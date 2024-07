Apple Inc. est une multinationale américaine et une entreprise technologique dont le siège se trouve à Cupertino, en Californie, dans la Silicon Valley. Elle est surtout connue pour ses produits tels que l'iPhone, l'iPad ou le Mac, les logiciels comme iOS, macOS, et les services comme Apple Music et Apple TV+. Depuis 2011, Apple est la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière. En 2022, Apple était la plus grande entreprise technologique en termes de chiffre d'affaires, avec 394,3 milliards de dollars US. En 2023, Apple était le quatrième vendeur d'ordinateurs personnels en termes de ventes unitaires, la plus grande entreprise manufacturière en termes de chiffre d'affaires et le plus grand vendeur de téléphones mobiles au monde. Elle est l'une des cinq grandes entreprises américaines de technologie de l'information, aux côtés d'Alphabet (la société mère de Google), d'Amazon, de Meta (la société mère de Facebook) et de Microsoft.Comme le rapporte CNN, l'accord syndical préliminaire a été finalisé le vendredi 26 juillet en fin de journée. Il s'agit d'une première, non seulement pour un magasin Apple, mais aussi pour tous les travailleurs américains de l'entreprise.Les employés du magasin Apple de Towson sont devenus membres du syndicat International Association of Machinists en juin 2022 et négocient leur premier contrat depuis lors. En mai, ils ont autorisé une grève sans fixer de date limite.L'accord syndical, qui doit encore être ratifié par un vote des 85 membres de base du magasin, constitue une avancée significative. D'autres efforts de syndicalisation très médiatisés, notamment chez Starbucks et Amazon, n'ont pas encore abouti à des accords pour leurs travailleurs.Le syndicat des Machinistes a indiqué que l'accord conclu avec l'Apple Store prévoyait des aménagements d'horaires pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu'une augmentation de salaire de 10 % sur la durée du contrat de trois ans. Il prévoit également des mesures de protection de l'emploi, telles que des indemnités de licenciement pour les travailleurs licenciés et une limitation du nombre d'employés contractuels.Apple, qui exploite environ 270 magasins aux États-Unis, n'a qu'un seul autre magasin à Oklahoma City qui a voté en faveur de la syndicalisation, en rejoignant un autre syndicat, le Communications Workers of America. Toutefois, ce magasin n'est pas inclus dans l'accord syndical provisoire actuel.Un porte-parole d'Apple s'est abstenu de tout commentaire sur l'accord préliminaire, renvoyant à une déclaration antérieure dans laquelle l'entreprise exprimait sa profonde reconnaissance à l'égard des membres de son équipe et sa fierté de leur offrir une rémunération de premier ordre et des avantages exceptionnels.Cet accord syndical préliminaire constitue une étape importante pour Apple et ses employés du secteur de la distribution aux États-Unis. Il crée un précédent pour les futures négociations collectives et pourrait inciter d'autres entreprises technologiques à suivre cet exemple. L'accord met également en évidence le pouvoir et l'influence croissants des syndicats dans l'industrie technologique, un secteur traditionnellement réfractaire à la syndicalisation. L'issue du vote de ratification par les travailleurs des magasins Apple sera suivie de près par les observateurs du secteur.CNNQuel est votre avis sur le sujet ?