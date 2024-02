Nous vous écrivons pour vous faire part de notre inquiétude face à la décision d'Apple de supprimer les applications Web (PWA) d'iOS et de Safari dans l'Union européenne (UE), et pour faire valoir nos droits en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA).Apple considère les applications Web comme l'alternative ouverte à l'App Store, et les mesures prises pour les supprimer ont suscité de vives inquiétudes au sein de la communauté du web. Le fait qu'iOS réduise les applications Web à des raccourcis menace la perte de données et compromet le web en tant que plateforme fiable pour les utilisateurs d'iOS. Ces changements introduits silencieusement menacent des fonctionnalités essentielles telles que l'intégration avec iOS, les notifications push, le décompte des pages non lues et la possibilité de fonctionner en plein écran. Leur suppression brisera les Web Apps des étudiants, des gouvernements, des institutions de santé, des journalistes et des startups.Des catégories entières d'applications ne seront plus viables sur le web. Plus inquiétant encore, nous savons qu'iOS n'inclura pas non plus d'API permettant aux navigateurs concurrents de mettre en œuvre ces fonctionnalités. Les utilisateurs, les développeurs et les entreprises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, subiront ainsi un préjudice considérable, immédiat et permanent.Les justifications d'Apple vont dans le sens de la sécurité et de la protection de la vie privée, mais elles sont au mieux infondées. Les applications web offrent une informatique sûre qui permet aux utilisateurs de contrôler leur navigateur, et l'ouverture d'iOS à des moteurs de navigateur concurrents renforcera la sécurité et la vie privée au lieu de les éroder. Les web apps propulsées par des navigateurs concurrents peuvent être plus sûres et plus performantes que les apps actuelles, et la suppression du support ne peut pas être justifiée par des raisons de sécurité. Les arguments d'Apple concernant la sécurité des navigateurs concurrents ont été rejetés de manière concluante par les régulateurs du monde entier, et cette situation n'est pas différente.Nous, soussignés, "utilisateurs finaux" et "utilisateurs professionnels", invoquons nos droits au titre des articles 5 et 6 du DMA de l'UE. En particulier, nous faisons valoir notre droit au titre de l'article 6, paragraphe 7, qui garantit aux entreprises une interopérabilité effective avec les fonctionnalités logicielles du système d'exploitation.En vertu de ces droits, Apple est tenu de préserver la fonctionnalité permettant à Safari et à d'autres navigateurs iOS d'ajouter des applications Web à l'écran d'accueil, de les exécuter dans des activités de premier niveau (et non dans des onglets), de les intégrer aux paramètres et autorisations iOS, d'activer les notifications push et le badge des icônes de l'écran d'accueil, et de les exécuter en mode plein écran.En outre, nous affirmons que les changements proposés par Apple violent l'article 13 du DMA qui interdit les efforts anti-contournement par les gardiens désignés. Plus précisément, l'article 13(6) stipule ce qui suit :(accentuation ajoutée)Il est encore possible pour Apple de faire marche arrière et de préserver les fonctionnalités essentielles sur lesquelles les utilisateurs et les développeurs iOS s'appuient depuis 2007, lorsque Steve Jobs a introduit les applications Web pour l'iPhone. La dégradation de ces fonctionnalités dans iOS et Safari n'est pas requise par le DMA. Nous encourageons Apple à s'engager avec toutes les parties prenantes de manière urgente, transparente et de bonne foi pour restaurer et améliorer ces fonctionnalités essentielles.Préserver ces fonctionnalités, les mettre à la disposition des concurrents et permettre le choix du navigateur dans le monde entier est la seule voie à suivre de bonne foi, et nous vous demandons de vous conformer aux obligations légales d'Apple et de permettre une concurrence loyale et efficace sur vos plateformes dans le monde entier. Apple a la capacité d'affronter la concurrence par les mérites, plutôt que de s'appuyer sur le verrouillage et l'autoréférencement.Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.