Apple a lancé une campagne de réduction agressive sur son site officiel Tmall en Chine, offrant des remises allant jusqu'à 298 euros sur certains modèles d'iPhone. Ces remises interviennent alors que le géant américain de la technologie cherche à défendre sa position sur le marché des smartphones haut de gamme, où il est confronté à la concurrence croissante de rivaux locaux tels que Huawei.Cette opération, qui se déroule du 20 au 28 mai, est plus importante que celle proposée par Apple en février. Alors que la remise la plus élevée de la campagne de février était de 150 euros, cette fois-ci, les remises vont jusqu'à 298 euros. La réduction la plus importante s'applique au modèle iPhone 15 Pro Max de 1 To, tandis que les autres modèles bénéficient également de baisses de prix significatives. Par exemple, la version 128 Go du modèle de base de l'iPhone 15 bénéficie d'une remise de 181 euros.La pression concurrentielle accrue sur Apple intervient après que Huawei a présenté le mois dernier sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, le Pura 70, après le lancement du Mate 60 en août dernier. Le précédent effort de réduction d'Apple en février semble avoir aidé l'entreprise à atténuer le ralentissement des ventes en Chine.Les livraisons d'Apple en Chine ont augmenté de 12 % en mars, selon les calculs basés sur les données de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT). Il s'agit d'une amélioration significative par rapport aux deux premiers mois de l'année 2024, au cours desquels l'entreprise avait enregistré une chute de 37 % de ses ventes.