Envoyé par Steve Jobs To : Steve Jobs Envoyé par Je cultive peu d'aliments que je mange, et pour le peu que je cultive, je n'ai pas sélectionné ou perfectionné les semences.

Je ne fabrique aucun de mes vêtements.

Je parle une langue que je n'ai ni inventée ni perfectionnée. Je n'ai pas découvert les mathématiques que j'utilise.

Je suis protégé par des libertés et des lois que je n'ai pas conçues ou légiférées, et que je n'applique pas ou ne juge pas.

Je suis ému par une musique que je n'ai pas créée moi-même.

Lorsque j'ai eu besoin de soins médicaux, je n'ai pas pu m'aider à survivre.

Je n'ai pas inventé le transistor, le microprocesseur, la programmation orientée objet, ni la plupart des technologies avec lesquelles je travaille.

J'aime et j'admire mon espèce, vivante ou morte, et je suis totalement dépendant d'elle pour ma vie et mon bien-être.

Steve Jobs reconnait les dangers d’une utilisation excessive de la technologie chez les enfants

Steve Jobs a surmonté l’échec et est revenu chez Apple avec une nouvelle attitude

Steve Jobs serait un exemple de leadership narcissique tempéré par l’humilité

Un esthète qui se souciait de fabriquer de beaux objets qui rapportent de l’argent

« J’aime et j’admire mon espèce, vivante et morte, et je suis totalement dépendant d’elle pour ma vie et mon bien-être ». Steve Jobs reconnaissait que la plus grande partie de sa vie avait été construite par d’autres personnes et que l’issue de sa vie avait été largement déterminée par l’espèce humaine dans son ensemble.Steve Jobs est né à San Francisco en Californie. Sa mère, Joanne Carole Schieble, était américaine et son père, Abdulfattah John Jandali, était syrien et professeur de sciences politiques. Peu après sa naissance, il fut adopté par Paul Jobs et Clara Jobs, un couple vivant à Mountain View en Californie. Ses parents biologiques se marièrent un an plus tard et eurent un autre enfant.En 1991, Steve Jobs épousa Laurene Powell, plus jeune que lui de neuf ans. Ils ont eu trois enfants ensemble. Il a également eu une fille, Lisa Brennan-Jobs, avec Chris-Ann Brennan, une jeune femme qu’il n’a pas épousée.Steve Jobs est le cofondateur d’Apple avec Steve Wozniak. Ils sont tous deux considérés comme les pionniers de la micro-informatique pour avoir introduit l’ordinateur dans les foyers (bien avant l’avènement de l’IBM PC), puis pris conscience du potentiel du couple interface graphique / souris à la suite d’une visite avec une équipe de leur société au PARC de Xerox. Cette idée mènera à la commercialisation par la société Apple Computer du Macintosh, le premier ordinateur grand public profitant de ces innovations.En juillet de l’année dernière, le prototype de Steve Jobs pour l'ordinateur Apple-1, l'ordinateur de bureau original d'Apple, a été mis aux enchères par la maison de vente RR Auction. Il a été soudé à la main par le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, en 1976. Il s'agissait d'un produit rare et il a été vendu aux enchères pour 677 196 dollars Le prototype de l’ordinateur Apple-1, soudé à la main par Steve Wozniak sur une carte de circuit imprimé unique appelée « Apple Computer A », est considéré comme le prototype historique de l’ordinateur qui a tout déclenché . Le 22 juillet, l’enchère pour ce prototype a atteint près de 230 000 dollars et il reste près d’un mois avant la fin de la vente, le 18 août. Ce prototype a été utilisé pour obtenir la première commande importante de Steve Jobs et Steve Wozniak en 1976, lorsque les fondateurs d’Apple ont fait une démonstration de l’appareil au propriétaire d’un magasin d’informatique, Paul Terrell.En 2010, un cancer avait été diagnostiqué chez Steve Jobs, qui avait réduit ses engagements professionnels. À ce moment-là, il s'est écrit un courriel qu'il s'est envoyé par l'intermédiaire de son iPad. Comme dit précédemment, l’e-mail évoquait le fait que la plupart des choses dans la vie de Jobs n'étaient pas contrôlées par lui.Steve Jobs a fait un choix inattendu en ce qui concerne l'interaction de ses propres enfants avec les produits qu'il a contribué à créer. Steve Jobs tout comme Bill Gates a choisi de restreindre l'accès de leurs enfants à la technologie . Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre canadien de l'époque, Stephen Harper, Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a fait une déclaration qui a attiré l'attention de la presse. Bill Gates et son épouse de l'époque, Melinda, ont pris une mesure décisive en limitant le temps d'écran à 45 minutes pour les jeux, avec une heure supplémentaire autorisée le week-end. Ce temps s'ajoutait à celui consacré aux devoirs.« Mes enfants n'ont qu'un temps limité devant l'ordinateur, a-t-il déclaré. Ce n'est pas parce que tu es la fille de Bill Gates que tu peux jouer sur un ordinateur toute la journée. » Bill Gates, qui n'a pas non plus fourni de téléphone portable à ses enfants avant qu'ils n'atteignent l'âge de 14 ans, a également fixé une heure à laquelle ses enfants devaient cesser d'utiliser l'ordinateur afin de les aider à s'endormir à une heure raisonnable.Il cherche des moyens d'équilibrer l'utilisation de la technologie pour l'apprentissage et l'interaction sociale, tout en reconnaissant les dangers d'une utilisation excessive. « Il faut toujours voir comment la technologie peut être utilisée à bon escient, pour les devoirs et pour rester en contact avec les amis, et aussi où elle est devenue excessive », a-t-il déclaré au Mirror, au Royaume-Uni.Dans, publiée en début d'année dans le Journal of Applied Psychology, les chercheurs ont constaté que les patrons réussissent mieux lorsqu'ils associent leur implication personnelle à l'humilité, comme Jobs a appris à le faire après avoir été humilié.Jobs avait créé des produits qui allaient devenir omniprésents - sur tous les ordinateurs de bureau et, à terme, dans toutes les poches - mais n'avait pas encore trouvé le moyen de susciter l'intérêt du public. Les ventes sont décevantes. Il a été marginalisé, exilé dans un bureau qu'il appelait "Sibérie". Il finit par démissionner. « J'étais exclu - et très publiquement exclu", dira plus tard Steve Jobs à propos de l'époque où il a été plus ou moins licencié par Apple. "Ce qui avait été le centre d'intérêt de toute ma vie d'adulte avait disparu, et c'était dévastateur. J'étais un échec très public ».Abattu par cette expérience, Jobs est revenu chez Apple avec une nouvelle attitude en 1997 - et le reste appartient à l'histoire. Aujourd'hui, quatre ans après la mort de Jobs, Apple est l'entreprise la plus précieuse du monde, avec une valeur de plus de 700 milliards de dollars.« Les leaders narcissiques qui se comportent avec humilité peuvent contribuer à empêcher leur narcissisme de nuire à l'efficacité de leur leadership », écrivent les auteurs. « Notre étude suggère que les dirigeants efficaces sont plus susceptibles d'être ceux qui apprennent à harmoniser des qualités de leadership qui peuvent sembler inexistant au départ. »« L'interaction entre le narcissisme et l'humilité du leader est associée à la perception de l'efficacité du leader, à l'engagement professionnel des suiveurs et à leurs performances subjectives et objectives au travail », selon les termes de l'étude.L'étude cite également Steve Jobs comme un exemple frappant de ce modèle de leadership. Selon Owens, les start-ups exigent de l'esbroufe. Mais les entreprises plus mûres exigent un comportement plus mature. « Bien que Jobs soit toujours considéré comme narcissique, son narcissisme semble être contrebalancé ou tempéré par une certaine humilité, et c'est ce narcissisme tempéré qui a permis à Apple de devenir l'entreprise la plus précieuse au monde », selon l'étude.Selon Owens, c'est l'éviction de Jobs qui l'a amené à penser moins à ses produits qu'aux personnes qui les fabriquent, ce qui a permis d'obtenir de meilleurs produits.Ce que nous constatons, c'est que certains narcissiques se réveillent et se disent : « C'est toxique, ça ne marche pas, a déclaré Owens. Ils essaient d'autoréguler leur narcissisme sur le plan social. L'humilité les aide vraiment. Personne n'a vécu la transition comme Jobs ».Il ne s'agit pas d'une opinion minoritaire. Nombreux sont ceux qui ont estimé que le Jobs 2.0, plus gentil, était meilleur que le Jobs 1.0, plus odieux et moins zen - l'homme qui a demandé à un cadre de l'industrie du soda venu aider Apple : « Voulez-vous passer le reste de votre vie à vendre de l'eau sucrée, ou voulez-vous avoir la chance de changer le monde ? »« Il était devenu un bien meilleur leader, moins un esthète qui se souciait uniquement de fabriquer de beaux objets », écrit Fortune à propos du retour de Jobs dans l'entreprise. « C'était désormais un esthète qui se souciait de fabriquer de beaux objets qui rapportent de l'argent ». L'investisseur d'Apple Arthur Rock, cité dans la biographie de Walter Isaacson "Steve Jobs", l'a dit plus simplement. « La meilleure chose qui soit jamais arrivée à Steve, c'est quand nous l'avons licencié », a-t-il déclaré.Bien sûr, Steve Jobs a créé des produits magnifiques et a généré une valeur actionnariale considérable. Cependant, il a également reconnu qu’il avait été aidé par d’autres personnes pour atteindre ces réalisations. En outre, il estimait que l’issue de sa vie avait été largement déterminée par l’espèce humaine dans son ensemble. Cette prise de conscience peut mettre beaucoup de pression sur les gens ordinaires comme vous et moi.D'après Dhammakaya, le temple bouddhiste en Thaïlande, Steve Jobs serait déjà réincarné sous la forme d’un personnage céleste et il vivrait dans une sorte d'Apple Store au-dessus de son ancien bureau de Cupertino.Sources : Full text of the letter, Justin Wm. Moyer of WPJQu'est-ce qui selon vous, aurait poussé Steve Jobs à s'écrire ce courriel ?Comment Steve Jobs a-t-il pris conscience qu'il dépendait des autres pour sa vie et son bien-être ?Comment pouvons-nous appliquer les idées de ce courriel à notre propre vie ?