If you are experiencing false touch type symptoms on your Apple Watch Series 9 or Ultra 2, Apple is currently aware of this issue and is investigating. We've been told not to replace the watch for this issue but instead to tell you to wait for a software update to address it soon — Stella - Fudge (@StellaFudge) February 10, 2024

Contrôle de qualité défaillant et manque de transparence

En parallèle, des rapports indiquent que certaines Apple Watch Series 9 et Ultra 2 présentent un problème appelé "ghost touch", où l'écran agit de manière autonome. Apple enquête sur ce problème et prévoit une mise à jour logicielle pour le résoudre. Un document interne d'Apple confirme des dysfonctionnements d'écran et recommande aux utilisateurs de maintenir leur logiciel à jour.Malgré les similitudes entre les signalements de piratage et le ghost touch, Apple semble se concentrer sur la résolution du problème de ghost touch via une mise à jour logicielle. Certains utilisateurs ont toutefois exprimé des doutes quant à la nature du problème, soulignant des détails incompatibles avec un simple ghost touch. Apple conseille de redémarrer les appareils touchés en maintenant simultanément la couronne numérique et le bouton latéral.Dans un récent mémo adressé aux points de vente Apple agréés, la société a expliqué que certains clients utilisant l'Apple Watch Series 9 ou l'Apple Watch Ultra 2 étaient victimes de fausses touches sur leur écran. Ce problème, selon la note, fait que l'écran saute ou se comporte de manière erratique sans aucune intervention de la part de l'utilisateur. Étant donné que l'écran reçoit des données aléatoires, cela peut entraîner des désagréments tels que des touches malencontreuses, des situations embarrassantes telles que des appels passés accidentellement, ou même des utilisateurs qui se retrouvent complètement bloqués sur leur montre parce qu'ils ne peuvent pas entrer leur mot de passe.Apple conseille aux utilisateurs confrontés à ces problèmes de maintenir leur logiciel Apple Watch à jour, suggérant qu'une future mise à jour de watchOS résoudra ces problèmes, comme le rapporte MacRumors. Cependant, Apple n'a pas précisé l'étendue de ces problèmes, la date de sortie de la mise à jour corrective, ni la nature spécifique de la défaillance, qu'il s'agisse d'une faille logicielle ou matérielle.Malgré les incidents, Apple a instructivement demandé à ses ingénieurs de ne pas réparer les dispositifs touchés. Apple recommande aux utilisateurs qui rencontrent le problème de garder le logiciel de leur Apple Watch à jour, suggérant qu'une future mise à jour de watchOS résoudra le problème, selon MacRumors. Cependant, Apple n'a pas précisé à quel point le problème est répandu, ni quand une mise à jour sera publiée pour résoudre le problème, ni s'il s'agit de la cause du problème. On ne sait pas s'il s'agit de la cause du problème.Cependant, Apple a demandé à ses ingénieurs de ne pas réparer les appareils présentant des problèmes. L'affaire des dysfonctionnements signalés sur les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 met en lumière une série de préoccupations qui soulèvent des questions sur la qualité du contrôle de la qualité chez Apple. Alors que la société a promis de résoudre ces problèmes via une mise à jour logicielle, cela soulève des inquiétudes quant à la fiabilité de leurs produits.Parmi les inconvénients notables, il est regrettable qu'Apple n'ait pas encore fourni une explication claire sur la fréquence et l'étendue des problèmes. Les utilisateurs sont laissés dans l'incertitude quant à la gravité de la situation, et le manque de transparence peut susciter des inquiétudes chez ceux qui envisagent d'investir dans ces produits.De plus, la décision d'Apple de demander à ses ingénieurs de ne pas réparer les appareils touchés est déconcertante. Cela pourrait être interprété comme une tentative de minimiser les coûts liés aux réparations, au détriment de l'expérience utilisateur. Les consommateurs peuvent légitimement attendre un support technique complet et une résolution proactive de la part d'une entreprise de renom comme Apple.Ces problèmes offrent également une opportunité pour les concurrents d'Apple. Les fabricants de montres intelligentes, tels que Samsung, Garmin et Fitbit, pourraient tirer parti de ces incidents en mettant en avant la fiabilité de leurs propres produits et en soulignant leur engagement envers la satisfaction client. Une communication transparente sur les mesures prises pour éviter de tels problèmes renforcerait la confiance des consommateurs. Les concurrents ont peut-être l'occasion de capitaliser sur ces inconvénients en mettant en avant leurs propres atouts en matière de qualité et de service client.Source : Apple Community Quel est votre avis sur le sujet ?Le contrôle de qualité défaillant d'Apple soulève-t-il des doutes sur la rigueur de ses processus de fabrication ?