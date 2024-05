Les deux parties ont finalisé les termes d'un pacte visant à utiliser les fonctionnalités de ChatGPT dans iOS 18 d'Apple, le prochain système d'exploitation de l'iPhone, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que la situation est privée. Apple a également eu des discussions avec Google, société d'Alphabet Inc. au sujet de l'octroi d'une licence pour le chatbot Gemini de cette société. Ces discussions n'ont pas abouti à un accord, mais sont en cours. Les deux parties ont finalisé les termes d'un pacte visant à utiliser les fonctionnalités de ChatGPT dans iOS 18 d'Apple, le prochain système d'exploitation de l'iPhone, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que la situation est privée. Apple a également eu des discussions avec Google, société d'Alphabet Inc. au sujet de l'octroi d'une licence pour le chatbot Gemini de cette société. Ces discussions n'ont pas abouti à un accord, mais sont en cours.

ChatGPT est un chatbot développé par OpenAI et lancé le 30 novembre 2022. Basé sur de grands modèles de langage (LLM), il permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers une longueur, un format, un style, un niveau de détail et un langage souhaités. En janvier 2023, il était devenu ce qui était alors l'application logicielle grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, gagnant plus de 100 millions d'utilisateurs.Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple est en train de finaliser un accord avec OpenAI pour intégrer certaines de ses technologies à l'iPhone cette année. Apple sera en mesure de proposer "un chatbot populaire" alimenté par ChatGPT dans le cadre de ses fonctionnalités axées sur l'IA dans iOS 18.Alors qu'Apple est toujours en pourparlers avec Google au sujet d'un partenariat en matière d'IA, le rapport indique qu'Apple "s'est rapproché d'un accord avec OpenAI". "". Les détails plus spécifiques sur la manière dont ces fonctionnalités et intégrations pourraient fonctionner restent flous pour l'instant.Mark Gurman de Bloomberg :Le rapport précise qu'il n'y a toujours "" qu'un accord entre Apple et OpenAI "". De plus, les fonctions d'IA d'iOS 18 seraient alimentées (en partie) par des centres de données Apple dotés de processeurs Apple Silicon. La majorité des fonctions d'IA d'iOS 18 seront toutefois entièrement intégrées à l'appareil, ce qui permettra à Apple de vanter les avantages en termes de confidentialité et de rapidité.Apple devrait annoncer iOS 18 et ses nouvelles fonctionnalités d'IA lors de la WWDC, qui débutera par un événement spécial le 10 juin. OpenAI devrait faire une annonce distincte lors d'un événement. Selon un autre rapport, une des fonctionnalités en cours de développement à OpenAI est un assistant vocal d'IA destiné à concurrencer Siri et Google Assistant.: Mark Gurman de BloombergPensez-vous que l'accord Apple-OpenAI est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?