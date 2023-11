Selon un rapport de Gurman datant de décembre 2022, ce système pourrait être assorti de certaines exigences de sécurité afin d'authentifier les applications provenant de boutiques tierces et pourrait être payant. Outre l'ouverture aux boutiques d'applications tierces et le chargement d'applications tierces parties sur iOS, Gurman indique que les applications Messages et de paiement seront également modifiées pour répondre à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA).La loi sur les marchés numériques édicte des "", ce qui signifie qu'Apple doit ouvrir ses services et ses plates-formes aux tiers. Les entreprises technologiques doivent se conformer à la DMA d'ici au 6 mars 2024 et Apple devrait disposer d'une mise à jour localisée d'iOS 17 avant cette date.Apple s'est montrée très ferme sur sa position à l'égard de la mise en veilleuse d'applications sur ses appareils. La société a publié un livre blanc en octobre 2021 sur les risques du chargement d'applications tierces parties et sur la façon dont sa mise en œuvre actuelle est dans le meilleur intérêt des utilisateurs et de la plateforme.Cela est particulièrement vrai compte tenu de la récente vague d'escroqueries impliquant souvent des utilisateurs d'Android. Ces utilisateurs sont souvent incités à installer des applications tierces malveillantes qui volent leurs comptes et leurs mots de passe.Les utilisateurs d'iPhone ne sont pas autant concernés, car il est impossible d'installer des applications tierces si elles ne figurent pas sur l'App Store. De plus, toutes les applications de l'App Store ont été examinées par Apple pour détecter les logiciels malveillants et par des modérateurs pour s'assurer de leur qualité et de leur exactitude. Bien que la rigueur de ce processus de filtrage ait parfois été critiquée, en matière de sécurité, c'est mieux que le laisser-faire de l'écosystème Android.Source : Mark Gurman de BloombergQuel est votre avis sur ce changement d'Apple ?Pensez-vous qu'Apple puisse concilier le chargement d'applications tierces parties et la sécurité des iPhone ?