert à 480 mégabits par seconde, soit seulement 0,48 gigabit par seconde. Mais c'est là que le bât blesse : le nouveau port USB-C de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, de plus grande taille, ne prend pas en charge l'USB 4 ni même l'USB 3.2. Apple a délibérément choisi de se limiter aux vitesses de l'USB 2.Cette spécification limite les vitesses de transfert à seulement 480 mégabits par seconde. En d'autres termes, le nouvel iPhone 15 doté d'un port USB-C a exactement le même taux de transfert maximal que tous les iPhone dotés d'un connecteur Lightning qui l'ont précédé. Si vous souhaitez bénéficier de taux de transfert USB 3 plus rapides, vous devez passer à l'iPhone 15 Pro ou Pro Max. Ces modèles haut de gamme intègrent tous deux un port USB-C qui prend en charge des taux de transfert USB 3 allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Ce n'est donc pas la connexion USB-C la plus rapide, mais elle est tout de même plus rapide que la connexion Lightning.Selon certains critiques, cela peut être considéré comme une amélioration majeure pour les personnes qui tournent des vidéos ou sauvegardent des photos à partir d'un iPhone. En ce qui concerne la charge, rien n'est également sûr. Apple affirme qu'il est possible de charger un iPhone 15 de zéro à 50 % en 30 minutes à l'aide d'un adaptateur d'alimentation USB-C de 20 W (vendu séparément). Cela correspond à l'affirmation faite l'année dernière avec l'iPhone 14 équipé d'un port Lightning. Ainsi, il est probable que les temps de charge ne seront pas beaucoup plus rapides qu'auparavant, voire qu'ils ne le seront pas du tout.Outre le port USB-C, Apple a présenté d'autres améliorations apportées à l'iPhone 15, notamment un appareil photo plus performant et des bordures plus petites autour de l'écran. Ses deux modèles Pro haut de gamme, qui commencent à 999 dollars, sont dotés d'un boîtier en titane plus léger et de la puce A17 Pro, une puce fabriquée selon un processus de fabrication de pointe qui, selon la firme de Cupertino, augmente considérablement les performances. « La puce A17 Pro offre des expériences de jeu d'un niveau supérieur ainsi que des performances professionnelles », explique Apple dans une note présentant les versions Pro et Pro Max de l'iPhone 15.Les nouveaux téléphones haut de gamme d'Apple ont également la capacité d'enregistrer des vidéos en trois dimensions, qui pourront être visionnées dans le casque de réalité augmentée qu'Apple commercialisera l'année prochaine. Apple a augmenté le prix de l'iPhone Pro Max de 9 % pour le porter à 1 199 dollars. Ce téléphone plus grand est doté de l'appareil photo le plus sophistiqué de la gamme, avec un zoom optique quintuple, ce qui a contribué à la première augmentation de prix de la gamme iPhone en cinq ans. Les modèles de base, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus coûtent respectivement 799 et 899 dollars. En somme, nous avons :Les modèles de base reprennent de nombreuses caractéristiques des modèles Pro de l'année dernière, notamment Dynamic Island, une barre d'outils située en haut de l'écran. Dynamic Island a transformé l'encoche très décriée qui abrite l'équipement de la caméra TrueDepth pour Face ID en un élément crucial de l'interface de l'iPhone. La nouvelle zone en forme de pilule ne se contente pas d'accueillir l'appareil photo, elle sert également de centre de changement de forme pour les principales alertes de l'iPhone. Elle affiche notamment les notifications, les appels entrants, etc. L'ensemble de la gamme iPhone 15 propose la recharge sans fil.En outre, l'iPhone 15 remplace le bouton de mise en sourdine des modèles précédents par un nouveau bouton sur lequel on peut appuyer pour utiliser l'appareil photo du téléphone ou lancer un enregistrement audio. Apple a complété sa nouvelle gamme d'iPhone par des mises à jour de son Apple Watch. Elle dotée d'un processeur mis à jour et d'une fonction de contrôle gestuel : en tapant deux doigts l'un contre l'autre sur la main où l'on porte l'appareil, l'utilisateur pourra répondre ou mettre fin à un appel. Apple a présenté la montre comme son premier produit neutre en carbone, affirmant qu'elle est fabriquée avec 100 % d'énergie propre.La montre serait fabriquée à partir de compensations carbone et des emballages plus petits pour réduire les émissions associées à l'expédition du produit. L'entreprise a également confirmé qu'elle n'utiliserait plus de cuir dans ses accessoires et s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. Tim Cook, PDG d'Apple, a déclaré que la nouvelle gamme d'iPhone 15 comprenait "les meilleurs iPhone et les plus performants que l'entreprise ait jamais fabriqués". Mais certains experts se sont demandé si les consommateurs seraient prêts à payer le prix élevé de ces appareils, étant donné qu'ils ne sont pas très différents de leurs prédécesseurs.« C'est décevant. Mais pour l'utilisateur moyen d'un téléphone vieux de trois ou quatre ans, c'est suffisant pour le mettre à niveau », a déclaré Gene Munster, associé directeur de Deepwater Asset Management, une société d'investissement et de recherche basée à Minneapolis. D'autres experts pensent qu'Apple pourrait désormais avoir du mal à innover avec l'iPhone. « Ce n'est pas une surprise étant donné la maturité de l'iPhone. Cela reflète à quel point les appareils iPhone et Watch sont raffinés et à quel point il est devenu difficile de proposer des mises à jour véritablement révolutionnaires chaque année », a déclaré Ben Wood de CCS Insight.Paolo Pescatore, analyste et fondateur de PP Foresight, a déclaré : « Convaincre les utilisateurs d'acheter ces nouveaux appareils ne sera pas facile en période de crise du coût de la vie. Certains verront les nouvelles fonctionnalités comme des améliorations marginales, bien que collectivement, elles améliorent l'expérience globale, ce qui n'a pas de prix pour la base d'utilisateurs d'Apple ». Les actions d'Apple ont légèrement baissé mardi, ne parvenant pas à inverser la chute brutale enregistrée la semaine dernière à la suite d'informations selon lesquelles le gouvernement chinois avait interdit aux fonctionnaires d'utiliser des iPhone.Source : Apple ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des caractéristiques de l'iPhone 15 ?Selon vous, les nouveaux téléphones téléphones d'Apple valent-ils leurs prix ?Pensez-vous que les consommateurs sauteront le pas malgré les mises à jour mineures ?Que pensez-vous de l'arrivée du port USB-C sur l'iPhone ? Incitera-t-il les gens à changer leurs iPhone ?La prise en charge du port USB-C est-elle conforme aux exigences susmentionnées ?