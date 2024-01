Apple publie la version 17.3 d'iOS avec la prise en charge de la fonction AirPlay dans les hôtels, la protection contre les appareils volés et plus encore

La protection contre les appareils volés renforce la sécurité de l'iPhone et de l'Apple ID en exigeant l'identification par Face ID ou Touch ID, sans code de secours, pour effectuer certaines opérations.

Le délai de sécurité exige l'identification par Face ID ou Touch ID, une heure d'attente, puis une nouvelle authentification biométrique réussie avant que des opérations sensibles telles que la modification du code de l'appareil ou du mot de passe de l'Apple ID puissent être effectuées.

Le nouveau fond d'écran Unity met à l'honneur l'histoire et la culture des Noirs à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs

Collaborer à des listes de lecture vous permet d'inviter des amis à rejoindre votre liste de lecture et tout le monde peut ajouter, réorganiser et supprimer des chansons.

Des réactions Emoji peuvent être ajoutées à n'importe quelle piste d'une liste de lecture collaborative.

La prise en charge d'AirPlay pour les hôtels vous permet de diffuser du contenu directement sur le téléviseur de votre chambre dans certains hôtels.

AppleCare & Warranty dans Réglages indique votre couverture pour tous les appareils connectés avec votre identifiant Apple.

Optimisation de la détection des collisions (tous les modèles iPhone 14 et iPhone 15).

L'un des principaux ajouts est la protection contre les appareils volés, qui rend l'utilisation d'un téléphone volé plus difficile en ajoutant une sécurité supplémentaire lorsque l'appareil se trouve dans des endroits inhabituels. Toutefois, elle n'empêchera pas quelqu'un de voler votre iPhone. Parmi les autres nouveautés, citons les listes de lecture collaboratives et l'arrivée de la prise en charge de la fonctionnalité AirPlay dans les hôtels.La prise en charge d'AirPlay dans les hôtels semble intéressante, car elle permet de diffuser le contenu de votre iPhone directement sur le téléviseur de l'hôtel, mais cette fonctionnalité est un peu limitée. Apple a travaillé avec ce qu'elle décrit comme des "hôtels sélectionnés", il faudra donc compter sur la chance du tirage au sort si vous vous retrouvez dans un hôtel où vous pourrez profiter de cette fonctionnalité.Beaucoup plus utile, la protection contre les appareils volés rend certaines actions impossibles sans l'utilisation de Face ID ou Touch ID. En supprimant la possibilité de se rabattre sur l'utilisation d'un code d'accès, Apple a rendu les choses beaucoup plus difficiles pour les voleurs de téléphones. L'entreprise explique que cette fonctionnalité "".La liste complète des modifications communiquée par Apple est la suivante :Pour en savoir plus sur la protection contre les appareils volés, cliquez ici . Vous pouvez télécharger iOS 17.3 en vérifiant simplement si la mise à jour est disponible dans vos Réglages.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités d'iOS 17.3, trouvez-vous qu'elles sont intéressantes ou utiles ?