Apple Inc. a perdu le mercredi 1 novembre une tentative de blocage d'un procès de masse à Londres, d'une valeur de 2 milliards de dollars, qui accuse le géant technologique d'avoir dissimulé des batteries défectueuses dans des millions d'iPhones.

Le procès a été intenté par le champion britannique des consommateurs Justin Gutmann au nom d'environ 24 millions d'utilisateurs d'iPhones au Royaume-Uni.M. Gutmann réclame à Apple des dommages et intérêts pouvant atteindre 1,6 milliard de livres (1,9 milliard de dollars) plus les intérêts, le point médian de la demande étant de 853 millions de livres.Ses avocats soutiennent qu'Apple a dissimulé les problèmes liés aux batteries de certains modèles de téléphones en les "étranglant" au moyen de mises à jour logicielles et en installant un outil de gestion de l'énergie qui limitait les performances.Apple a toutefois déclaré que cette plainte était "sans fondement" et a fermement nié que les batteries des iPhones étaient défectueuses, à l'exception d'un petit nombre de modèles d'iPhone 6s pour lesquels elle a offert des remplacements de batterie gratuits.L'entreprise a tenté de faire rejeter l'affaire, mais le Tribunal d'appel de la concurrence (CAT) a déclaré que l'affaire de M. Gutmann pouvait suivre son cours dans une décision écrite rendue mercredi.Le CAT a toutefois déclaré qu'il y avait un "manque de clarté et de spécificité" dans l'affaire de M. Gutmann, qui devait être résolu avant tout procès.Il a également indiqué que les accords de financement des litiges de M. Gutmann pourraient devoir être modifiés, à la suite d'un arrêt historique de la Cour suprême rendu en juillet, qui a déclaré que de nombreux accords de ce type étaient illégaux.Un porte-parole d'Apple s'est référé à une déclaration antérieure, qui disait : "La certification de l'affaire Gutmann vient s'ajouter au nombre de procès de masse de grande valeur actuellement intentés à Londres, à la suite d'une décision prise en juillet de donner le feu vert à des plaintes contre de grandes banques pour des allégations de truquage des taux de change.