Pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants, VoiceOver comprendra de nouvelles voix, un rotor vocal flexible, un contrôle du volume personnalisé et la possibilité de personnaliser les raccourcis clavier de VoiceOver sur Mac.



permet d'afficher un texte plus grand lors de la saisie dans un champ de texte, dans la police et la couleur préférées de l'utilisateur. Pour les utilisateurs qui risquent de perdre leur capacité à parler, Personal Voice sera disponible en chinois mandarin. Les utilisateurs qui ont des difficultés à prononcer ou à lire des phrases complètes pourront créer une voix personnelle à l'aide de phrases abrégées.



inclura des catégories et une compatibilité simultanée avec . Pour les utilisateurs souffrant d'un handicap physique, le Trackpad virtuel pour AssistiveTouch permet aux utilisateurs de contrôler leur appareil en utilisant une petite partie de l'écran comme trackpad redimensionnable.



inclura l'option d'utiliser les caméras de l'iPhone et de l'iPad pour reconnaître les gestes du doigt comme des commutateurs. La commande vocale prendra en charge les vocabulaires personnalisés et les mots complexes.



Cette semaine, Apple présente de nouvelles fonctionnalités, des collections sélectionnées et bien d'autres choses encore pour célébrer la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité :

Tout au long du mois de mai, certains Apple Store accueilleront des sessions gratuites pour aider les clients à explorer et à découvrir les fonctionnalités d'accessibilité intégrées aux produits qu'ils aiment. L'Apple Piazza Liberty de Milan accueillera les talents à l'origine de la campagne virale "Assumez que je peux", lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21. Disponibles tout au long de l'année dans les Apple Store du monde entier, les réservations de groupe Today at Apple permettent aux amis, aux familles, aux écoles et aux groupes communautaires de découvrir ensemble les fonctionnalités d'accessibilité.



Raccourcis ajoute Sons apaisants, qui diffuse des ambiances sonores pour minimiser les distractions et aider les utilisateurs à se concentrer ou à se reposer.



Visitez l'App Store pour découvrir des applications et des jeux incroyables qui favorisent l'accès et l'inclusion pour tous, notamment le jeu accessible Unpacking, primé par l'App Store, les applications en tant qu'outils de communication améliorée et alternative (CAA), et bien d'autres choses encore.



L'application Apple TV mettra à l'honneur des créateurs, des artistes et des activistes novateurs qui partagent avec passion les expériences des personnes handicapées. Le thème de cette année est "Refaire le monde", et chaque histoire invite les téléspectateurs à imaginer une réalité dans laquelle chacun aurait la possibilité d'ajouter sa voix à la grande histoire de l'humanité.



Apple Books mettra en lumière les expériences vécues du handicap grâce à des collections de récits à la première personne rédigés par des écrivains handicapés, sous forme de livres électroniques et de livres audio.



Les séances d'entraînement, les méditations et les conseils des entraîneurs d'Apple Fitness+ accueillent les utilisateurs sourds ou malentendants grâce à la langue des signes américaine, et Time to Walk inclut désormais des transcriptions dans l'application Apple Podcasts. Les séances d'entraînement Fitness+ comprennent toujours des conseils audio pour aider les utilisateurs aveugles ou malvoyants, ainsi que des modificateurs pour permettre aux utilisateurs de tous niveaux de participer.



Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité qui seront disponibles dans le courant de l'année, notamment l'Eye Tracking (suivi oculaire), qui permettra aux utilisateurs souffrant d'un handicap physique de contrôler l'iPad ou l'iPhone avec leurs yeux. En outre, Music Haptics (haptique musicale) offrira aux utilisateurs sourds ou malentendants une nouvelle façon d'écouter de la musique grâce au Taptic Engine de l'iPhone ; Vocal Shortcuts (raccourcis vocaux) permettra aux utilisateurs d'effectuer des tâches en émettant un son personnalisé ; Vehicle Motion Cues (Repères de mouvement du véhicule) permettra de réduire le mal des transports lors de l'utilisation de l'iPhone ou de l'iPad dans un véhicule en mouvement ; et d'autres fonctionnalités d'accessibilité viendront s'ajouter à visionOS.Ces fonctionnalités combinent la puissance du matériel et des logiciels Apple, en exploitant le silicium d'Apple, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, afin de poursuivre l'engagement pris par Apple depuis des décennies de concevoir des produits pour tout le monde.", a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. "", déclare Sarah Herrlinger, directrice principale de la politique et des initiatives mondiales en matière d'accessibilité chez Apple. "Grâce à l'intelligence artificielle, Eye Tracking offre aux utilisateurs une option intégrée pour naviguer sur l'iPad et l'iPhone à l'aide de leurs yeux. Conçu pour les utilisateurs souffrant d'un handicap physique, Eye Tracking utilise la caméra frontale pour se configurer et se calibrer en quelques secondes. Grâce à l'apprentissage automatique sur l'appareil, toutes les données utilisées pour configurer et contrôler cette fonctionnalité sont conservées en toute sécurité sur l'appareil et ne sont pas partagées avec Apple.L'Eye Tracking fonctionne avec iPadOS et les applications iOS, et ne nécessite pas de matériel ou d'accessoires supplémentaires. Grâce au suivi oculaire, les utilisateurs peuvent naviguer dans les éléments d'une application et utiliser Dwell Control pour activer chaque élément, en accédant à des fonctions supplémentaires telles que des boutons physiques, des swipes et d'autres gestes uniquement avec leurs yeux.Music Haptics est un nouveau moyen pour les utilisateurs sourds ou malentendants de profiter de la musique sur l'iPhone. Lorsque cette fonction d'accessibilité est activée, le moteur Taptic de l'iPhone ajoute au son de la musique des tapotements, des textures et des vibrations raffinées. Music Haptics fonctionne avec des millions de chansons du catalogue Apple Music et sera disponible sous la forme d'une API permettant aux développeurs de rendre la musique plus accessible dans leurs applications.Avec les raccourcis vocaux, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent attribuer des énoncés personnalisés que Siri peut comprendre pour lancer des raccourcis et accomplir des tâches complexes. La nouvelle fonctionnalité Listen for Atypical Speech (Écoute de la parole atypique) permet aux utilisateurs d'améliorer la reconnaissance vocale pour une plus grande variété de discours. Listen for Atypical Speech utilise l'apprentissage automatique de l'appareil pour reconnaître les schémas vocaux de l'utilisateur.Conçues pour les utilisateurs atteints de maladies acquises ou progressives qui affectent la parole, telles que la paralysie cérébrale, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou les accidents vasculaires cérébraux, ces fonctionnalités offrent un nouveau niveau de personnalisation et de contrôle, en s'appuyant sur les fonctionnalités introduites dans iOS 17 pour les utilisateurs qui ne parlent pas ou qui risquent de perdre leur capacité à s'exprimer.", a déclaré Mark Hasegawa-Johnson, chercheur principal du Speech Accessibility Project au Beckman Institute for Advanced Science and Technology de l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign. "Vehicle Motion Cues est une nouvelle expérience pour iPhone et iPad qui peut aider à réduire le mal des transports pour les passagers de véhicules en mouvement. Les recherches montrent que le mal des transports est généralement causé par un conflit sensoriel entre ce qu'une personne voit et ce qu'elle ressent, ce qui peut empêcher certains utilisateurs d'utiliser confortablement l'iPhone ou l'iPad lorsqu'ils se trouvent dans un véhicule en mouvement.Avec Vehicle Motion Cues, des points animés sur les bords de l'écran représentent les changements de mouvement du véhicule afin de réduire le conflit sensoriel sans interférer avec le contenu principal. Grâce aux capteurs intégrés à l'iPhone et à l'iPad, Vehicle Motion Cues reconnaît que l'utilisateur se trouve dans un véhicule en mouvement et réagit en conséquence. La fonction peut être réglée pour s'afficher automatiquement sur l'iPhone, ou peut être activée ou désactivée dans le Centre de contrôle.Les fonctionnalités d'accessibilité qui arrivent sur CarPlay comprennent le contrôle vocal, les filtres de couleur et la reconnaissance sonore. Avec le contrôle vocal, les utilisateurs peuvent naviguer dans CarPlay et contrôler les applications avec leur voix. Avec la reconnaissance sonore, les conducteurs ou les passagers sourds ou malentendants peuvent activer des alertes pour être avertis des klaxons et des sirènes. Pour les utilisateurs daltoniens, les filtres de couleur facilitent l'utilisation de l'interface CarPlay, avec des fonctions d'accessibilité visuelle supplémentaires telles que le texte en gras et le texte en gros caractères.Les fonctionnalités d'accessibilité de visionOS incluront des sous-titres en direct à l'échelle du système pour aider tout le monde - y compris les utilisateurs sourds ou malentendants - à suivre les dialogues parlés dans les conversations en direct et dans l'audio des applications. Grâce aux sous-titres en direct pour FaceTime dans visionOS, davantage d'utilisateurs pourront facilement profiter de l'expérience unique de la connexion et de la collaboration à l'aide de leur Persona.Apple Vision Pro ajoutera la possibilité de déplacer les sous-titres à l'aide de la barre de fenêtre pendant la vidéo immersive Apple, ainsi que la prise en charge de Made for iPhone et des processeurs cochléaires. Les mises à jour relatives à l'accessibilité visuelle comprendront l'ajout des fonctions Réduire la transparence, Inverser intelligemment et Diminuer les lumières clignotantes pour les utilisateurs malvoyants ou ceux qui souhaitent éviter les lumières vives et les clignotements fréquents.Ces fonctionnalités s'ajoutent aux dizaines de fonctionnalités d'accessibilité déjà disponibles dans Apple Vision Pro, qui offre un système de saisie flexible et une interface intuitive conçue pour un large éventail d'utilisateurs. Des fonctionnalités telles que VoiceOver, Zoom et Color Filters peuvent également permettre aux utilisateurs aveugles ou malvoyants d'accéder à l'informatique spatiale, tandis que des fonctionnalités telles que Guided Access peuvent aider les utilisateurs souffrant de handicaps cognitifs. Les utilisateurs peuvent contrôler Vision Pro avec n'importe quelle combinaison de leurs yeux, de leurs mains ou de leur voix, avec des fonctions d'accessibilité telles que Switch Control, Sound Actions et Dwell Control qui peuvent également aider les personnes souffrant d'un handicap physique.", déclare Ryan Hudson-Peralta, concepteur de produits, consultant en accessibilité et cofondateur d'Equal Accessibility LLC, basé à Détroit. "".