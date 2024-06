Les bulles vertes : un sujet qui a valu à Apple des accusations de « stigmatisation sociale » des utilisateurs de smartphone Android

Apple ne s’appuyait pas sur le protocole RCS. Aussi, quand un iPhone interagissait avec un smartphone Android, le SMS était toujours utilisé. En fait, l'application iPhone utilise le propre service iMessage d'Apple pour envoyer des textes entre les iPhone (avec des fonctionnalités modernes telles que le chiffrement, la prise en charge des discussions de groupe et les transferts d'images et de vidéos de haute qualité). Avant l’adoption du RCS, elle revenait aux SMS et MMS à l'ancienne lors de l'envoi de message à un utilisateur sur Android. Conséquence : Non seulement ces messages sont affichés dans une bulle verte aux couleurs contrastées, mais ils brisent également de nombreuses fonctionnalités de messagerie modernes sur lesquelles les utilisateurs comptent.C’est cette situation qui a créé le « statut de bulle verte » qui a fini par devenir un sujet de moquerie en ligne. Par exemple, selon certains rapports, certaines femmes ont déclaré, parfois en plaisantant, qu'elles trouvent que les hommes qui utilisent un appareil Android sont moins attirants. C’est ce qui a fini par valoir à Apple une accusation du DOJ.« Cela indique aux utilisateurs que les smartphones concurrents sont d'une moindre qualité parce que l'expérience de messagerie des amis et de la famille qui ne possèdent pas un iPhone est moins bonne, même si c'est Apple, et non le smartphone concurrent, qui est à l'origine de cette expérience utilisateur dégradée. De nombreux utilisateurs qui ne possèdent pas un iPhone font l'expérience de la stigmatisation sociale, de l'exclusion et du blâme lorsqu'ils envoient des messages à des personnes possédant un iPhone », souligne le département de la Justice des USA Et la situation devrait demeurer telle quelle si l’on s’en tient aux déclarations d’Apple : « Le profil universel RCS offrira une meilleure expérience d'interopérabilité que les SMS ou les MMS. Ce système fonctionnera parallèlement à iMessage, qui restera l'expérience de messagerie la meilleure et la plus sûre pour les utilisateurs d'Apple. »Et donc, d’un point de vue technique, ce ne sera pas du iMessage sur Android. Néanmoins, l’ouverture annoncée d’Apple au protocole RCS est susceptible d’apporter réponse à une foule de frustrations des utilisateurs de smartphones des univers Android et iOS désireux de communiquer.En collaborant avec la GSMA, Apple s'assure de la plus grande portée possible d'une plateforme de messagerie sûre et sécurisée, plutôt que de la limiter aux utilisateurs de Google Messages. Les discussions de groupe avec les utilisateurs d'iMessage et de RCS bénéficieront le plus de la décision d'Apple. Des images et des vidéos de haute qualité pourront être partagées. Néanmoins, les fonctions propriétaires d'iMessage telles que le dépôt d'autocollants sur une bulle de conversation ou des réactions ne seront probablement pas interopérables. Souci supplémentaire : le standard GSMA n’intègre pas de chiffrement de bout-en-bout. Il faudra donc jeter un œil à la feuille de route histoire de savoir à quel moment cet aspect sera géré. Google a fait de nombreuses tentatives pour convaincre Apple d'intégrer RCS à son service de messagerie , mais jusqu'à présent, le fabricant de l'iPhone s'était montré réticent à ouvrir les frontières d'iMessage. En août 2022, Google a même créé un site Web dédié appelant Apple à adopter RCS. Mais la firme de Cupertino est restée sur ses positions jusqu’à son récent revirement.Comment accueillez-vous l’adoption par Apple du protocole RCS ?Partagez-vous les allégations sur la prétendue stigmatisation des utilisateurs d'Android ?Quelles attentes avez-vous à formuler à ce propos ?