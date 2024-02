L'iPhone 14 d'Apple a été le smartphone le plus vendu en 2023, les États-Unis et la Chine représentant la moitié de ses ventes. En outre, le modèle a contribué à 19 % des ventes totales d'iPhone en 2023, en baisse par rapport à la part de 28 % du best-seller de 2022, l'iPhone 13. La différenciation limitée entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14 a entraîné une baisse de l'adoption de la variante de base et une augmentation des ventes des variantes de l'iPhone Pro, qui offrent des améliorations substantielles telles que Dynamic Island, un chipset plus avancé et un taux de rafraîchissement de l'écran plus élevé. La série iPhone 15 a pris les trois premières places de la liste des best-sellers mondiaux pour le quatrième trimestre 2023, l'iPhone 15 Pro Max devenant le smartphone le plus vendu.Les ventes totales d'Apple sont restées stables en 2023, même si les principaux concurrents ont décliné. Cette stabilité s'explique en partie par le dynamisme des marchés émergents tels que l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA). En 2023, l'Inde est devenue le cinquième marché de smartphones à dépasser les 10 millions de ventes d'iPhone en une seule année, ce qui souligne l'importance croissante de ce marché pour Apple. Ces facteurs ont contribué à ce que les ventes de la série iPhone 15 égalent les performances de la série iPhone 14 en 2022.L'iPhone 13 d'Apple, le modèle le plus ancien de la liste, a conservé sa quatrième position grâce à une croissance à deux chiffres en volume en glissement annuel au Japon et en Inde. Les promotions des opérateurs au Japon ont favorisé les ventes d'iPhones plus anciens au détriment de la nouvelle génération, tandis qu'en Inde, la proposition de valeur de l'iPhone 13 en a fait un choix populaire.La série A de Samsung s'est hissée à trois reprises dans le top 10 grâce à sa forte proposition de valeur et à sa présence dans diverses zones géographiques et catégories de clients. Le Samsung Galaxy A14 5G a obtenu la huitième place grâce à des ventes élevées aux États-Unis et en Inde. Il a notamment été le smartphone le plus vendu en Inde en 2023. Les seuls smartphones compatibles LTE de la liste, les Samsung Galaxy A04e et A14 4G, ont obtenu les deux autres places grâce à leur prix abordable qui a stimulé les ventes sur les marchés émergents comme le Brésil, l'Inde, le Mexique et l'Indonésie.Les 10 smartphones les plus vendus en 2024 devraient représenter une part plus importante des ventes totales de smartphones, car les équipementiers se concentrent sur des portefeuilles plus légers. En outre, il faut s'attendre à ce que les marques chinoises fassent leur apparition sur la liste. Et comme les équipementiers lancent de plus en plus de modèles exclusivement 5G, le top 10 de 2024 sera probablement exclusivement 5G.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ce classement de Counterpoint crédible ou pertinent ?