Le couplage des pièces est une connerie, et Apple est une racaille à cause du fait qu'il y a recours, mais ils ne sont pas les seuls [à le faire]. Le couplage des pièces est au cœur de la connerie des fabricants d'imprimantes à jet d'encre, qui l'utilisent pour éliminer l'encre de tiers, afin de pouvoir facturer 9 600 $/gallon pour une encre qui coûte quelques centimes. Le couplage des pièces est également monnaie courante dans le secteur des fauteuils roulants électriques, un secteur fortement monopolisé dont le comportement prédateur est incroyablement dépravé[...]

Apple est connue pour ses produits considérés par certains comme innovants et de haute qualité, mais aussi pour ses pratiques restrictives en matière de réparation. Depuis 2017, la société utilise des logiciels qui lui permettent de contrôler les iPhone même après leur achat, et de rendre plus difficile les réparations par des ateliers indépendants ou des particuliers.Le couplage des pièces est le phénomène logiciel par lequel Apple code ses iPhones pour reconnaître les numéros de série des composants d’origine et provoquer des dysfonctionnements si les pièces sont changées. Par exemple, si vous remplacez la batterie, l’écran ou la caméra selfie de votre iPhone par une pièce tierce, vous pouvez rencontrer des problèmes tels que des messages d’avertissement, des paramètres de luminosité désactivés ou des fonctions de sécurité compromises.Le but de cette pratique est de dissuader les utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils ou de les confier à des réparateurs non agréés par Apple, qui peuvent proposer des services moins chers ou plus rapides que ceux du fabricant. Ainsi, Apple maintient son contrôle sur le marché des pièces détachées et incite les utilisateurs à acheter de nouveaux appareils plutôt qu’à réparer les anciens.Selon iFixit, une entreprise qui analyse les composants d’iPhone et vend des pièces pour les réparations à faire soi-même, le nombre de pièces pouvant causer des problèmes lors des réparations est passé de trois en 2017 à sept en 2023. Le taux auquel les pièces peuvent provoquer des pannes a augmenté d’environ 20 % par an depuis 2016.À ce propos, l'activiste technologique Cory Doctorow a déclaré :Le couplage des pièces a plusieurs conséquences négatives pour les consommateurs. Tout d’abord, il les incite à se tourner vers les magasins ou les centres de réparation agréés par Apple, qui facturent des prix plus élevés pour les pièces et la main-d’œuvre. Remplacer un écran brisé coûte généralement près de 300 dollars, soit environ 100 dollars de plus que le travail effectué par un atelier indépendant utilisant un écran tiers.Ensuite, il les pousse à souscrire à une assurance appareil, appelée AppleCare, qui offre des remplacements gratuits de batterie et des réparations d’écran. Apple collecte environ 9 milliards de dollars par an pour ce service, qui coûte jusqu’à 200 dollars par appareil.Enfin, il pose des questions sur l’engagement d’Apple en faveur de la durabilité, car il décourage les gens de réparer leurs appareils plutôt que d’en acheter de nouveaux. Apple affirme que ses produits sont conçus pour durer et qu’elle s’efforce de réduire son empreinte carbone, mais ses pratiques de réparation semblent contredire ces objectifs.Face au couplage des pièces, plusieurs acteurs ont réagi pour défendre le droit à la réparation. Des législateurs de plusieurs États américains ont proposé des lois visant à faciliter les réparations indépendantes, en obligeant les fabricants à fournir des pièces, des outils et des informations aux ateliers et aux consommateurs. L’administration Biden a également encouragé la Federal Trade Commission à faire avancer des règles qui empêcheraient les fabricants de smartphones de restreindre les réparations indépendantes.Des associations de consommateurs et des défenseurs de l’environnement ont également dénoncé le couplage des pièces comme une pratique anticoncurrentielle et nuisible à la planète. Ils ont demandé à Apple de rendre ses produits plus réparables et de baisser ses coûts de réparation.Apple, de son côté, a déclaré qu’elle soutenait le droit à la réparation et qu’elle avait créé un programme de réparation en libre-service pour aider ses clients. Elle a également affirmé que le couplage des pièces était nécessaire pour protéger la sécurité et la qualité de ses produits, et qu’elle offrait le meilleur choix et les meilleures options à ses clients. Apple est allé jusqu'à approuver officiellement le droit à la réparation après avoir dépensé des millions pour le combattre.Cory Doctorow a expliqué ce qui suit :Aujourd’hui, il en coûte environ 25 ¢ pour ajouter un système sur puce, même aux plus petites pièces. Ces SOC peuvent exécuter des DRM. Voici comment fonctionne ce DRM : lorsque vous insérez une nouvelle pièce dans un appareil, le SOC et le contrôleur principal de l'appareil communiquent entre eux. Ils exécutent un protocole cryptographique et la pièce indique: "Voici mon numéro de série", puis le contrôleur principal invite l'utilisateur à saisir un code secret fourni par le fabricant, et le contrôleur principal envoie une version signée de celui-ci à la pièce, et le la pièce et le système se reconnaissent alors.Ce processus porte de nombreux noms, mais comme il a été utilisé pour la première fois dans le secteur automobile, il est largement connu sous le nom de VIN-Locking (VIN signifie « numéro d'identification du véhicule », le numéro unique attribué à chaque voiture par son constructeur). Le verrouillage du VIN est utilisé par les constructeurs automobiles pour empêcher les mécaniciens indépendants de réparer votre voiture ; même s'ils utilisent les propres pièces du constructeur, les pièces et le moteur refuseront de fonctionner ensemble jusqu'à ce que le représentant du constructeur entre le code de déverrouillageLe verrouillage du VIN est partout. C'est ainsi que John Deere empêche les agriculteurs de réparer eux-mêmes leurs tracteurs – ce que les agriculteurs font littéralement depuis l'invention des tracteurs.Bien sûr, Apple est un grand fan du verrouillage VIN. Dans les téléphones, le verrouillage du VIN est généralement appelé « sérialisation » ou « couplage de pièces », mais c'est la même chose : un minuscule sous-ensemble possède son propre microcontrôleur dont le seul objectif est d'empêcher les techniciens de réparation indépendants de réparer votre gadget. Le couplage de pièces permet à Apple de bloquer les réparations même lorsque le technicien utilise des pièces Apple neuves, mais il permet également à Apple de bloquer les pièces remises à neuf et les pièces tierces.Pendant de nombreuses années, Apple a été le partenaire principal et la principale voix dans le blocage des projets de loi de l'État sur le droit à la réparation, qu'elle a tués par douzaines, à la tête d'une coalition de monopoles, de Wahl (qui piège leurs tondeuses à cheveux avec des ressorts qui provoquent une décomposition irréversible de leur tête si vous essayez de les affûter à la maison) à John Deere (qui a réinventé le métayage en faisant des agriculteurs des locataires de leurs tracteurs plutôt que de leurs terres).Mais l'opposition d'Apple à la réparation est finalement devenue un problème pour l'entreprise. C'est une mauvaise optique, et les clients et les employés d'Apple sont volubilement mécontents de la conduite écocide de l'entreprise. Mais bien sûr, la direction et les actionnaires d'Apple détestent la réparation et souhaitent la bloquer autant que possible.Apple sait penser différemment. L'entreprise s'est lancée dans un programme de soutien visible au droit à la réparation, tout en travaillant en coulisses pour le saboter.L'année dernière, Apple a annoncé un programme de réparation. C'était hilarant. Si vous vouliez échanger la batterie de votre téléphone, tout ce que vous aviez à faire était de laisser Apple retenir 1 200 $ sur votre carte de crédit, puis d'attendre que l'entreprise vous envoie 80 livres d'outils spécialisés, emballés dans deux étuis spéciaux Pelican.Ensuite, vous avez échangé votre batterie, mais vous n’avez pas terminé ! Une fois votre batterie installée, vous deviez rencontrer un technicien Apple agréé qui vous indiquerait quel code saisir sur un ordinateur portable que vous avez connecté au téléphone afin de le coupler avec votre téléphone. Ensuite, tout ce que vous aviez à faire était de transporter ces deux valises Pelican de 40 livres dans un dépôt d'expédition et d'attendre qu'Apple retire votre carte (moins les 120 $ en pièces et frais).En revanche, des ateliers de réparation indépendants comme iFixit vous vendront tous les outils dont vous avez besoin pour effectuer votre propre échange de batterie, y compris la batterie ! pour 32$. L'ensemble du kit tient dans une enveloppe matelassée.Le couplage des pièces est une pratique logicielle qui limite les réparations indépendantes des iPhones. Cette pratique a des conséquences négatives pour les consommateurs, qui doivent payer plus cher pour réparer leurs appareils ou les remplacer plus souvent. Elle soulève également des questions sur la durabilité des produits Apple, qui sont difficiles à réparer et à recycler. Le couplage des pièces est une pratique logicielle qui limite les réparations indépendantes des iPhones. Cette pratique a des conséquences négatives pour les consommateurs, qui doivent payer plus cher pour réparer leurs appareils ou les remplacer plus souvent. Elle soulève également des questions sur la durabilité des produits Apple, qui sont difficiles à réparer et à recycler. Face à cette situation, des législateurs, des associations et des citoyens ont réclamé plus de transparence et de liberté de la part d'Apple, qui se défend en invoquant la sécurité et la qualité de ses produits.Sources : iFixit, Cory Doctorow 