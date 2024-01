Les données sont préliminaires et sujettes à modification.

Les livraisons de l'entreprise sont des livraisons d'appareils de marque et excluent les ventes OEM pour tous les fournisseurs.

La "société" représente la société mère actuelle (ou holding) pour toutes les marques détenues et exploitées en tant que filiale.

Les chiffres représentent uniquement les nouvelles livraisons et excluent les unités remises à neuf.

Dans l'ensemble, le marché mondial des smartphones reste en difficulté, mais il se redresse rapidement. Selon les données préliminaires du Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de l'International Data Corporation (IDC), les livraisons mondiales de smartphones ont diminué de 3,2 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,17 milliard d'unités en 2023. Bien qu'il s'agisse du volume annuel le plus bas depuis une décennie, dû en grande partie aux défis macroéconomiques et aux stocks élevés en début d'année, la croissance au second semestre a cimenté la reprise attendue pour 2024. Le quatrième trimestre (4T23) a connu une croissance de 8,5 % en glissement annuel et 326,1 millions d'expéditions, ce qui est supérieur aux prévisions de croissance de 7,3 %.", a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l'équipe Worldwide Tracker d'IDC.", a déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC. "Source : IDC